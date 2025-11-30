Αδιανόητη τραγωδία εκτυλίχθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (29/11) στην οδό Αρτέμιδος στη Λούτσα, όπου ένας 24χρονος σκοτώθηκε ακαριαία από την ανεξέλεγκτη πορεία ενός αυτοκινήτου, ενώ άλλα τρία άτομα τραυματίστηκαν.

Η μητέρα του 29χρονου οδηγού που προκάλεσε το δυστύχημα, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», δήλωσε πως δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει όσα συνέβησαν.

«Δυστυχώς είναι το παιδί μου. Το δικό μας είναι καλά, δυστυχώς όμως το άλλο παιδί δεν είναι καλά. Πέθανε… Έφυγε από τη ζωή. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο. Λυπάμαι. Συγγνώμη… Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είμαστε», είπε συντετριμμένη.

O 24χρονος είχε μόλις φτάσει στην Ελλάδα από το Βέλγιο, όπου διέμενε, για να παρευρεθεί στην ορκωμοσία της κοπέλας του

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, καθώς το 2020 είχε προκαλέσει τροχαίο στο οποίο υπήρξαν σοβαρά τραυματίες, ενώ είχε εμπλακεί και σε υποθέσεις ναρκωτικών.

Αυτή την ώρα νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΚΑΤ, με δείγμα αίματος να έχει σταλεί για τοξικολογικές εξετάσεις. Ένα πρώτο τεστ έδειξε ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, όμως τα επίσημα αποτελέσματα θα δείξουν αν οδηγούσε υπό την επήρεια ουσιών.

Το χρονικό της τραγωδίας στη Λούτσα

Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 00:30, όταν ο 29χρονος οδηγός κινούνταν με το ΙΧ του στον δρόμο από Βραυρώνα προς Ραφήνα, μέσα στην περιοχή της Λούτσας.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και αφού προσέκρουσε σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, η πορεία του σταμάτησε τελικά πάνω στο όχημα του 24χρονου, ο οποίος βρήκε ακαριαίο θάνατο μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του.

Ο νεαρός και η 22χρονη αδελφή του, η 21χρονη κοπέλα του και η 57χρονη μητέρα του βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο δίπλα στο σταθμευμένο αυτοκίνητο, όταν ο 29χρονος τους παρέσυρε.

Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι ο 24χρονος, που έχασε τη ζωή του, είχε μόλις φτάσει στην Ελλάδα από το Βέλγιο, όπου διέμενε, για να παρευρεθεί στην ορκωμοσία της κοπέλας του για το πανεπιστημιακό της πτυχίο. Η ίδια τραυματίστηκε κατά το δυστύχημα, ενώ η γιαγιά του, που κατέβηκε ακούγοντας τον θόρυβο, αντίκρισε τον εγγονό της νεκρό. Η ίδια στο παρελθόν είχε χάσει δύο παιδιά.

Οι τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Συγκεκριμένα, σε ΜΕΘ στο ΚΑΤ παραμένει η 21χρονη με κροταφική βλάβη και ανοιχτό κάταγμα κνήμης, ενώ η μητέρα και η αδερφή του αποχωρήσαν με ελαφρά τραύματα.

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο

Το δυστύχημα καταγράφηκε σε βίντεο, όπου φαίνεται η ξέφρενη πορεία του μπλε αυτοκινήτου πριν εκτραπεί από τον δρόμο και χτυπήσει πρώτα ένα σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια τους τέσσερις πεζούς.

Το όριο ταχύτητας στο σημείο είναι 30 χλμ/ώρα, κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην ταχύτητα με την οποία κινείτο το ΙΧ. Μετά την παράσυρση, το όχημα του 29χρονου σφηνώθηκε σε αυλή και ακινητοποιήθηκε.

Συντετριμμένος ο θείος του 24χρονου περιέγραψε τι συνέβη: «Είχαν σταθμεύσει και έβγαζαν τα πράγματα από το αυτοκίνητο και ήρθε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έπεσε πάνω τους. Μέσα στο αυτοκίνητο ήταν η αδερφή μου και εκτός η κόρη της, ο ανιψιός και βαφτισιμιός μου ήταν πίσω στο πορτμπαγκάζ και δίπλα του ήταν η σύντροφός του. Η ανιψιά μου είδε τη μητέρα της, τον αδερφό της και την κοπέλα του αδερφού της χωρίς τις αισθήσεις τους».

Σε πίστα αγώνων έχει μετατραπεί η λεωφόρος Αρτέμιδος

Οι κάτοικοι της περιοχής, όπως αναφέρουν στην κάμερα της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα», είναι πλέον σε απόγνωση, γιατί εκτός από το ότι αναπτύσσονται μέσα στον αστικό ιστό μεγάλες ταχύτητες, νεαροί στήνουν μέχρι και παράνομους αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας μέσα στον πιο κεντρικό και πολυσύχναστο σημείο της Λούτσας.

«Κάθε βράδυ γίνεται ο χαμός», λένε κάτοικοι της περιοχής και καταγγέλλουν πως τις βραδινές ώρες στον συγκεκριμένο δρόμο οδηγοί αναπτύσσουν ιλιγγιώδη ταχύτητα, ενώ στήνουν ακόμα και αυτοσχέδιους αγώνες.

«Γίνονται κόντρες μέσα στο κέντρο. Δεν μπορείς να περπατήσεις ούτε στο πεζοδρόμιο», περιγράφουν.

Οι κάτοικοι κάνουν έκκληση στις αρχές ώστε να βάλουν φρένο στους ασυνείδητους που μετατρέπουν τον κεντρικό δρόμο της Λούτσας σε αγωνιστική πίστα. Όπως λένε, πρόκειται για περιοχή που κυκλοφορούν πολλοί ηλικιωμένοι αλλά και παιδιά που είναι εντελώς απροστάτευτοι.

«Τρέχουν εδώ στην περιοχή και πιο κάτω, όπου ο δρόμος είναι ανοιχτός. Ο δρόμος είναι μικρός, με αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά, και αυτοί τρέχουν. Όλα είναι πιτσιρικάδες», ανέφερε μία κάτοικος, προσθέτοντας: «Ποιοι δίνουν τα αυτοκίνητα στα παιδιά τους και τα κάνουν αυτά;».

«Οι δρόμοι είναι πίστες»

Είναι σαφές πως το χθεσινό τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στον 24χρονο, δεν ήταν τυχαίο.

Μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα», κάτοικος τόνισε ότι έχει δει τον 29χρονο να κινείται στην περιοχή εδώ και καιρό και μάλιστα να αναπτύσσει με μεγάλη ταχύτητα κάθε φορά.

«Τον βλέπω στην περιοχή πολύ καιρό. Το αυτοκίνητο το βλέπω να κινείται με μεγάλη ταχύτητα. Οι δρόμοι είναι κυριολεκτικά πίστες. Έχω απευθυνθεί στις αρχές για την κατάσταση, έχω μιλήσει και με το Τμήμα Σπάτων, αλλά δεν είχα καμία απάντηση. Όταν το επισκέφθηκα, μου είπαν “εντάξει, τι να κάνουμε;”», είπε.