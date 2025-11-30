newspaper
Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
30.11.2025 | 08:54
Σε 48ωρη απεργία προχωρούν οι οδηγοί ταξί
Σημαντική είδηση:
30.11.2025 | 12:35
«Οδηγός» για τη Cyber Monday - Τι να προσέξετε και πως να αποφύγετε… παγίδες
Σημαντική είδηση:
30.11.2025 | 14:54
Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι και πώς θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία
Λούτσα: «Λυπάμαι για το παιδί», συγγνώμη ζητά η μητέρα του 29χρονου οδηγού – Το χρονικό της τραγωδίας
Ελλάδα 30 Νοεμβρίου 2025 | 21:20

Λούτσα: «Λυπάμαι για το παιδί», συγγνώμη ζητά η μητέρα του 29χρονου οδηγού – Το χρονικό της τραγωδίας

Το δυστύχημα καταγράφηκε σε βίντεο, όπου φαίνεται η ξέφρενη πορεία του αυτοκινήτου του 29χρονου, πριν εκτραπεί από τον δρόμο και παρασύρει την οικογένεια

Αδιανόητη τραγωδία εκτυλίχθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (29/11) στην οδό Αρτέμιδος στη Λούτσα, όπου ένας 24χρονος σκοτώθηκε ακαριαία από την ανεξέλεγκτη πορεία ενός αυτοκινήτου, ενώ άλλα τρία άτομα τραυματίστηκαν.

Η μητέρα του 29χρονου οδηγού που προκάλεσε το δυστύχημα, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», δήλωσε πως δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει όσα συνέβησαν.

«Δυστυχώς είναι το παιδί μου. Το δικό μας είναι καλά, δυστυχώς όμως το άλλο παιδί δεν είναι καλά. Πέθανε… Έφυγε από τη ζωή. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο. Λυπάμαι. Συγγνώμη… Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είμαστε», είπε συντετριμμένη.

O 24χρονος είχε μόλις φτάσει στην Ελλάδα από το Βέλγιο, όπου διέμενε, για να παρευρεθεί στην ορκωμοσία της κοπέλας του

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, καθώς το 2020 είχε προκαλέσει τροχαίο στο οποίο υπήρξαν σοβαρά τραυματίες, ενώ είχε εμπλακεί και σε υποθέσεις ναρκωτικών.

Αυτή την ώρα νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΚΑΤ, με δείγμα αίματος να έχει σταλεί για τοξικολογικές εξετάσεις. Ένα πρώτο τεστ έδειξε ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, όμως τα επίσημα αποτελέσματα θα δείξουν αν οδηγούσε υπό την επήρεια ουσιών.

Το ΙΧ του 29χρονου που προκάλεσε το δυστύχημα στη Λούτσα

Το χρονικό της τραγωδίας στη Λούτσα

Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 00:30, όταν ο 29χρονος οδηγός κινούνταν με το ΙΧ του στον δρόμο από Βραυρώνα προς Ραφήνα, μέσα στην περιοχή της Λούτσας.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και αφού προσέκρουσε σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, η πορεία του σταμάτησε τελικά πάνω στο όχημα του 24χρονου, ο οποίος βρήκε ακαριαίο θάνατο μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του.

Ο νεαρός και η 22χρονη αδελφή του, η 21χρονη κοπέλα του και η 57χρονη μητέρα του βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο δίπλα στο σταθμευμένο αυτοκίνητο, όταν ο 29χρονος τους παρέσυρε.

Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι ο 24χρονος, που έχασε τη ζωή του, είχε μόλις φτάσει στην Ελλάδα από το Βέλγιο, όπου διέμενε, για να παρευρεθεί στην ορκωμοσία της κοπέλας του για το πανεπιστημιακό της πτυχίο. Η ίδια τραυματίστηκε κατά το δυστύχημα, ενώ η γιαγιά του, που κατέβηκε ακούγοντας τον θόρυβο, αντίκρισε τον εγγονό της νεκρό. Η ίδια στο παρελθόν είχε χάσει δύο παιδιά.

