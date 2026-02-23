Η Φραν Ντρέσερ αγάπησε τη «Νταντά» αλλά πλέον δεν ξέρει αν η τηλεόραση αξίζει τον χρόνο της

Η Φραν Ντρέσερ είναι γνωστή για τον ρόλο της Φραν Φάιν, για τον οποίο προτάθηκε για δύο Emmys και δύο Χρυσές Σφαίρες, στην κωμική σειρά του CBS «Νταντά» και, παρόλο που διακρίθηκε σε αυτό το είδος, μην περιμένετε να επιστρέψει σύντομα στο ίδιο σημείο που την γνωρίσαμε.

Σε μια νέα συνέντευξη, η Ντρέσερ ήταν κατηγορηματική σχετικά με την επιστροφή της στις σειρές, αφού συμμετείχε για έξι σεζόν σε μια τηλεοπτική κωμωδία.

«Δεν με βλέπω να κάνω άλλη κωμική σειρά», είπε στο podcast Where Everybody Knows Your Name με παρουσιαστή τον ηθοποιό Τεντ Ντάνσον.

Η Ντρέσερ σημείωσε επίσης ότι «η ιδέα να πηγαίνω στο στούντιο κάθε μέρα» είναι κάτι που δεν θα ήθελε να ξανακάνει.

Πρόκειται για το «Indebted»;

«Η τελευταία που έκανα δεν ήταν δική μου σειρά. Έπαιζα τη μαμά σε αυτήν και πραγματικά δεν [πέρασα καλά]. Αγαπούσα τους ανθρώπους, αλλά δεν απόλαυσα και πολύ την εμπειρία, επειδή γυρίζαμε κατά τους χειμερινούς μήνες», εξήγησε η Φραν Ντρέσερ, μιλώντας με τον Τεντ Ντάνσον.

Η ηθοποιός δεν ανέφερε το όνομα της σειράς στην οποία πρωταγωνίστησε, αλλά η τελευταία τακτική συμμετοχή της ήταν το «Indebted» του NBC.

H κωμική σειρά του Νταν Λεβί, ακολουθούσε τους νέους γονείς Ντέιβ και Ρεμπέκα, οι οποίοι, μαζί με την αδελφή του Ντέιβ, καταλήγουν να ζουν με την αδαή μητέρα του Ντέιβ και τον ήρεμο πατέρα του, αφού οι δύο τους δεν κατάφεραν να διαχειριστούν σωστά τα οικονομικά τους και χρειάζονται βοήθεια για να ξεπληρώσουν ένα τεράστιο χρέος.

Η σειρά προβλήθηκε το 2020 και σταμάτησε μετά από μία μόνο σεζόν.

«Έμπαινα με σκοτάδι στη σκηνή και έφευγα πάλι με σκοτάδι. Μόλίς είχα χάσει μια ημέρα», ανέφερε η Ντρέσερ για την τελευταία της τηλεοπτική συμμετοχή.

Υπάρχει ελπίδα;

Η απόφαση της Φραν Ντρέσερ να μην συμμετάσχει ξανά σε κωμική σειρά, ήρθε μετά από μια ερώτηση που έκανε στον ίδιο της τον ευατό. «Έτσι θα ήθελα να περάσω τη μέρα μου αν αποδεικνυόταν ότι ήταν η τελευταία της ζωής μου; Όχι», υποστήριξε.

Ωστόσο, υπάρχει ακόμα ελπίδα ότι η Ντρέσερ να επιστρέψει στην τηλεόραση.

«Ίσως όταν γράφω εγώ το σενάριο και είμαι εκτελεστική παραγωγός ή σκηνοθέτις να είναι πιο διεγερτικό και, ξέρετε, ικανοποιητικό. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, νομίζω ότι το να παίζω απλώς τη μαμά δεν ήταν αρκετό για μένα. Και ένιωθα ότι θα μπορούσα να κάνω άλλα πράγματα κατά τη διάρκεια της ημέρας μου», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: Deadline