Λούτσα: Σε κρίσιμη κατάσταση η σύντροφος του 24χρονου – Στον εισαγγελέα ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο

Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική του ΚΑΤ, η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου που έχασε τη ζωή του στο φονικό τροχαίο στη Λούτσα.

Η 21χρονη τραυματίστηκε σοβαρά όταν ο 29χρονος οδηγός, κινούμενος με ιλιγγιώδη ταχύτητα, έπεσε πάνω στον 24χρονο που μαζί με την 22χρονη αδελφή του, την 21χρονη κοπέλα του και τη 57χρονη μητέρα του, βρίσκονταν δίπλα στο σταθμευμένο αυτοκίνητό τους. Ο 24χρονος σκοτώθηκε ακαριαία. Η κοπέλα του μεταφέρθηκε άμεσα στο ΚΑΤ έχοντας υποστεί κροταφική βλάβη και ανοιχτό κάταγμα κνήμης.

Τροχαίο στη Λούτσα: Το σοκαριστικό βίντεο

Το βίντεο που έχει καταγράψει το δυστύχημα είναι σοκαριστικό, καθώς το μπλε όχημα του 29χρονου φαίνεται να κινείται με υπερβολική ταχύτητα εντός κατοικημένης περιοχής.

Σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό, το αυτοκίνητο περνά στο αντίθετο ρεύμα, χτυπά αρχικά ένα σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια «καρφώνεται» πάνω στην οικογένεια, η οποία έβγαζε πράγματα από το πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου της.

Μετά την παράσυρση, το όχημα του 29χρονου σφηνώθηκε σε αυλή και ακινητοποιήθηκε.

«Αν αποδειχθεί ότι ο 29χρονος παραβίασε το όριο ταχύτητας ή είχε καταναλώσει αλκοόλ ή ουσίες θα είναι αντιμέτωπος με κακουργηματική παράβαση»

«Σίγουρα δεν πήγαινε με 50χλμ που είναι το όριο»

«Από το βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται ότι ο 29χρονος σίγουρα δεν πήγαινε με 50 χιλιόμετρα την ώρα, που είναι το όριο ταχύτητας για την περιοχή. Αναμένεται ωστόσο η πραγματογνωμοσύνη για να επιβεβαιώσουμε την ταχύτητα του αυτοκινήτου», σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως είπε στο MEGA, ο 29χρονος οδηγός, «είναι υπότροπος. Και την προηγούμενη φορά είχε προκαλέσει τροχαίο με εκτροπή του οχήματός του».

Συγκεκριμένα ο 29χρονος είχε προκαλέσει σοβαρό τροχαίο το 2020, με τραυματισμούς.

«Αν αποδειχθεί ότι παραβίασε το όριο ταχύτητας ή είχε καταναλώσει αλκοόλ ή ουσίες θα είναι αντιμέτωπος με κακουργηματική παράβαση», σημείωσε η κ. Δημογλίδου.

«Τρέχουν σαν τρελοί»

Όπως αναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής, στο συγκεκριμένο σημείο έχουν παρατηρηθεί και άλλα τροχαία. «Εχουμε θρηνήσει πολλά θύματα», λένε.

«Τρέχουν σαν τρελοί. Τρέχουν μηχανές και αυτοκίνητα με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Η κατάσταση έχει γίνει πολύ τραγική εδώ, μεθάνε και τρέχουν σαν τρελοί», αναφέρουν.

Στον εισαγγελέα ο 29χρονος – Νοσηλεύεται φρουρούμενος

Ο 29χρονος οδηγός αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα. Ο συλληφθείς νοσηλευόταν φρουρούμενος με ελαφρά τραύματα και αναμένεται να πάρει εξιτήριο, εφόσον το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του, ώστε να μεταφερθεί στην Εισαγγελία για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση.