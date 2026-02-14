Λούτσα: Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες ο 15χρονος οδηγός
Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο
Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες είναι ο 15χρονος οδηγός του λευκού οχήματος που εξετράπη της πορείας του και χτύπησε σε δέντρο στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος χθες το απόγευμα στη Λούτσα.
Ο 15χρονος που τραυματίστηκε ελαφρά, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Παίδων» φρουρούμενος και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματική βλάβη από αμέλεια, επικίνδυνη οδήγηση, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, κανόνες οδικής συμπεριφοράς και ταχύτητα και απόσταση μεταξύ οχημάτων.
Παράλληλα πραγματοποιήθηκε λήψη αίματος για να διαπιστωθεί εάν είχε καταναλώσει αλκοόλ.
Το χρονικό της τραγωδίας
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 15χρονος φέρεται να πήρε κρυφά τα κλειδιά του αυτοκινήτου της μητέρας του για να κάνει μια βόλτα με δύο φίλους του.
Το αυτοκίνητο, στου οποίου το τιμόνι καθόταν ο 15χρονος, κινούμενο επί της οδού Δημοκρατίας με κατεύθυνση από την οδό Αγίας Κυριακής προς παραλία Αρτέμιδας, για άγνωστο λόγο εξετράπη αριστερά της πορείας του προσέκρουσε σε κράσπεδο και στη συνέχεια εξετράπη της πορείας του δεξιά, ανετράπη επί του οδοστρώματος, προσέκρουσε σε κράσπεδο και δέντρο.
Άμεσα έφτασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο συνοδηγός είχε ήδη καταλήξει. Από την σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε επίσης και ένας ακόμη ανήλικος που βρισκόταν στο πίσω κάθισμα.
