Λούτσα: Στο in οι γονείς και η αδερφή του 15χρονου φερόμενου ως οδηγού στο μοιραίο τροχαίο δυστύχημα

Λίγες ώρες μετά το σοκαριστικό τροχαίο στην περιοχή της Αρτέμιδας, με τον ένα νεκρό 15χρονο και τους δύο, επίσης ανήλικους τραυματίες, οι γονείς -αλλά και η αδερφή- του παιδιού που σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία οδηγούσε το μοιραίο αμάξι, μιλούν στο in.

Όπως τονίζει στο in, ο πατέρας του 15χρονου, ο γιος του βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ αυτή την ώρα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων σοβαρά τραυματισμένος.

«Το παιδί είναι σε σοκ, δεν μπορεί να μιλάει, έχει φόβο έχει τρόμο, σκέφτεται, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Δεν κατάλαβε τίποτα».

Στο in, μιλά και η αδερφή του 15χρονου, η οποία δεν έχει φύγει στιγμή από το προσκεφάλι του:

«Ο αδελφός μου είναι. Έχει χτυπήσει άσχημα το πόδι του, το κεφάλι του τα πλευρά του».

– Αλλά σας είπαν ότι έχει διαφύγει τον κίνδυνο;

«Προς το παρόν».

– Σας είπαν ότι θα χειρουργηθεί;

«Όχι δεν μας έχουν πει κάτι προς το παρόν. Είναι σε κατάσταση σοκ και οι δύο. Πού να θυμούνται οι καημένοι τι έγινε, με το ζόρι αναπνέουνε, αυτός και ο φίλος του. Δεν είναι περίεργος ακριβώς ο δρόμος απλά έτυχε, τι να σας πω…».

– Είχε δίπλωμα ο αδερφός σας;

«Όχι».

Η μητέρα του παιδιού στο in: «Αμφιβάλλω αν είναι ο γιος μου που οδηγούσε, δεν ήξερε να οδηγεί»

Συντετριμμένη η μητέρα του παιδιού, αναμένει την ενημέρωση των γιατρών για την υγεία του 15χρονου γιου της:

«Τι καλά να είναι καλέ το παιδί; Το παιδί έχει πάθει σοκ, είναι χτυπημένο, δεν μπορεί, ζαλίζεται και δεν με αφήνουνε εμένα να το δω».

– Γιατί δεν σας αφήνουνε να τον δείτε;

«Μόνο λίγο και με διώχνουν έξω είναι κρατούμενος μου λένε. Μα δεν είναι 50 χρονών το παιδί. Ο γιος μου δεν ήξερε να οδηγεί, του είπε ο φίλος του να πάρουν τα κλειδιά. Εγώ θέλω να βρεθούν βίντεο για να αποδειχθεί ότι δεν ήταν το δικό μου παιδί που οδηγούσε».

Τα δύο ανήλικα αγόρια θα συνεχίσουν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.