Λούτσα: Ένας ανήλικος νεκρός και δύο τραυματίες σε τροχαίο
Ένας 14χρονος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη παιδιά 15 και 16 ετών τραυματίστηκαν, σε τροχαίο δυστύχημα στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος στη Λούτσα.
Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα, κόστισε τη ζωή ενός 14χρονου. Ακόμη δύο έφηβοι, 15 και 16 ετών έχουν διακομιστεί τραυματισμένοι στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για το δυστύχημα, τα παιδιά είχαν πάρει το αυτοκίνητο των γονιών του 14χρονου. Ο 14χρονος φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι τρεις επιβαίνοντες.
Διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, αλλά ο 14χρονος δεν τα κατάφερε.
Το δυστύχημα έγινε στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος, στη Λούτσα.
