Τροχαίο με στρατιωτικό Steyr στον Έβρο – Δύο τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα με στρατιωτικό όχημα τύπου Steyr σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης κοντά στα Ρίζια του Έβρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο επιβαίνοντες, ο οδηγός και ο συνοδηγός διακομίστηκαν άμεσα στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου για προληπτικούς λόγους.

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για άγνωστη αιτία που προκάλεσε την απώλεια ελέγχου, όσον αφορά τους δύο στρατιώτες είναι καλά στην υγεία τους.

Όπως αναφέρει το e-evros το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης μετακίνησης του οχήματος.

Οι αρμόδιες στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του ατυχήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την εκτροπή του οχήματος.