Οι τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Συγκεκριμένα, σε ΜΕΘ στο ΚΑΤ παραμένει η 21χρονη με κροταφική βλάβη και ανοιχτό κάταγμα κνήμης, ενώ η μητέρα και η αδερφή του αποχωρήσαν με ελαφρά τραύματα.

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο

Το δυστύχημα καταγράφηκε σε βίντεο, όπου φαίνεται η ξέφρενη πορεία του μπλε αυτοκινήτου πριν εκτραπεί από τον δρόμο και χτυπήσει πρώτα ένα σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια τους τέσσερις πεζούς.

Το όριο ταχύτητας στο σημείο είναι 30 χλμ/ώρα, κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην ταχύτητα με την οποία κινείτο το ΙΧ. Μετά την παράσυρση, το όχημα του 29χρονου σφηνώθηκε σε αυλή και ακινητοποιήθηκε.

Συντετριμμένος ο θείος του 24χρονου περιέγραψε τι συνέβη: «Είχαν σταθμεύσει και έβγαζαν τα πράγματα από το αυτοκίνητο και ήρθε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έπεσε πάνω τους. Μέσα στο αυτοκίνητο ήταν η αδερφή μου και εκτός η κόρη της, ο ανιψιός και βαφτισιμιός μου ήταν πίσω στο πορτμπαγκάζ και δίπλα του ήταν η σύντροφός του. Η ανιψιά μου είδε τη μητέρα της, τον αδερφό της και την κοπέλα του αδερφού της χωρίς τις αισθήσεις τους».

Σε πίστα αγώνων έχει μετατραπεί η λεωφόρος Αρτέμιδος 

Οι κάτοικοι της περιοχής, όπως αναφέρουν στην κάμερα της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα», είναι πλέον σε απόγνωση, γιατί εκτός από το ότι αναπτύσσονται μέσα στον αστικό ιστό μεγάλες ταχύτητες, νεαροί στήνουν μέχρι και παράνομους αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας μέσα στον πιο κεντρικό και πολυσύχναστο σημείο της Λούτσας.

«Κάθε βράδυ γίνεται ο χαμός», λένε κάτοικοι της περιοχής και καταγγέλλουν πως τις βραδινές ώρες στον συγκεκριμένο δρόμο οδηγοί αναπτύσσουν ιλιγγιώδη ταχύτητα, ενώ στήνουν ακόμα και αυτοσχέδιους αγώνες.

«Γίνονται κόντρες μέσα στο κέντρο. Δεν μπορείς να περπατήσεις ούτε στο πεζοδρόμιο», περιγράφουν.

Οι κάτοικοι κάνουν έκκληση στις αρχές ώστε να βάλουν φρένο στους ασυνείδητους που μετατρέπουν τον κεντρικό δρόμο της Λούτσας σε αγωνιστική πίστα. Όπως λένε, πρόκειται για περιοχή που κυκλοφορούν πολλοί ηλικιωμένοι αλλά και παιδιά που είναι εντελώς απροστάτευτοι.

«Τρέχουν εδώ στην περιοχή και πιο κάτω, όπου ο δρόμος είναι ανοιχτός. Ο δρόμος είναι μικρός, με αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά, και αυτοί τρέχουν. Όλα είναι πιτσιρικάδες», ανέφερε μία κάτοικος, προσθέτοντας: «Ποιοι δίνουν τα αυτοκίνητα στα παιδιά τους και τα κάνουν αυτά;».

«Οι δρόμοι είναι πίστες»

Είναι σαφές πως το χθεσινό τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στον 24χρονο, δεν ήταν τυχαίο.

Μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα», κάτοικος τόνισε ότι έχει δει τον 29χρονο να κινείται στην περιοχή εδώ και καιρό και μάλιστα να αναπτύσσει με μεγάλη ταχύτητα κάθε φορά.

«Τον βλέπω στην περιοχή πολύ καιρό. Το αυτοκίνητο το βλέπω να κινείται με μεγάλη ταχύτητα. Οι δρόμοι είναι κυριολεκτικά πίστες. Έχω απευθυνθεί στις αρχές για την κατάσταση, έχω μιλήσει και με το Τμήμα Σπάτων, αλλά δεν είχα καμία απάντηση. Όταν το επισκέφθηκα, μου είπαν “εντάξει, τι να κάνουμε;”», είπε.

Stream newspaper
Αλεξανδρούπολη: Στον εισαγγελέα τη Δευτέρα o Τούρκος που συνελήφθη με 8.000 εμβόλια κατά της ευλογιάς
Ελλάδα 30.11.25

Αλεξανδρούπολη: Στον εισαγγελέα τη Δευτέρα o Τούρκος που συνελήφθη με 8.000 εμβόλια κατά της ευλογιάς

Πρόκειται για μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίου επικίνδυνων κτηνιατρικών εμβολίων τα οποία είναι σκευάσματα χαμηλού κόστους η ζημιά όμως που προκαλούν στα ζώα είναι μεγάλη.

Σύνταξη
Πλήθος αγροτών έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας – Zητούν την απελευθέρωση των συλληφθέντων
Ελλάδα 30.11.25

Πλήθος αγροτών έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας – Zητούν την απελευθέρωση των συλληφθέντων

Τρεις αγρότες συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στα μπλόκα στη Λάρισα - Οι δύο κρατούνται στην Αστυνομική Διεύθυνση ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται φρουρούμενος

Σύνταξη
Αστυνομική βία και χημικά σε απεγνωσμένους αγρότες από το καθεστώς Μητσοτάκη των «Φραπέδων» και των «Χασάπηδων»
Κυβέρνηση υπό πίεση 30.11.25

Αστυνομική βία και χημικά σε απεγνωσμένους αγρότες από το καθεστώς Μητσοτάκη των «Φραπέδων» και των «Χασάπηδων»

Χιλιάδες αγρότες στα μπλόκα, κόντρα στην καταστολή. Ωμή αστυνομική βία. Κλειστά και τα δύο ρεύματα της εθνικής στην Λάρισα. Στον Ε65 οι αγρότες της Καρδίτσας - Μπλόκο και στον Ορχομενό Βοιωτίας.

Σύνταξη
Λούτσα: Είχε εμπλακεί και σε άλλο τροχαίο ο 29χρονος που «θέρισε» μια οικογένεια με έναν νεκρό
Ελλάδα 30.11.25

Λούτσα: Είχε εμπλακεί και σε άλλο τροχαίο ο 29χρονος που «θέρισε» μια οικογένεια με έναν νεκρό

Πριν 5 χρόνια ο 29χρονος είχε εμπλακεί σε τροχαίο στη λεωφόρο Βραυρώνος προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό του συνοδηγού - Στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις Αρχές και για υποθέσεις ναρκωτικών

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Χειροβομβίδα του 1967 σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ στη Ρόδο – Τι αποκαλύπτει ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας
Ελλάδα 30.11.25

Χειροβομβίδα του 1967 σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ στη Ρόδο – Τι αποκαλύπτει ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη της χειροβομβίδας με συνέπεια να χάσει τη ζωή του ο 19χρονος Ραφαήλ και να τραυματιστεί ο 39χρονος επιλοχίας στη Ρόδο

Σύνταξη
Θεσσαλία: «Δεν σεβάστηκαν το πρόβλημά του» – Τι λέει η σύζυγος του αγρότη που τραυματίστηκε από την επίθεση αστυνομικών
Ελλάδα 30.11.25

Θεσσαλία: «Δεν σεβάστηκαν το πρόβλημά του» – Τι λέει η σύζυγος του αγρότη που τραυματίστηκε από την επίθεση αστυνομικών

Όπως λέει η Χαρούλα Διβάνη η επίθεση ξεκίνησε όταν «ένας αστυνομικός προσπάθησε να πάρει την γκλίτσα από τα χέρια του συζύγου μου» στο μπλόκο της Νίκαιας

Σύνταξη
Ρόδος: 55χρονη καταδικάστηκε για πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα σε δίδυμα – Τι λέει στο in
Ελλάδα 30.11.25

Ρόδος: 55χρονη καταδικάστηκε για πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα σε δίδυμα – Τι λέει στο in

Το δικαστήριο έχει δώσει την επιμέλεια των παιδιών στη νονά τους, με την 55χρονη να αρνείται τις κατηγορίες και να καταγγέλλει εις βάρος της «εργαλειοποίηση» εκ μέρους της πνευματικής μητέρας των παιδιών.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Γερμανικές αποζημιώσεις: Εξώδικο στον υπουργό Δικαιοσύνης για εκτέλεση δικαστικής απόφασης του 1997
Σφαγή του Διστόμου 30.11.25

Γερμανικές αποζημιώσεις: Εξώδικο στον υπουργό Δικαιοσύνης για εκτέλεση δικαστικής απόφασης του 1997

Το Πολυμελές Πρωτοδικείου Λειβαδιάς είχε αναγνωρίσει την υποχρέωση του Γερμανικού Δημοσίου να καταβάλει αποζημιώσεις σε συγγενείς θυμάτων της σφαγή του Διστόμου.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αλεξανδρούπολη: Στον εισαγγελέα τη Δευτέρα o Τούρκος που συνελήφθη με 8.000 εμβόλια κατά της ευλογιάς
Ελλάδα 30.11.25

Αλεξανδρούπολη: Στον εισαγγελέα τη Δευτέρα o Τούρκος που συνελήφθη με 8.000 εμβόλια κατά της ευλογιάς

Πρόκειται για μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίου επικίνδυνων κτηνιατρικών εμβολίων τα οποία είναι σκευάσματα χαμηλού κόστους η ζημιά όμως που προκαλούν στα ζώα είναι μεγάλη.

Σύνταξη
Σκληρές διαπραγματεύσεις στη Φλόριντα μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών – Αναζητούν «λύσεις και διατυπώσεις»
Βήμα-βήμα 30.11.25

Σκληρές διαπραγματεύσεις στη Φλόριντα μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών – Αναζητούν «λύσεις και διατυπώσεις»

Στόχος της συνάντησης ήταν να υπάρξει ένα πρακτικό αποτέλεσμα, ώστε να τεθεί σε διαπραγμάτευση κατά τη συνάντηση του Αμερικανού απεσταλμένου με τον Ρώσο πρόεδρο. Ρούμπιο: «Υπάρχει δρόμος ακόμα».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Διακοπή στο Άγιαξ – Γκρόνινγκεν λόγω ρίψης δεκάδων καπνογόνων! (vids)
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Διακοπή στο Άγιαξ – Γκρόνινγκεν λόγω ρίψης δεκάδων καπνογόνων! (vids)

Διακοπή στο Άγιαξ – Γκρόνινγκεν λόγω ρίψης δεκάδων καπνογόνων στον αγωνιστικό χώρο από τους οπαδούς του «Αίαντα», θέλοντας να τιμήσουν τη μνήμη συνοπαδού τους που «έφυγε» από τη ζωή μέσα στον μήνα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μουζακίτης για Αλόνσο: «Είναι πολύ μεγάλη τιμή να μιλάει για μένα ένας τόσο σπουδαίος άνθρωπος»
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Μουζακίτης για Αλόνσο: «Είναι πολύ μεγάλη τιμή να μιλάει για μένα ένας τόσο σπουδαίος άνθρωπος»

Ο Χρήστος Μουζακίτης «απάντησε» στα άκρως κολακευτικά λόγια που είχε να πει για τον ίδιο ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσάμπι Αλόνσο, κάνοντας λόγο για μια πολύ μεγάλη τιμή.

Σύνταξη
Οι δύο «μαθητές» του Πεπ
On Field 30.11.25

Οι δύο «μαθητές» του Πεπ

Ο Μαρέσκα είχε τις «απαντήσεις» στο πλάνο του Αρτέτα και ο Ιταλός κέρδισε… πόντους στην μονομαχία με τον Ισπανό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σπανούλης: «Έχουμε μια πολύ ταλαντούχα και παθιασμένη ομάδα, πολύ περήφανος για τις δύο νίκες»
Μπάσκετ 30.11.25

Σπανούλης: «Έχουμε μια πολύ ταλαντούχα και παθιασμένη ομάδα, πολύ περήφανος για τις δύο νίκες»

