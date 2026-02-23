newspaper
Πυρηνικά: Συνομιλίες στη Γενεύη για τον έλεγχό τους – Μεταξύ Αμερικανών, Ρώσων και Κινέζων αξιωματούχων
Κόσμος 23 Φεβρουαρίου 2026, 22:45

Πυρηνικά: Συνομιλίες στη Γενεύη για τον έλεγχό τους – Μεταξύ Αμερικανών, Ρώσων και Κινέζων αξιωματούχων

Ελπίδες για μια νέα συνθήκη ελέγχου των πυρηνικών φέρνουν οι συναντήσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα στη Γενεύη

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ οργανώνουν σήμερα και αύριο συναντήσεις στη Γενεύη με Ρώσους και Κινέζους εκπροσώπους με στόχο να σφυρηλατήσουν μια ενδεχόμενη πολυμερή συνθήκη για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, αφού έληξε η τελευταία διμερής συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας για τον πυρηνικό αφοπλισμό, ανέφερε ένας υψηλόβαθμος Αμερικανός διπλωμάτης.

Η λήξη της συνθήκης New Start έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία παγκοσμίως

«Σήμερα, συνάντησα τη ρωσική αντιπροσωπεία. Αύριο, θα συναντήσουμε την κινεζική, μεταξύ άλλων» είπε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη αυτός ο αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ζητώντας να μην κατονομαστεί.

Όπως είπε, «προπαρασκευαστικές» συναντήσεις είχαν γίνει επίσης μεταξύ των χωρών στην Ουάσινγκτον, αφού έληξε, στις αρχές Φεβρουαρίου, η συνθήκη New Start.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Τι ζητούν οι ΗΠΑ για τα πυρηνικά

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι ΗΠΑ ζητούν μια νέα, ευρύτερη συνθήκη που θα περιλαμβάνει και την Κίνα. Ο Κινέζος πρεσβευτής για τον αφοπλισμό, Σεν Τζιάν, είπε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η χώρα του δεν θα συμμετάσχει σε νέες διαπραγματεύσεις για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων σε αυτό το στάδιο. Δεν είναι σαφές αν η αυριανή συνάντηση αφορά επίσημες διαπραγματεύσεις.

Οι μόνιμες αντιπροσωπείες της Κίνας και της Ρωσίας στη Γενεύη δεν ανταποκρίθηκαν σε ένα αίτημα του πρακτορείου Reuters για κάποιο σχόλιο. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα οι ΗΠΑ υποστήριξαν ότι η Κίνα διεξήγαγε μυστικές πυρηνικές δοκιμές τον Ιούνιο του 2020, κάτι που ο Σεν διέψευσε κατηγορηματικά.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, έχουν ήδη γίνει «καλές» διμερείς συνομιλίες με τη Βρετανία και τη Γαλλία, χώρες που είναι επίσης μέλη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Η μεταφορά της συζήτησης στα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ήταν το επόμενο λογικό βήμα», είπε, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον αισιοδοξεί.

Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς η ανησυχία για την ΑΙ θα μπορούσε να τροφοδοτήσει ένα νέο εργατικό κίνημα

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς η ανησυχία για την ΑΙ θα μπορούσε να τροφοδοτήσει ένα νέο εργατικό κίνημα

Financial Times
Η ανάκαμψη των περιφερειακών οικονομιών της Ευρώπης

Η ανάκαμψη των περιφερειακών οικονομιών της Ευρώπης

inWellness
inTown
Νετανιάχου για το Ιράν: «Προετοιμαζόμαστε για κάθε πιθανό σενάριο»
Απειλές και προειδοποιήσεις 23.02.26

Νετανιάχου για το Ιράν: «Προετοιμαζόμαστε για κάθε πιθανό σενάριο»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε τις απειλές κατά της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι αν το Ιράν επιτεθεί κατά του Ισραήλ, «θα απαντήσουμε με ισχύ που δεν μπορούν ούτε να φανταστούν».

Σύνταξη
Βρετανία: Συνελήφθη ο πρώην πρεσβευτής Πίτερ Μάντελσον για την εμπλοκή του στην υπόθεση Έπσταϊν
Σκάνδαλο Έπσταϊν 23.02.26

Βρετανία: Συνελήφθη ο πρώην πρεσβευτής Πίτερ Μάντελσον για την εμπλοκή του στην υπόθεση Έπσταϊν

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, ο Μάντελσον συνελήφθη για με την κατηγορία της «παράβασης καθήκοντος» και ως ύποπτος για «ανάρμοστη συμπεριφορά ενώ κατείχε δημόσιο αξίωμα».

Σύνταξη
ΕΕ: Το βέτο του Βίκτορ Όρμπαν «πάγωσε» το 20ό πακέτο κυρώσεων για τη Ρωσία
Ουγγρική υπαναχώρηση 23.02.26

ΕΕ: Το βέτο του Βίκτορ Όρμπαν «πάγωσε» το 20ό πακέτο κυρώσεων για τη Ρωσία

Για «οπισθοδρόμηση» μίλησε η Κάγια Κάλας, η οποία χαρακτήρισε λυπηρό το γεγονός, μία μέρα πριν από την επέτειο έναρξης του πολέμου. Και απέδωσε τις ενέργειες του Βίκτορ Όρμπαν σε εκλογική σκοπιμότητα.

Σύνταξη
Η Σλοβακία διακόπτει την παροχή ρεύματος στην Ουκρανία έως ότου ξαναρχίσει η παράδοση ρωσικού πετρελαίου
Θέτει όρους 23.02.26

Η Σλοβακία διακόπτει την παροχή ρεύματος στην Ουκρανία έως ότου ξαναρχίσει η παράδοση ρωσικού πετρελαίου

Ο Ρόμπερτ Φίτσο ζήτησε από τoν φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου στη Σλοβακία να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία σήμερα, εφόσον δεν ξαναρχίσει η ροή πετρελαίου μέσω του αγωγού.

Σύνταξη
Μεξικό: Άλλοι 2.500 στρατιώτες αναπτύσσονται λόγω των πολύνεκρων αντιποίνων για τον θάνατο του «Ελ Μέντσο»
Δείτε βίντεο 23.02.26

Άλλοι 2.500 στρατιώτες αναπτύσσονται λόγω των πολύνεκρων αντιποίνων για τον θάνατο του «Ελ Μέντσο» στο Μεξικό

Δεκάδες νεκροί στη Χαλίσκο - Πώς εντοπίστηκε ο ηγέτης του καρτέλ JNGC, «Ελ Μέντσο» - Ανησυχία για το Μουντιάλ του καλοκαιριού που συνδιοργανώνεται από Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά

Σύνταξη
Πρεστιάνι: Σκέψεις να κινηθεί εναντίον των Βινίσιους, Εμπαπέ για συκοφαντική δυσφήμιση
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Πρεστιάνι: Σκέψεις να κινηθεί εναντίον των Βινίσιους, Εμπαπέ για συκοφαντική δυσφήμιση

Ο Αργεντινός εξτρέμ της Μπενφίκα σκέφτεται να περάσει στην αντεπίθεση καταγγέλλοντας τους Βινίσιους και Μπαπέ για συκοφαντική δυσφήμιση σε UEFA και FIFA, καθώς και στη δικαιοσύνη της Πορτογαλίας.

Αλέξανδρος Κωτάκης
O Τιμ Γκαν του Project Runway σπάει τη σιωπή του για τα 43 χρόνια αγαμίας μετά τον οδυνηρό χωρισμό του στα 29 του
«Θανατική καταδίκη» 23.02.26

O Τιμ Γκαν του Project Runway σπάει τη σιωπή του για τα 43 χρόνια αγαμίας μετά τον οδυνηρό χωρισμό του στα 29 του

Σαράντα τρία χρόνια μετά τον οδυνηρό χωρισμό που έζησε στα 29 του, ο Τιμ Γκαν αποκαλύπτει ότι επέλεξε την αγαμία, εξηγώντας πως η απιστία του συντρόφου του, εν μέσω της κρίσης του AIDS το 1982, τον σημάδεψε οριστικά

Σύνταξη
Νετανιάχου για το Ιράν: «Προετοιμαζόμαστε για κάθε πιθανό σενάριο»
Απειλές και προειδοποιήσεις 23.02.26

Νετανιάχου για το Ιράν: «Προετοιμαζόμαστε για κάθε πιθανό σενάριο»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε τις απειλές κατά της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι αν το Ιράν επιτεθεί κατά του Ισραήλ, «θα απαντήσουμε με ισχύ που δεν μπορούν ούτε να φανταστούν».

