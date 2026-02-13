Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα, κόστισε τη ζωή ενός 14χρονου. Ακόμη δύο έφηβοι, 15 και 16 ετών έχουν διακομιστεί τραυματισμένοι στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για το δυστύχημα, τα παιδιά είχαν πάρει το αυτοκίνητο των γονιών του 14χρονου. Ο 14χρονος φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι τρεις επιβαίνοντες.

Διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, αλλά ο 14χρονος δεν τα κατάφερε.

Το δυστύχημα έγινε στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος, στη Λούτσα.