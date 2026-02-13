newspaper
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
Θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα: Το σημείο της τραγωδίας – Πώς έγινε το δυστύχημα [βίντεο]
Ελλάδα 13 Φεβρουαρίου 2026, 20:21

Θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα: Το σημείο της τραγωδίας – Πώς έγινε το δυστύχημα [βίντεο]

Το όχημα, όπως φαίνεται από τα σημάδια από τα ελαστικά, βγήκε εκτός ελέγχου, προσέκρουσε στο κράσπεδο δεξιά του δρόμου και ανετράπη.

Σύνταξη
Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με έναν 15χρονο νεκρό και άλλους δυο ανήλικους (περίπου ίδιας ηλικίας) τραυματίες σημειώθηκε στη Λούτσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεκρός φέρεται ότι είναι ο συνοδηγός του οχήματος.

Το όχημα, όπως φαίνεται από τα σημάδια από τα ελαστικά, βγήκε εκτός ελέγχου, προσέκρουσε στο κράσπεδο δεξιά του δρόμου και ανετράπη.

Βίντεο από το σημείο της τραγωδίας:

Το χρονικό

Σύμφωνα με το MEGA, όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Παρασκευής, όταν ο 15χρονος μαζί με τους φίλους του φέρεται πως πήρε το δεύτερο κλειδί του αυτοκινήτου από τους γονείς του, και στη συνέχεια ξεκίνησαν, έκαναν βόλτα στην ευρύτερη περιοχή, μέχρι που στο συγκεκριμένο σημείο και συγκεκριμένα στην οδό Δημοκρατίας και Σωτήρος στη Λούτσα, φέρεται πως έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, ενώ είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα.

Το παρμπρίζ διαλύθηκε, ενώ ο επίσης ανήλικος συνοδηγός εκσφενδονίστηκε μέσα από το αυτοκίνητο και «έχασε» ακαριαία τη ζωή του.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου και άλλος ένας ανήλικος επιβάτης τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Αυτήν την ώρα γίνονται απαραίτητες εξετάσεις για να δουν την κατάσταση της υγείας τους, ενώ είναι εκτός κινδύνου.

Στο σημείο υπάρχουν κομμάτια από το αυτοκίνητο, τζάμια, θραύσματα, αλλά και το πίσω φανάρι του αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητο έπεσε με σφοδρότητα πάνω σε ένα δέντρο.

Μάλιστα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που άκουσαν τον δυνατό ήχο και βγήκαν έξω από τα σπίτια τους, ο οδηγός φώναζε «Τι έκανα, τι έκανα».

