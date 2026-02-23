magazin
Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
Η Φραν Ντρέσερ αγάπησε τη «Νταντά» αλλά πλέον δεν ξέρει αν η τηλεόραση αξίζει τον χρόνο της
Η Φραν Ντρέσερ αγάπησε τη «Νταντά» αλλά πλέον δεν ξέρει αν η τηλεόραση αξίζει τον χρόνο της

Σε μια νέα συνέντευξη, η Φραν Ντρέσερ ήταν κατηγορηματική σχετικά με την επιστροφή της στις σειρές, αφού συμμετείχε για έξι σεζόν σε μια τηλεοπτική κωμωδία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Φραν Ντρέσερ είναι γνωστή για τον ρόλο της Φραν Φάιν, για τον οποίο προτάθηκε για δύο Emmys και δύο Χρυσές Σφαίρες, στην κωμική σειρά του CBS «Νταντά» και, παρόλο που διακρίθηκε σε αυτό το είδος, μην περιμένετε να επιστρέψει σύντομα στο ίδιο σημείο που την γνωρίσαμε.

Σε μια νέα συνέντευξη, η Ντρέσερ ήταν κατηγορηματική σχετικά με την επιστροφή της στις σειρές, αφού συμμετείχε για έξι σεζόν σε μια τηλεοπτική κωμωδία.

«Δεν με βλέπω να κάνω άλλη κωμική σειρά», είπε στο podcast Where Everybody Knows Your Name με παρουσιαστή τον ηθοποιό Τεντ Ντάνσον.

Η Ντρέσερ σημείωσε επίσης ότι «η ιδέα να πηγαίνω στο στούντιο κάθε μέρα» είναι κάτι που δεν θα ήθελε να ξανακάνει.

Πρόκειται για το «Indebted»;

«Η τελευταία που έκανα δεν ήταν δική μου σειρά. Έπαιζα τη μαμά σε αυτήν και πραγματικά δεν [πέρασα καλά]. Αγαπούσα τους ανθρώπους, αλλά δεν απόλαυσα και πολύ την εμπειρία, επειδή γυρίζαμε κατά τους χειμερινούς μήνες», εξήγησε η Φραν Ντρέσερ, μιλώντας με τον Τεντ Ντάνσον.

Η ηθοποιός δεν ανέφερε το όνομα της σειράς στην οποία πρωταγωνίστησε, αλλά η τελευταία τακτική συμμετοχή της ήταν το «Indebted» του NBC.

Φωτογραφία: IMDb

H κωμική σειρά του Νταν Λεβί, ακολουθούσε τους νέους γονείς Ντέιβ και Ρεμπέκα, οι οποίοι, μαζί με την αδελφή του Ντέιβ, καταλήγουν να ζουν με την αδαή μητέρα του Ντέιβ και τον ήρεμο πατέρα του, αφού οι δύο τους δεν κατάφεραν να διαχειριστούν σωστά τα οικονομικά τους και χρειάζονται βοήθεια για να ξεπληρώσουν ένα τεράστιο χρέος.

Η σειρά προβλήθηκε το 2020 και σταμάτησε μετά από μία μόνο σεζόν.

«Έμπαινα με σκοτάδι στη σκηνή και έφευγα πάλι με σκοτάδι. Μόλίς είχα χάσει μια ημέρα», ανέφερε η Ντρέσερ για την τελευταία της τηλεοπτική συμμετοχή.

Υπάρχει ελπίδα;

Η απόφαση της Φραν Ντρέσερ να μην συμμετάσχει ξανά σε κωμική σειρά, ήρθε μετά από μια ερώτηση που έκανε στον ίδιο της τον ευατό. «Έτσι θα ήθελα να περάσω τη μέρα μου αν αποδεικνυόταν ότι ήταν η τελευταία της ζωής μου; Όχι», υποστήριξε.

Ωστόσο, υπάρχει ακόμα ελπίδα ότι η Ντρέσερ να επιστρέψει στην τηλεόραση.

«Ίσως όταν γράφω εγώ το σενάριο και είμαι εκτελεστική παραγωγός ή σκηνοθέτις να είναι πιο διεγερτικό και, ξέρετε, ικανοποιητικό. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, νομίζω ότι το να παίζω απλώς τη μαμά δεν ήταν αρκετό για μένα. Και ένιωθα ότι θα μπορούσα να κάνω άλλα πράγματα κατά τη διάρκεια της ημέρας μου», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: Deadline

Ρωσία: Αστυνομικός νεκρός και άλλοι 2 τραυματίες σε έκρηξη κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό της Μόσχας
Σταθμός Σαβιέλοβα 24.02.26

Αστυνομικός σκοτώθηκε και άλλοι 2 τραυματίστηκαν σε έκρηξη στη Μόσχα

Εκρηξη σημειώθηκε κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Σαβιέλοβα της Μόσχας, στην οποία σκοτώθηκαν ένας αστυνομικός και τραυματίστηκαν δύο ακόμη, ενώ νεκρός είναι και ο φερόμενος ως δράστης.

Σύνταξη
Καραϊβική: Περιφερειακή σύνοδος με την παρουσία του Ρούμπιο
CARICOM 24.02.26

Ο Ρόυμπιο σε περιφερειακή σύνοδο στην Καραϊβική

Στη σύνοδο των αρχών κρατών και κυβερνήσεων της Κοινότητας της Καραϊβικής (CARICOM), η οποία αναμένεται να διεξαχθεί στο αρχιπέλαγος του Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις, θα συμμετέχει ο Μάρκο Ρούμπιο.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Κάπου 20 χώρες καταδικάζουν την «de facto προσάρτηση» από το Ισραήλ
Κοινή ανακοίνωση 24.02.26

Δεκάδες χώρες καταδικάζουν την «de facto προσάρτηση» του Ισραήλ στη Δυτική Οχθη

Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν κάπου είκοσι χώρες, με την οποία καταδικάζουν «με τον πλέον σθεναρό τρόπο» την «απαράδεκτη de facto προσάρτηση» του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Σύνταξη
Ουκρανία: Επικρίσεις Ζελένσκι στην ΕΕ για καθυστερήσεις στην ενταξιακή διαδικασία
Ουκρανία 24.02.26

Ο Ζελένσκι επικρίνει την ΕΕ για καθυστερήσεις στην ενταξιακή διαδικασία

Ο Ζελένσκι επέκρινε την ΕΕ για την καθυστέρηση στην έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων, λέγοντας ότι «επιτυγχάνουμε περισσότερα σε καιρό πολέμου» από ό,τι άλλες χώρες «σε καιρό ειρήνης».

Σύνταξη
Ουκρανία: Επιθέσεις κατά αστυνομικών – Εκρήξεις σε οχήματα και αστυνομικό τμήμα
Δολιοφθορά; 24.02.26

Ουκρανία: Επιθέσεις κατά αστυνομικών – Εκρήξεις σε οχήματα και αστυνομικό τμήμα

Επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν από έκρηξη στo Μικολάιφ στην Ουκρανία. Ακόμη μία έκρηξη, χωρίς θύματα, σημειώθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Ντνίπρο. Οι ουκρανικές αρχές αποδίδουν τις επιθέσεις στη Ρωσία

Σύνταξη
Καναδάς: Η κυβέρνηση κάλεσε τους εκπροσώπους ασφαλείας της OpenAI, αναφορικά με ένοπλη επίθεση σε σχολείο
Ζητά εξηγήσεις 24.02.26

Καναδάς: Η κυβέρνηση κάλεσε τους εκπροσώπους ασφαλείας της OpenAI, αναφορικά με ένοπλη επίθεση σε σχολείο

Οι καναδικές αρχές θέλουν να ενημερωθούν γιατί η εταιρεία δεν ειδοποίησε την αστυνομία για τις δραστηριότητες της δράστη της επίθεσης, στο Τάμπλερ Ριτζ, μία από τις χειρότερες στην ιστορία του Καναδά.

Σύνταξη
Ένσταση στις διπλωματικές σχέσεις Γαλλίας-ΗΠΑ – Οργή στο Παρίσι για τη στάση Κούσνερ
Κόσμος 23.02.26

Ένσταση στις διπλωματικές σχέσεις Γαλλίας-ΗΠΑ – Οργή στο Παρίσι για τη στάση Κούσνερ

Ο πρέσβης και συμπέθερος του προέδρου των ΗΠΑ «δεν εμφανίστηκε» στο γαλλικό ΥΠΕΞ μετά τα σχόλια που έγιναν από την κυβέρνηση Τραμπ για τον θάνατο ενός ακροδεξιού φοιτητή στη Γαλλία.

Σύνταξη
Βελούχι: Η στιγμή που εντοπίζουν τον ορειβάτη σε υψόμετρο 2.000 μέτρα – Η συγκλονιστική περιγραφή και το βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 23.02.26

Βελούχι: Η στιγμή που εντοπίζουν τον ορειβάτη σε υψόμετρο 2.000 μέτρα – Η συγκλονιστική περιγραφή και το βίντεο ντοκουμέντο

Ο γνωστός ορειβάτης Φώτης Θεοχάρης που συμμετείχε στην επιχείρηση περιγράφει αναλυτικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε νεκρός ο Τάσος Αναστασιάδης, πρόεδρος του ΦΟΠ γνωστός ως «Καπετάνιος» στην ορειβατική κοινότητα

Σύνταξη
Μεξικό: Ο σκληρός «Ελ Μέντσο» είναι νεκρός – Ο θάνατος του μπορεί να φέρει πόλεμο καρτέλ ή μια μεγάλη ευκαιρία
Ο πόλεμος των καρτέλ 23.02.26

Μεξικό: Ο σκληρός «Ελ Μέντσο» είναι νεκρός – Ο θάνατος του μπορεί να φέρει πόλεμο καρτέλ ή μια μεγάλη ευκαιρία

Οι αρχές του Μεξικού φοβούνται ότι ο θάνατος του «Ελ Μέντσο» θα προκαλέσει πόλεμο μεταξύ των καρτέλ Χαλίσκο και Σιναλόα, για το έλεγχο περιοχών. Ίσως να είναι μια ευκαιρία για να ελεγχθεί η δράση τους

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συμβουλοκρατία: Το 1% των αναδόχων απορροφά το 96% των δημόσιων δαπανών για συμβουλευτικές υπηρεσίες
Απευθείας αναθέσεις 23.02.26

Συμβουλοκρατία: Το 1% των αναδόχων απορροφά το 96% των δημόσιων δαπανών για συμβουλευτικές υπηρεσίες

H έκθεση «Consultocracy» (Vouliwatch και Solomon), μας δείχνει πώς η γραφειοκρατία, μετατρέπεται σε «συμβουλοκρατία». Το Δημόσιο εκχωρεί κρίσιμες λειτουργίες σε ιδιωτικές συμβουλευτικές εταιρείες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πρεστιάνι: Σκέψεις να κινηθεί εναντίον των Βινίσιους, Εμπαπέ για συκοφαντική δυσφήμιση
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Πρεστιάνι: Σκέψεις να κινηθεί εναντίον των Βινίσιους, Εμπαπέ για συκοφαντική δυσφήμιση

Ο Αργεντινός εξτρέμ της Μπενφίκα σκέφτεται να περάσει στην αντεπίθεση καταγγέλλοντας τους Βινίσιους και Μπαπέ για συκοφαντική δυσφήμιση σε UEFA και FIFA, καθώς και στη δικαιοσύνη της Πορτογαλίας.

Αλέξανδρος Κωτάκης
O Τιμ Γκαν του Project Runway σπάει τη σιωπή του για τα 43 χρόνια αγαμίας μετά τον οδυνηρό χωρισμό του στα 29 του
«Θανατική καταδίκη» 23.02.26

O Τιμ Γκαν του Project Runway σπάει τη σιωπή του για τα 43 χρόνια αγαμίας μετά τον οδυνηρό χωρισμό του στα 29 του

Σαράντα τρία χρόνια μετά τον οδυνηρό χωρισμό που έζησε στα 29 του, ο Τιμ Γκαν αποκαλύπτει ότι επέλεξε την αγαμία, εξηγώντας πως η απιστία του συντρόφου του, εν μέσω της κρίσης του AIDS το 1982, τον σημάδεψε οριστικά

Σύνταξη
