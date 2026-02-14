Τροχαίο με τρόλεϊ στα Άνω Πετράλωνα – Έπεσε πάνω σε πολυκατοικία
Οδηγός τρόλεϊ έχασε τον έλεγχο του οχήματός του στα Άνω Πετράλωνα με το όχημα να καταλήγει σε πολυκατοικία. Υπάρχει τραυματισμός.
Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής στα Άνω Πετράλωνα, όταν τρόλεϊ ξέφυγε από τη πορεία του και έπεσε σε πολυκατοικία επί της οδού Κυκλώπων. Στο όχημα εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν επιβάτες και ο μόνος τραυματισμός ήταν του οδηγού.
Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι ο οδηγός ένα εμφάνισε αδιαθεσία και να έχασε τις αισθήσεις του. Σημειώνεται ότι περίοικος ανέφερε στο Orange Press ότι υπήρχαν τέσσερις επιβάτες στο όχημα καθώς και ότι ο οδηγός υποστήριξε ότι έχασε τον έλεγχο των φρένων. Γι’ αυτόν τον λόγο διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό.
Σε κάθε περίπτωση ο οδηγός έχει τραυματιστεί, όμως σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες πρόκειται για ελαφρύ τραυματισμό και δεν υπάρχει ανησυχία.
Στο τρόλεϊ εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν επιβάτες (ή κατά άλλες πληροφορίες υπήρχαν αλλά ήταν λιγοστοί) και ο μόνος τραυματισμός, ελαφρύς κατά τις ίδιες πληροφορίες, ήταν του οδηγού.
