Λούτσα: Είχε εμπλακεί και σε άλλο τροχαίο ο 29χρονος που «θέρισε» μια οικογένεια με έναν νεκρό
Πριν 5 χρόνια ο 29χρονος είχε εμπλακεί σε τροχαίο στη λεωφόρο Βραυρώνος προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό του συνοδηγού - Στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις Αρχές και για υποθέσεις ναρκωτικών
Ο 29χρονος οδηγός του μπλε ΙΧ αυτοκινήτου που προκάλεσε το σοκαριστικό τροχαίο χθες το βράδυ στην Λ. Αρτέμιδος όπου τραυματίστηκε θανάσιμα ένας 24χρονος, είχε στο παρελθόν εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο είχε σημειωθεί επί της Βραυρώνος το μεσημέρι της 13ης Απριλίου, πριν από 5 χρόνια.
Το όχημα που οδηγούσε ο 29χρονος είχε εκτραπεί της πορείας του και στη συνέχεια ανετράπη στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο συνοδηγός του και ελαφρά ο ίδιος, ενώ φέρεται επίσης να έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για ναρκωτικά.
Το τροχαίο στη Λούτσα
Ο 29χρονος οδηγός του αυτοκινήτου έχει αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, όπως έχει καταγραφεί και από βίντεο ντοκουμέντο, και κινούνταν στη λεωφόρο Αρτέμιδος όταν ξαφνικά, χάνει τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να καταλήξει με σφοδρότητα σε σταθμευμένο όχημα μπροστά από το οποίο βρίσκονταν μητέρα με τα δυο της παιδιά και την σύντροφο του γιου της.
Νωρίτερα είχε προσκρούσει και σε άλλο σταθμευμένο οχημα.
Ο 24χρονος άνδρας που παρασύρθηκε από τον οδηγό του οχήματος και έχασε ακαριαία τη ζωή του μπροστά στα μάτια της μητέρας του και της αδελφής του, πριν από λίγες μέρες είχε επιστρέψει στην Ελλάδα από το Βέλγιο όπου εργαζόταν, για την ορκωμοσία της συντρόφου του που θα γινόταν αύριο, στην Κέρκυρα.
Η σύντροφος του θύματος τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, ενώ η μητέρα και η αδερφή του πήραν εξιτήριο.
