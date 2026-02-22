Διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα σε Γαλλία – ΗΠΑ με αφορμή τον θάνατο του νεαρού ακροδεξιού Κεντέν Ντεράνκ

Ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό ανακοίνωσε ότι καλεί τον πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στη Γαλλία, Τσαρλς Κούσνερ έπειτα από τα σχόλιά του σχετικά με τον θάνατο του ακτιβιστή της άκρας δεξιάς Κεντέν Ντεράνκ και κατήγγειλε εξωτερική ανάμειξη στις υποθέσεις της Γαλλίας.

Ο Κεντέν Ντεράνκ ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στο περιθώριο αντισυγκέντρωσης ακροδεξιών ενάντια σε ομιλία της ευρωβουλευτή της LFI, Ρίμα Χασάν σε πανεπιστήμιο στη Λιόν την περασμένη εβδομάδα. Το περιστατικό έχει συγκλονίσει την Γαλλία.

Στην πρώτη επίσημη αντίδραση, η κυβέρνηση Τραμπ κατήγγειλε την Παρασκευή την πολιτική βία της άκρας αριστεράς και ζήτησε την προσαγωγή των υπευθύνων στην δικαιοσύνη.

Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Παρίσι, της οποίας ηγείται ο πατέρας του προεδρικού γαμπρού Τζάρεντ Κούσνερ, και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσαν ότι παρακολουθούν την υπόθεση και προειδοποίησαν με αναρτήσεις στο Χ ότι «ο βίαιος ριζοσπαστικός αριστερισμός βρίσκεται σε άνοδο» και πρέπει να αντιμετωπισθεί ως απειλή για την δημόσια ασφάλεια.

«Καλέσαμε τον πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών, αφού η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε σχόλιο για την τραγωδία αυτή (…) η οποία αφορά την (γαλλική) εθνική κοινότητα», δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό στα μέσα France Info/France Inter/Le Monde, μεταδίδει το ΑΠΕ.

«Αρνούμαστε οποιαδήποτε εργαλειοποίηση αυτής της τραγωδίας (…) για πολιτικούς λόγους», πρόσθεσε ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών.

«Η Γαλλία δεν δέχεται μαθήματα σχετικά με την βία, ιδίως από την διεθνή της αντίδρασης», προειδοποίησε.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι σχολίασε επίσης τον θάνατο του Κεντέν Ντεράνκ προκαλώντας την αυστηρή ανάκλησή της στην τάξη από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος της ζήτησε «να σταματήσει να σχολιάζει αυτά που συμβαίνουν στις χώρες των άλλων».

Ο Τσαρλς Κούσνερ ανέλαβε τα καθήκοντα του πρεσβευτή της κυβέρνησης Τραμπ στην Γαλλία το περασμένο καλοκαίρι. Είναι η δεύτερη φορά που καλείται στο υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας. Στα τέλη του Αυγούστου του εκφράσθηκε η δυσαρέσκεια του Παρισιού για ανάρμοστη διπλωματική συμπεριφορά όταν επέκρινε «την απουσία επαρκούς δράσης κατά του αντισημιτισμού» από τον Εμανουέλ Μακρόν.

Το επιτελείο του Ζαν-Νοέλ Μπαρό δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσει την ημερομηνία της πρόσκλησης. Λόγω απουσίας του Τσαρλς Κούσνερ, ο επιτετραμμένος της αμερικανικής πρεσβείας πήγε στην θέση του στο γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.