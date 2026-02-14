Συγκλονίζει η τραγωδία που σημειώθηκε την Παρασκευή το απόγευμα στη Λούτσα, όπου ένας 15χρονος σκοτώθηκε σε φριχτό τροχαίο δυστύχημα.

Όλα ξεκίνησαν, όταν ένας 15χρονος μαζί με τους φίλους του φέρεται πως πήρε το δεύτερο κλειδί του αυτοκινήτου από τους γονείς του, και στη συνέχεια ξεκίνησαν, έκαναν βόλτα στην ευρύτερη περιοχή, μέχρι που στο συγκεκριμένο σημείο και συγκεκριμένα στην οδό Δημοκρατίας και Σωτήρος στη Λούτσα, φέρεται πως έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, ενώ είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα.

Το παρμπρίζ διαλύθηκε, ενώ ο επίσης ανήλικος συνοδηγός εκσφενδονίστηκε μέσα από το αυτοκίνητο και «έχασε» ακαριαία τη ζωή του. Ο ανήλικος οδηγός του λευκού αυτοκινήτου φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο και έπεσε με σφοδρότητα πάνω σε δέντρο.

«Τι έκανα; Τι έκανα;» φαίνεται πως ούρλιαζε ο οδηγός όταν κατάλαβε το τι έχει συμβεί, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, που άκουσαν τον δυνατό ήχο και βγήκαν έξω από τα σπίτια τους.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου και άλλος ένας ανήλικος επιβάτης τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Όπως δήλωσε στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος οι δύο ανήλικοι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Βίντεο από το σημείο της τραγωδίας: