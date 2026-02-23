Πύργος: Σοβαρό με τροχαίο με 4 τραυματίες στον κόμβο Ολυμπίων
Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας - Σε σοβαρή κατάσταση ο ένας τραυματίας
- Εγραψε παιδικό βιβλίο για τον θάνατο του άντρα της - Τώρα δικάζεται για τη δολοφονία του
- Τέλος το αυτόνομο «Google Weather» - Ενοποίηση των υπηρεσιών καιρού
- Σε κόκκινο συναγερμό για 6η μέρα ο Έβρος – Πλημμύρισαν 100.000 στρέμματα, έσπασαν αναχώματα
- ΕΕ: Το βέτο του Βίκτορ Όρμπαν «πάγωσε» το 20ό πακέτο κυρώσεων για τη Ρωσία
Πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας στον κόμβο Ολυμπίων στον Πύργο, όταν δυο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά.
Από την σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά τέσσερα άτομα, δύο από κάθε όχημα, με το ένα άτομο να έχει υποστεί σοβαρότερο τραυματισμό.
Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Τροχαίας, ενώ οι τραυματίες διεκομίσθησαν στο Γ.Ν. Ηλείας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Σφοδρή σύγκρουση
- Πύργος: Σοβαρό με τροχαίο με 4 τραυματίες στον κόμβο Ολυμπίων
- Κραν Μοντανά: Νέο βίντεο δείχνει τη στιγμή που ξεκίνησε η φωτιά
- Ήπια διάσειση ο Καρέτσας – Χάνει τη ρεβάνς με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ (pic)
- Ινδία: Αεροσκάφος μεταφοράς ασθενών με επτά επιβαίνοντες συνετρίβη στο Τζαρκχάντ
- Ερντογάν: Με τον Μητσοτάκη συζητήσαμε «τις θέσεις μας σε σχέση με το Αιγαίο και τη Μεσόγειο»
- Θλίψη στη Σενεγάλη: Πέθανε 25χρονος ποδοσφαιριστής
- Νετανιάχου για το Ιράν: «Προετοιμαζόμαστε για κάθε πιθανό σενάριο»
- LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις