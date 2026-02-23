Ηλιούπολη: Πέθανε 17χρονος ποδοσφαιριστής της ομάδας (pic)
Μόλις στα 17 του χρόνια ο Παναγιώτης Μάλλιος έφυγε από τη ζωή «βυθίζοντας» στη θλίψη την ομάδα της Ηλιούπολης.
Μία τραγική είδηση έγινε γνωστή από την Ηλιούπολη καθώς ποδοσφαιριστής της Κ17 του συλλόγου έφυγε από τη ζωή «βυθίζοντας» στο πένθος την ομάδα.
Ο λόγος για τον 17χρονο Παναγιώτη Μάλλιο που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή, με τις σκέψεις όλων να είναι στην οικογένειά του.
Η ανακοίνωση της Ηλιούπολης:
«Η ΠΑΕ Ηλιούπολη θρηνεί τον αδόκητο χαμό του αθλητή της Κ17, Παναγιώτη Μάλλιου.
Σε τέτοιες στιγμές, τα λόγια μοιάζουν φτωχά μπροστά στο μέγεθος της απώλειας.
Στεκόμαστε δίπλα στους γονείς και στους οικείους του με σεβασμό και απέραντη συμπαράσταση.
Η σκέψη μας και οι προσευχές μας είναι μαζί τους.
Καλό ταξίδι στο φως Παναγιώτη».
