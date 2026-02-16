Τροχαίο με έναν νεκρό στον Ασπρόπυργο – ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής στον Ασπρόπυργο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 41χρονος.

Το δυστύχημα συνέβη κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στην συμβολή των οδών Αγίου Παντελεήμωνος και Αγίου Στεφάνου, όταν το ΙΧ το οποίο οδηγούσε ο άτυχος άνδρας συγκρούστηκε με φορτηγό.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσία με 13 πυροσβέστες οι όποιοι απεγκλώβισαν με τη χρήση διασωστικής σειράς την 31χρονη συνοδηγό και ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του τον 41χρονο οδηγό.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας, από ΙΧΕ όχημα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στο δήμο Ασπροπύργου Αττικής. Επιχείρησαν 13 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 15, 2026

Η συνοδηγός είναι τραυματισμένη αλλά όχι σοβαρά. Ο οδηγός του φορτηγού δεν έπαθε σχεδόν τίποτα λόγω και του όγκου του οχήματος.