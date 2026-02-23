Ένσταση στις διπλωματικές σχέσεις Γαλλίας-ΗΠΑ – Οργή στο Παρίσι για τη στάση Κούσνερ

Την οργή της Γαλλίας προκάλεσε το γεγονός ότι ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Παρίσι, Τσαρλς Κούσνερ, «δεν εμφανίστηκε» στο υπουργείο Εξωτερικών που τον είχε καλέσει ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Γαλλία, εκλήθη στο υπουργείο Εξωτερικών έπειτα από τα σχόλιά του σχετικά με τον θάνατο του ακροδεξιού ακτιβιστή Κεντέν Ντεράνκ

Ο πρέσβης και συμπέθερος του προέδρου των ΗΠΑ «δεν εμφανίστηκε» στο γαλλικό ΥΠΕΞ μετά τα σχόλια που έγιναν από την κυβέρνηση Τραμπ για τον θάνατο ενός ακροδεξιού φοιτητή στη Γαλλία.

Εκπροσωπήθηκε από ένα στέλεχος

«Απέναντι σε αυτήν την προφανή παρανόηση των στοιχειωδών προσδοκιών από έναν πρέσβη που έχει την τιμή να εκπροσωπεί τη χώρα του, ο υπουργός (Ζαν-Νοέλ Μπαρό) ζήτησε να μην έχει πλέον άμεση πρόσβαση στα μέλη της γαλλικής κυβέρνησης» ανακοίνωσε το υπουργείο.

Μια διπλωματική πηγή είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο πρέσβης εκπροσωπήθηκε από ένα στέλεχος της αμερικανικής πρεσβείας, επικαλούμενος προσωπικές δεσμεύσεις.

Η αμερικανική πρεσβεία δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για κάποια διευκρίνιση.

«Εργαλειοποίηση»

Ο Τσαρλ Κούσνερ είχε κληθεί στο υπουργείο κατόπιν αιτήματος του υπουργού Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ο οποίος την Κυριακή κατήγγειλε δηλώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης, τις οποίες επανέλαβε η πρεσβεία στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα Χ, αναφορικά με τον θάνατο ενός ακροδεξιού φοιτητή, «μια τραγωδία που αφορά τη διεθνή κοινότητα».

Η αμερικανική κυβέρνηση κατήγγειλε την πολιτική βία της ακροαριστεράς και ζήτησε να οδηγηθούν οι υπεύθυνοι ενώπιον της δικαιοσύνης.

«Αρνούμαστε κάθε εργαλειοποίηση αυτής της τραγωδίας (…) για πολιτικούς σκοπούς», υπογράμμισε ο Μπαρό.

«Απαράδεκτες» δηλώσεις

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι είχε σχολιάσει επίσης τον θάνατο του Ντεράνκ, προκαλώντας αντιπαράθεση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν που την παρακάλεσε να σταματήσει «να σχολιάζει όσα συμβαίνουν στους άλλους».

Ο Αμερικανός πρέσβης, που ανέλαβε τα καθήκοντά του το περασμένο καλοκαίρι, είχε ήδη κληθεί στο υπουργείο Εξωτερικών στα τέλη Αυγούστου, μετά από δηλώσεις που έκανε, τις οποίες το Παρίσι έκρινε «απαράδεκτες», για την «ανεπαρκή δράση» του προέδρου Μακρόν κατά του αντισημιτισμού.