Τροχαίο με στρατιωτικό Steyr στον Έβρο – Δύο τραυματίες
Οι δύο στρατιώτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου για προληπτικούς λόγους.
- Πανικός στην Εθνική Οδό από μεθυσμένο οδηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα επί 25 χιλιόμετρα
- Ο Τραμπ απειλεί να στείλει και δεύτερο αεροπλανοφόρο στο Ιράν, ενώ υποδέχεται τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο
- Η φον ντερ Λάιεν θέλει να εξαφανιστούν τα προσκόμματα που εμποδίζουν την Ευρώπη να γίνει «παγκόσμιος γίγαντας»
- Συνέντευξη Τύπου θα δώσει την Πέμπτη ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος μετά τις αποκαλύψεις
Τροχαίο ατύχημα με στρατιωτικό όχημα τύπου Steyr σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης κοντά στα Ρίζια του Έβρου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο επιβαίνοντες, ο οδηγός και ο συνοδηγός διακομίστηκαν άμεσα στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου για προληπτικούς λόγους.
Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για άγνωστη αιτία που προκάλεσε την απώλεια ελέγχου, όσον αφορά τους δύο στρατιώτες είναι καλά στην υγεία τους.
Όπως αναφέρει το e-evros το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης μετακίνησης του οχήματος.
Οι αρμόδιες στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του ατυχήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την εκτροπή του οχήματος.
- Τροχαίο με στρατιωτικό Steyr στον Έβρο – Δύο τραυματίες
- Ρωσία: Μετά την επίσκεψη Βανς, το Κρεμλίνο λέει ότι θα αναπτύξει τις σχέσεις με Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν
- Σε «Red Code» Αχαΐα και Ηλεία ενόψει της κακοκαιρίας – Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας
- Ιστορική συμμετοχή για την Εθνική στη League A του Nations League – Τι πρέπει να γνωρίζετε για την κλήρωση
- Αρχεία Έπσταϊν: Το Συμβούλιο της Ευρώπης ήρε τη διπλωματική ασυλία του πρώην γενικού γραμματέα του, Γιάγκλαντ
- «Είναι ανθρωποκτονία» – Μια νέα έρευνα αλλάζει τα δεδομένα γύρω από τον θάνατο του Κερτ Κομπέιν
- Πρέβεζα: Κατολισθήσεις από την βροχή απειλούν σπίτια και καταστήματα – Μεγάλες καταστροφές στον Μύτικα
- Η ανθεκτικότητα στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις