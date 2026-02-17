Πύργος: Σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση δύο οχημάτων – Απεγκλωβίστηκαν τρεις τραυματίες
Ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα στον Πύργο λίγα μέτρα μακριά από πρατήριο υγρών καυσίμων.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην οδό Κατακόλου στον Πύργο, στο ύψος του πρατηρίου υγρών καυσίμων Διονυσόπουλου. Στο ατύχημα ενεπλάκησαν ένα επιβατηγό και ένα αγροτικό αυτοκίνητο.
Από την σφοδρή σύγκρουση, προέκυψε ο εγκλωβισμός των δύο επιβαινόντων στο επιβατηγό όχημα και ενός ατόμου στο αγροτικό.
Επιχείρηση απεγκλωβισμού
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ
Οι τραυματίες απεγκλωβίστηκαν με τη συνδρομή των πυροσβεστών και διακομίστηκαν με τρία διαφορετικά ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.
Σύμφωνα με πληροφορίες πιο σοβαρά τραυματισμένος είναι ο οδηγός του αγροτικού οχήματος ενώ οδηγός και συνοδηγός του ΙΧ ελαφρύτερα.
