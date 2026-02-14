newspaper
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Λούτσα: Στο in οι γονείς και η αδερφή του 15χρονου φερόμενου ως οδηγού στο μοιραίο τροχαίο δυστύχημα
Ελλάδα 14 Φεβρουαρίου 2026, 17:07

Λούτσα: Στο in οι γονείς και η αδερφή του 15χρονου φερόμενου ως οδηγού στο μοιραίο τροχαίο δυστύχημα

«Ο γιος μου δεν ήξερε να οδηγεί, του είπε ο φίλος του να πάρουν τα κλειδιά. Εγώ θέλω να βρεθούν βίντεο για να αποδειχθεί ότι δεν ήταν το δικό μου παιδί που οδηγούσε».

Γεωργία Κακή
ΡεπορτάζΓεωργία Κακή
A
A
Vita.gr
Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Spotlight

Λίγες ώρες μετά το σοκαριστικό τροχαίο στην περιοχή της Αρτέμιδας, με τον ένα νεκρό 15χρονο και τους δύο, επίσης ανήλικους τραυματίες, οι γονείς -αλλά και η αδερφή- του παιδιού που σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία οδηγούσε το μοιραίο αμάξι, μιλούν στο in.

Όπως τονίζει στο in, ο πατέρας του 15χρονου, ο γιος του βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ αυτή την ώρα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων σοβαρά τραυματισμένος.
«Το παιδί είναι σε σοκ, δεν μπορεί να μιλάει, έχει φόβο έχει τρόμο, σκέφτεται, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Δεν κατάλαβε τίποτα».

Στο in, μιλά και η αδερφή του 15χρονου, η οποία δεν έχει φύγει στιγμή από το προσκεφάλι του:

«Ο αδελφός μου είναι. Έχει χτυπήσει άσχημα το πόδι του, το κεφάλι του τα πλευρά του».

– Αλλά σας είπαν ότι έχει διαφύγει τον κίνδυνο;

«Προς το παρόν».

– Σας είπαν ότι θα χειρουργηθεί;

«Όχι δεν μας έχουν πει κάτι προς το παρόν. Είναι σε κατάσταση σοκ και οι δύο. Πού να θυμούνται οι καημένοι τι έγινε, με το ζόρι αναπνέουνε, αυτός και ο φίλος του. Δεν είναι περίεργος ακριβώς ο δρόμος απλά έτυχε, τι να σας πω…».

– Είχε δίπλωμα ο αδερφός σας;

«Όχι».

Η μητέρα του παιδιού στο in: «Αμφιβάλλω αν είναι ο γιος μου που οδηγούσε, δεν ήξερε να οδηγεί»

Συντετριμμένη η μητέρα του παιδιού, αναμένει την ενημέρωση των γιατρών για την υγεία του 15χρονου γιου της:

«Τι καλά να είναι καλέ το παιδί; Το παιδί έχει πάθει σοκ, είναι χτυπημένο, δεν μπορεί, ζαλίζεται και δεν με αφήνουνε εμένα να το δω».

– Γιατί δεν σας αφήνουνε να τον δείτε;

«Μόνο λίγο και με διώχνουν έξω είναι κρατούμενος μου λένε. Μα δεν είναι 50 χρονών το παιδί. Ο γιος μου δεν ήξερε να οδηγεί, του είπε ο φίλος του να πάρουν τα κλειδιά. Εγώ θέλω να βρεθούν βίντεο για να αποδειχθεί ότι δεν ήταν το δικό μου παιδί που οδηγούσε».

Τα δύο ανήλικα αγόρια θα συνεχίσουν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.

Stream newspaper
Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης – Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακούργημα
Ραγδαίες εξελίξεις 14.02.26

Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα»- Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακούργημα

Η κατηγορία για τον ιδιοκτήτη, τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας της «Βιολάντα» μετατρέπεται από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Σύνταξη
Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που συμμετείχε σε κόντρες και έτρεχε στο αντίθετο ρεύμα σε δρόμους της Αττικής
Ελλάδα 14.02.26

Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που συμμετείχε σε κόντρες και έτρεχε στο αντίθετο ρεύμα σε δρόμους της Αττικής

Πρόκειται για έναν 30χρονο σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Βιολάντα: Αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο το κατηγορητήριο
Κακούργημα 14.02.26

Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο για τη Βιολάντα - Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, βλέπει η Εισαγγελέας

Μετά από νέα δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα, η κατηγορία για τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα, και τα άλλα δύο στελέχη της εταιρείας μετατράπηκε σε κακούργημα

Σύνταξη
SOS για τα δικαιώματα ατόμων με ψυχικές διαταραχές – Επιστολή σε υπ. Υγείας και Συνήγορο του Πολίτη
Χωρίς προστασία 14.02.26

SOS για τα δικαιώματα ατόμων με ψυχικές διαταραχές – Επιστολή σε υπ. Υγείας και Συνήγορο του Πολίτη

Σύλλογοι επαγγελματικών και ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας αντιδρούν στην υποβάθμιση των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές που «παραμένει χωρίς θεσμική θωράκιση»

Σύνταξη
Αναστάσης Παπαληγούρας: Με την ελληνική σημαία το φέρετρο – Παρών Σαμαράς, Καραμανλής στο τελευταίο αντίο
Θλίψη 14.02.26

Με την ελληνική σημαία το φέρετρο του Αναστάση Παπαληγούρα - Παρών Σαμαράς, Καραμανλής στο τελευταίο αντίο

Η εξόδιος ακολουθία τελείται παρουσία τριών πρώην πρωθυπουργών, του Αντώνη Σαμαρά, του Κώστα Καραμανλή και του Παναγιώτη Πικραμμένου, όπως και πλήθος ακόμη νυν και πρώην υπουργών και προσωπικοτήτων από τον χώρο της ΝΔ

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Η άγνωστη χαμένη ευκαιρία να αποφευχθεί η τραγωδία στη «Βιολάντα» και η ύποπτη αυτοψία από την Πολεοδομία
Ελλάδα 14.02.26

Αποκάλυψη in: Η άγνωστη χαμένη ευκαιρία να αποφευχθεί η τραγωδία στη «Βιολάντα» και η ύποπτη αυτοψία από την Πολεοδομία

Νέα δεδομένα στην φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου στα Τρίκαλα. Υπήρχε «κρυμμένος» έλεγχος …τελευταίας στιγμής για να εντοπισθεί το προπάνιο. Το έγγραφο με το «παιγνίδι» των ημερομηνιών.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Καπανδρίτι: Κατασχέθηκαν 4,8 τόνοι ληγμένου κρέατος
Στο Καπανδρίτι 14.02.26

Κατασχέθηκαν 4,8 τόνοι ληγμένου κρέατος λίγο πριν διατεθούν στην αγορά για την Τσικνοπέμπτη

Η ποσότητα εντοπίστηκε σε εγκατάσταση ψυκτικής αποθήκευσης, καθώς διαπιστώθηκε ότι το κρέας διατηρούνταν καθ’ υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου διατηρησιμότητας,

Σύνταξη
Εκτακτο δελτίο καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και αφρικανική σκόνη
Ελλάδα 14.02.26

Εκτακτο δελτίο καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και αφρικανική σκόνη

Πέρα από τις καταιγίδες και τις βροχές, αναμένεται έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της

Σύνταξη
Κρήτη: Ακρωτηριάστηκε στο πόδι η γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό στο Ηράκλειο
Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ 14.02.26

Ακρωτηριάστηκε στο πόδι η γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό στο Ηράκλειο

Η άτυχη γυναίκα διέσχιζε δρόμο στο Ηράκλειο όταν την παρέσυρε το φορτηγό - Διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε ακρωτηριασμό κάτω άκρου

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο γιός του τελευταίου σάχη, Ρεζά Παχλαβί, καλεί τις ΗΠΑ να επέμβουν στρατιωτικά στο Ιράν
Αντιπολίτευση 14.02.26

Ο γιός του τελευταίου σάχη, Ρεζά Παχλαβί, καλεί τις ΗΠΑ να επέμβουν στρατιωτικά στο Ιράν

Η ιρανική αντιπολίτευση είναι πολωμένη ανάμεσα σε αντίπαλες ομάδες και ιδεολογικές φράξιες, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται οι βασιλικοί, οι οποίοι υποστηρίζουν τον Παχλαβί

Σύνταξη
Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης – Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακούργημα
Ραγδαίες εξελίξεις 14.02.26

Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα»- Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακούργημα

Η κατηγορία για τον ιδιοκτήτη, τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας της «Βιολάντα» μετατρέπεται από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Σύνταξη
Ποιες είναι οι χώρες που έχουν απαγορεύσει τους εορτασμούς της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου
Κόντρα στη Δύση 14.02.26

Ποιες είναι οι χώρες που έχουν απαγορεύσει τους εορτασμούς της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου

Η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου θεωρείται παγκοσμίως γιορτή της αγάπης, όμως σε ορισμένες χώρες αντιμετωπίζεται ως αμφιλεγόμενο πολιτισμικό φαινόμενο.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Χαρίτσης: Η νησιωτικότητα δεν είναι σύνθημα, είναι εθνική υποχρέωση – Η κυβέρνηση έχει σχέδιο καταστροφικό
Ημερίδα 14.02.26

Χαρίτσης: Η νησιωτικότητα δεν είναι σύνθημα, είναι εθνική υποχρέωση – Η κυβέρνηση έχει σχέδιο καταστροφικό

Η νησιωτικότητα «θα μπορούσε να αποτελέσει και την αφορμή και το εφαλτήριο ακριβώς για να υπάρξει μια πιο ουσιαστική και σε βάθος συζήτηση και συνδιαμόρφωση προτάσεων από τις δυνάμεις της αριστερής και προοδευτικής αντιπολίτευσης», δήλωσε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι
Bundesliga 14.02.26

LIVE: Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι

LIVE: Λεβερκούζεν - Ζανκτ Πάουλι. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν - Ζανκτ Πάουλι για το πρωτάθλημα της Bundesliga.

Σύνταξη
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Ήρθε η ώρα η Ευρώπη να σπάσει τα ταμπού – Να αναλάβει την ευθύνη για την άμυνά της
Διάσκεψη Μονάχου 14.02.26

«Η Ευρώπη να αναλάβει την ευθύνη για την άμυνά της - Ήρθε η ώρα να σπάσουμε τα ταμπού» λέει η Λάιεν

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είπε ότι η ήρθε η ώρα η Ευρώπη να απελευθερωθεί από τα ταμπού αναφέροντας τη «ρήτρα αμοιβαίας άμυνας»

Σύνταξη
AI: Δραματική προειδοποίηση ότι σε 18 μήνες θα έχει αντικαταστήσει τα «λευκά κολάρα»
«Κόκκινος συναγερμός» 14.02.26

Δραματική προειδοποίηση ότι σε 18 μήνες η AI θα έχει αντικαταστήσει τα «λευκά κολάρα»

Οι περισσότερες δουλειές «μπροστά σε έναν υπολογιστή» θα έχουν πλήρως αυτοματοποιηθεί, σύμφωνα με τον επικεφαλής της AI της Microsoft, Μουσταφά Σουλεϊμάν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΕΕ: Η ταξιδιωτική βιομηχανία φοβάται πλήγμα στην καλοκαιρινή σεζόν από τους νέους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα
Ταλαιπωρία επιβατών 14.02.26

Η ταξιδιωτική βιομηχανία φοβάται πλήγμα στην καλοκαιρινή σεζόν από τους νέους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα της ΕΕ

Η ΕΕ προτρέπει τις αρχές να σταματήσουν τους ελέγχους EES εάν χρειαστεί, για να αποφευχθούν καθυστερήσεις σε αεροδρόμια και συνοριακές διελεύσεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
LIVE: Ηρακλής – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 14.02.26

LIVE: Ηρακλής – Ολυμπιακός

LIVE: Ηρακλής – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε στις 16:00 live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ηρακλής – Ολυμπιακός για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
Ναβάλνι: Η Ρωσία τον δολοφόνησε χρησιμοποιώντας τοξίνη από δηλητηριώδη βάτραχο
Κόσμος 14.02.26

Η Ρωσία δολοφόνησε τον Αλεξέι Ναβάλνι χρησιμοποιώντας τοξίνη από δηλητηριώδη βάτραχο

Δεν είναι σαφές πώς το δηλητήριο του βατράχου χορηγήθηκε στον κ. Ναβάλνι, ο οποίος βρισκόταν σε σωφρονιστικό κατάστημα στη Σιβηρία όταν πέθανε πριν από σχεδόν δύο χρόνια.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Απόλλων Σμύρνης 26-15: Διαφορά κλάσης για τους «ερυθρόλευκους»
Άλλα Αθλήματα 14.02.26

Ολυμπιακός – Απόλλων Σμύρνης 26-15: Διαφορά κλάσης για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε πρόβλημα ούτε απέναντι στον πολύ καλό φέτος Απόλλωνα Σμύρνης, με τους «ερυθρόλευκους» να νικούν 26-15 και να φτάνουν τις 14 νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές στην Water Polo League.

