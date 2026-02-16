Απαντήσεις στο πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα που στέρησε τη ζωή σε έναν 15χρονο και ποιος από τους δύο νεαρούς οδηγούσε καλούνται να δώσουν οι Αρχές.

Κι ενώ οι κάτοικοι της περιοχής που είδαν πρώτοι τη σύγκρουση, περιέγραφαν ότι νεκρός ήταν ο συνοδηγός, η μητέρα του 15χρονου που υπέδειξαν ως τον οδηγό οι Αρχές, μίλησε στο MEGA και αρνήθηκε ότι οδηγούσε ο γιος της το αυτοκίνητο, το οποίο ανήκει στην οικογένεια.

«Τώρα έχει πάθει σοκ. ‘Μαμά ο φίλος μου, μαμά τι έκανα; Τι κάναμε μαμά;’. Του λέει ο φίλος του που σκοτώθηκε ‘πάρε το κλειδί και το αμάξι’, γιατί ο δικός μου δεν είχε ιδέα να οδηγήσει. Ήρθανε μαζί στο σπίτι, πήρανε τα κλειδιά, πήραν το αμάξι».

Συμμαθητής ωστόσο των ανηλίκων, λέει πως «το είχαν ξανακάνει». Μάλιστα όπως είπε και ο ίδιος στο παρελθόν είχε μπει στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 14χρονος. Ο 14χρονος έπαιρνε κρυφά το αυτοκίνητο της μαμάς του και όπως είπε πηγαίναν βόλτες.

<br />

Ο 15χρονος οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου που τραυματίστηκε ελαφρά, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Παίδων» φρουρούμενος και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματική βλάβη από αμέλεια, επικίνδυνη οδήγηση, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, κανόνες οδικής συμπεριφοράς και ταχύτητα και απόσταση μεταξύ οχημάτων.

Θρήνος για τον 15χρονο

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η εφηβική απερισκεψία έγινε εφιάλτης.

Ο άτυχος Έλιον τραυματίστηκε θανάσιμα, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με δύο φίλους του εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο.

Το ηχητικό ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA προκαλεί σοκ. Ακούγονται οι ελιγμοί και μετά το απόλυτο χάος. Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται το αυτοκίνητο στα τελευταία μέτρα της διαδρομής λίγο πριν ακινητοποιηθεί.

Τα παιδιά ήταν τρεις αχώριστοι φίλοι, μεγάλωσαν μαζί και έκαναν όνειρα για τη ζωή τους. Από την Παρασκευή οι γονείς των παιδιών, φίλοι τους και κάτοικοι της περιοχής πηγαίνουν στο σημείο του δυστυχήματος.

Ο χρόνος για την οικογένεια του 15χρονου Έλιον έχε «παγώσει». Η μητέρα του 15χρονου φτάνει στο σημείο υποβασταζόμενη. Δεν μπορεί να πιστέψει πως δεν θα ξαναδεί το παιδί της.

Στο νοσοκομείο παραμένουν οι δύο ανήλικοι, οδηγός και συνεπιβάτης στο πίσω κάθισμα, που τραυματίστηκαν μετά το τροχαίο δυστύχημα.

Οι δύο 15χρονοι, βρίσκονται σε σοκ και όταν λάβουν εξιτήριο θα μεταβούν στις αστυνομικές Αρχές για κατάθεση προκειμένου να εξακριβωθούν οι αιτίες του δυστυχήματος.