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 23.02.26

LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ενδοοικογενειακή βία: 25χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της – «Κλείδωσε την πόρτα και δεν με άφηνε να φύγω»
Ελλάδα 23.02.26

Ενδοοικογενειακή βία: 25χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της – «Κλείδωσε την πόρτα και δεν με άφηνε να φύγω»

Μώλωπες και εκδορές στο σώμα, ένα μάτι πρησμένο, μελανιασμένο - Αυτή είναι η εικόνα της 25χρονης Μαρίας που ξυλοκοπήθηκε άγρια μέσα στο ίδιο της το σπίτι από τον σύντροφό της

Σύνταξη
Ρέθυμνο: 7χρονο παιδί κατανάλωσε αλκοόλ που του σέρβιραν αντί για βυσσινάδα
Ρέθυμνο 23.02.26

Επτάχρονος κατανάλωσε αλκοόλ που του σέρβιραν αντί για βυσσινάδα - Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος

Πρωτοφανές σκηνικό έζησε μια οικογένεια στο Ρέθυμνο, όταν ο 7χρονος γιος του ζευγαριού κατανάλωσε κατά λάθος αλκοόλ μέσα σε χυμό που του σέρβιραν σε κατάστημα εστίασης.

Σύνταξη
Κυψέλη: «Με βίασε όταν ήμουν 7 ετών» – Σοκάρει η καταγγελία της κόρης του 64χρονου που επιτέθηκε στην 25χρονη με αναπηρία
Ελλάδα 23.02.26

Κυψέλη: «Με βίασε όταν ήμουν 7 ετών» – Σοκάρει η καταγγελία της κόρης του 64χρονου που επιτέθηκε στην 25χρονη με αναπηρία

Νέες, σοκαριστικές καταγγελίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την φρικτή υπόθεση με την απόπειρα βιασμού 25χρονης με αναπηρία στο σπίτι της στην Κυψέλη με δράστη έναν 64χρονο που παραμένει άφαντος

Σύνταξη
Europe Wants More Fish Farms. Is Greece Ready?
English edition 23.02.26

Europe Wants More Fish Farms. Is Greece Ready?

As the European Union pushes for the expansion of aquaculture across its waters, Greece confronts a deeper question: can industrial fish farming expand along its iconic shores without destroying the ecosystems and coastal communities that depend on them?

Σύνταξη
Σε κόκκινο συναγερμό για 6η μέρα ο Έβρος – Πλημμύρισαν 100.000 στρέμματα, έσπασαν αναχώματα
Κίνδυνος 23.02.26

Σε κόκκινο συναγερμό για 6η μέρα ο Έβρος – Πλημμύρισαν 100.000 στρέμματα, έσπασαν αναχώματα

Η κατάσταση στον Έβρο επιδεινώθηκε δραματικά το βράδυ της Κυριακής. Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 100.000 στρέμματα γης έχουν καλυφθεί από τα νερά σε ολόκληρο τον νομό, επηρεάζοντας χιλιάδες παραγωγούς

Σύνταξη
«Ματωμένο φεγγάρι» – Αντίστροφη μέτρηση για το εντυπωσιακό φαινόμενο
Blood Moon 23.02.26

Έρχεται το «ματωμένο φεγγάρι» - Αντίστροφη μέτρηση για το εντυπωσιακό φαινόμενο

Το «ματωμένο φεγγάρι» (Blood Moon) είναι ένας εντυπωσιακός όρος που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε μια ολική σεληνιακή έκλειψη. Παρά το κάπως τρομακτικό του όνομα, το φαινόμενο εξηγείται πλήρως από τη φυσική.

Σύνταξη
