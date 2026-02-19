Καβάλα: Νεκρός 46χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο
Η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 29χρονος
Θανατηφόρο τροχαίο, με θύμα 46χρονο μοτοσικλετιστή, σημειώθηκε χθες το απόγευμα,στην εθνική οδό Αμφίπολης – Καβάλας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, υπό συνθήκες που ερευνώνται, η δίκυκλη μοτοσικλέτα συγκρούσθηκε πλαγιομετωπικά με Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 29χρονος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο αναβάτης της μηχανής.
Την προανάκριση διεξάγει το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.
