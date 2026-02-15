Τροχαίο στα Σπάτα – Έκοψε στα δύο κολώνα ηλεκτροδότησης
Το τροχαίο σημειώθηκε στα Σπάτα όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του ΙΧ και έπεσε στην κολώνα με σφοδρότητα
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στα Σπάτα.
Οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος και καρφώθηκε σε κολώνα ηλεκτροδότησης.
Σφοδρή σύγκρουση
Όπως φαίνεται και στις εικόνες, η σύγκρουση ήταν σφοδρή με συνέπεια η διπλή κολώνα να κοπεί στα δύο και να καταρρεύσει.
Το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές ζημιές ωστόσο οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά.
Από την πτώση της κολώνας παρασύρθηκαν και τα καλώδια χωρίς ευτυχώς να προκληθεί κάποιο βραχυκύκλωμα ή φωτιά.
Για αρκετή ώρα ο δρόμος παρέμεινε κλειστός.