Οι δηλώσεις που έκανε ο Βασίλης Σπανούλης και οι διεθνείς, μετά τη νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Πορτογαλίας με 76-68 για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Σύνταξη
LIVE: Χιρόνα – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Χιρόνα – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Χιρόνα – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χιρόνα – Ρεάλ Μαδρίτης για τη 14η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
Η Τζόντι Φόστερ θεώρησε τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο «πραγματικά αδιάφορο» όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά
1976 30.11.25

Η Τζόντι Φόστερ θεώρησε τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο «πραγματικά αδιάφορο» όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά

Μιλώντας για την καριέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές, η Τζόντι Φόστερ θυμήθηκε ότι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο «την πήρε υπό την προστασία του» ενόσω γυρνούσαν την ταινία «Ο Ταξιτζής» - ωστόσο, εκείνη τον βρήκε βαρετό.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Ρόμα – Νάπολι
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Ρόμα – Νάπολι

LIVE: Ρόμα – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Νάπολι για τη 13η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Πάπας Λέων ΙΔ’: «Μοναδική λύση» στη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστινίων είναι αυτή των δύο κρατών
Εν πτήσει 30.11.25

Πάπας Λέων ΙΔ’: «Μοναδική λύση» στη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστινίων είναι αυτή των δύο κρατών

Η μοναδική λύση για το Μεσανατολικό είναι αυτή που θα περιλαμβάνει Κράτος της Παλαιστίνης, είπε ο Πάπας Λέων. «Επιδιώκουμε να βοηθήσουμε για να καταλήξουν σε λύση με δικαιοσύνη για όλους», πρόσθεσε.

Σύνταξη
Η Rosalía πιστεύει ότι η «μοναξιά» είναι μάθημα ζωής
Ισορροπία 30.11.25

Η Rosalía πιστεύει ότι η «μοναξιά» είναι μάθημα ζωής

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Popcast της εφημερίδας New York Times, η Rosalía μίλησε για την μοναξιά που νιώθει ως ένας άνθρωπος που συνεχώς ταξιδεύει για επαγγελματικούς λόγους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τσέλσι – Άρσεναλ 1-1: Ισόπαλο το λονδρέζικο ντέρμπι
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Τσέλσι – Άρσεναλ 1-1: Ισόπαλο το λονδρέζικο ντέρμπι

Η Τσέλσι έπαιξε με 10 παίκτες για το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, ωστόσο άντεξε και πήρε την ισοπαλία (1-1) από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, στο τελευταίο ματς της 13ης αγωνιστικής της Premier League.

Σύνταξη
Η Βίκινγκ πήρε το πρωτάθλημα Νορβηγίας και έκανε… δώρο στον επόμενο πρωταθλητή Ελλάδας
Αθλητισμός & Σπορ 30.11.25

Η Βίκινγκ πήρε το πρωτάθλημα Νορβηγίας και έκανε… δώρο στον επόμενο πρωταθλητή Ελλάδας

Η Βίκινγκ ξεπέρασε τη Μπόντο Γκλιμτ στη μάχη και στέφθηκε πρωταθλήτρια Νορβηγίας, κάνοντας έτσι ένα μεγάλο δώρο στην ομάδα που θα κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα Ελλάδας.

Σύνταξη
Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 2-3: Ανατροπή με Γιακουμάκη στο 90’ και με δέκα παίκτες από το 77’
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 2-3: Ανατροπή με Γιακουμάκη στο 90’ και με δέκα παίκτες από το 77’

Στο τέλος «χτύπησε» ο Γιακουμάκης και ο ΠΑΟΚ πέρασε από τη Λιβαδειά. Ετσι έμεινε στους μείον δυο βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Δυο γκολ ο Οζντόεφ, στο 77’ αποβλήθηκε ο Μεϊτέ. Τον έσωσε ο Παβλένκα.

Σύνταξη
Πλήθος αγροτών έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας – Zητούν την απελευθέρωση των συλληφθέντων
Ελλάδα 30.11.25

Πλήθος αγροτών έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας – Zητούν την απελευθέρωση των συλληφθέντων

Τρεις αγρότες συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στα μπλόκα στη Λάρισα - Οι δύο κρατούνται στην Αστυνομική Διεύθυνση ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται φρουρούμενος

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΑΕΚ για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

