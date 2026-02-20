Θανατηφόρο τροχαίο στην Πατησίων – Μηχανή παρέσυρε 74χρονη
Η θανατηφόρα παράσυρση της γυναίκας σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Πατησίων και Τροίας
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Πατησίων όταν μηχανή παρέσυρε 74χρονη η οποία και έχασε τη ζωή της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η θανατηφόρα παράσυρση της γυναίκας σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Πατησίων και Τροίας.
Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στη μία τα ξημερώματα ενώ ο αναβάτης της μηχανής συνελήφθη.
