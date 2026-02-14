Λούτσα: Η βόλτα που κατέληξε σε τραγωδία – Βίντεο ντοκουμέντο με την πορεία του αυτοκινήτου

Ένα 15χρονο παιδί άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο και οι δύο συνομήλικοι φίλοι του τραυματίστηκαν, όταν το αυτοκίνητο που επέβαιναν ξέφυγε από την πορεία του και χτύπησε σε δέντρο στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος στη Λούτσα.

Το λευκό όχημα οδηγούσε ένα από τα παιδιά του τραυματίστηκε, καθώς χθες το απόγευμα πήρε κρυφά τα κλειδιά του αυτοκινήτου της μητέρας του για να κάνει μια βόλτα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, αλλά και βίντεο που έχουν καταγράψει την πορεία του αυτοκινήτου, ο 15χρονος οδηγός είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου προσκρούει στο κράσπεδο και στη συνέχεια πέφτει με σφοδρότητα πάνω σε δέντρο.

«Τι έκανα; Τι έκανα;»

Ο 15χρονος οδηγός βγαίνοντας τραυματισμένος από το λευκό αυτοκίνητο σε κατάσταση σοκ άρχισε να φωνάζει «Τι έκανα; Τι έκανα;».

Κάτοικοι της Λούτσας που άκουσαν τον θόρυβο από την πρόσκρουση του αυτοκινήτου στο δέντρο ειδοποιούν αμέσως ΕΚΑΒ και την αστυνομία.

Μόλις κατάλαβε το τι έχει συμβεί, σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, κατέρρευσε ψυχολογικά. Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν στο «ΠΑΙΔΩΝ». Ο 15χρονος συνοδηγός, δεν τα κατάφερε παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Σύμφωνα με του γιατρούς τα δυο τραυματισμένα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους και μέσα στις επόμενες ημέρες θα πάρουν εξιτήριο.