Σύνταξη
Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» το αμυντικό αποτύπωμα στη Θράκη έχει μεγαλώσει
ΥΠΕΘΑ 14.02.26

Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» το αμυντικό αποτύπωμα στη Θράκη έχει μεγαλώσει

«Η Θράκη είναι ένα μοναδικό υβρίδιο για την Ελλάδα. Γιατί εδώ έχουμε τη ζώσα απόδειξη που είναι και ένα ευρωπαϊκό πρότυπο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας», επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Όσκαρ Πιστόριους: Καμία προσευχή για το δολοφόνο της Ρίβα Στίνκαμπ – Που κρύβεται σήμερα ο Παραολυμπιονίκης γυναικοκτόνος
Σαν σήμερα 14.02.26

Όσκαρ Πιστόριους: Καμία προσευχή για το δολοφόνο της Ρίβα Στίνκαμπ – Που κρύβεται σήμερα ο Παραολυμπιονίκης γυναικοκτόνος

Σαν σήμερα, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του 2013, ο άλλοτε χρυσός Παραολυμπιονίκης Όσκαρ Πιστόριους πυροβόλησε και σκότωσε τη φίλη του Ρίβα Στίνκαμπ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φάμελλος: Τα νησιά πληρώνουν ακριβό τίμημα εξαιτίας μιας επικίνδυνης και διεφθαρμένης κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 14.02.26

Φάμελλος: Τα νησιά πληρώνουν ακριβό τίμημα εξαιτίας μιας επικίνδυνης και διεφθαρμένης κυβέρνησης

«Η απάντηση πρέπει να έρθει από τον προοδευτικό χώρο. Μόνο αν είμαστε όλοι ενωμένοι στον προοδευτικό χώρο μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση που δίνει κυβέρνηση», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Υποκρίνεται η κυβέρνηση συλλογικά και προσωπικά η κ. Κεραμέως – Ο λαός να γίνει το αντίπαλο δέος
ΚΚΕ 14.02.26

Κουτσούμπας: Υποκρίνεται η κυβέρνηση συλλογικά και προσωπικά η κ. Κεραμέως – Ο λαός να γίνει το αντίπαλο δέος

Καταπέλτης για τα προγράμματα κατάρτισης, τη συνδικαλιστική μαφία και την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως που την κατηγορεί για ταφόπλακα, στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στις συλλογικές συμβάσεις, ο γγ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Πυρά και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Αισθάνεται πίεση από τον Τραμπ, ζητά κατάπαυση πυρός και υπόσχεται εκλογές
Διάσκεψη Ασφαλείας 14.02.26

Αισθάνεται πίεση από τον Τραμπ, ζητά κατάπαυση πυρός και υπόσχεται εκλογές - Η ομιλία Ζελένσκι στο Μόναχο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία διαρκώς για παραχωρήσεις και ζήτησε από την Ευρώπη να διατηρήσει την ενότητά της

Σύνταξη
Στάρμερ: Θα αναπτύξει αεροπλανοφόρο στον Βόρειο Ατλαντικό – Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για πόλεμο, αν χρειαστεί
Συνδιάσκεψη Μονάχου 14.02.26

Αεροπλανοφόρο στον Βόρειο Ατλαντικό στέλνει η Βρετανία - Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για πόλεμο, λέει ο Στάρμερ

Ο βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, τόνισε στη Διάσκεψη του Μονάχου ότι οι ΗΠΑ παραμένουν αναντικατάστατος σύμμαχος και η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την άμυνά της

Σύνταξη
Premier League: Εμπορική επανάσταση με δυνητικό όφελος 850 εκατ. ευρώ ετησίως
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Premier League: Εμπορική επανάσταση με δυνητικό όφελος 850 εκατ. ευρώ ετησίως

Σχέδιο για κεντρικοποίηση της διαφήμισης και αύξηση των κορυφαίων χορηγών της Premier League - Στόχος η ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος και η περαιτέρω εκτόξευση των εσόδων

Γεώργιος Μαζιάς
