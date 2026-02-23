O Τιμ Γκαν του Project Runway σπάει τη σιωπή του για τα 43 χρόνια αγαμίας μετά τον οδυνηρό χωρισμό του στα 29 του

Ο Τιμ Γκαν αποκάλυψε ότι ζει σε καθεστώς αγαμίας εδώ και 43 χρόνια, συνδέοντας την απόφασή του με έναν οδυνηρό χωρισμό στις αρχές της δεκαετίας του ’80. Ο 72χρονος σύμβουλος μόδας μίλησε ανοιχτά στο podcast της Τσέλσι Χάντλερ, περιγράφοντας την εμπειρία που –όπως είπε– σημάδεψε την προσωπική του ζωή.

«Είχα μια πολύ σοβαρή σχέση εννέα ετών στην Ουάσινγκτον και αγαπούσα αυτόν τον άνθρωπο βαθιά. Θα έκανα τα πάντα γι’ αυτόν», ανέφερε. Όπως εξήγησε, ήταν ο μοναδικός άνθρωπος με τον οποίο είχε υπάρξει ερωτικά.

Θυμήθηκε μάλιστα με ακρίβεια τη στιγμή του χωρισμού: «Θυμάμαι ακόμη εκείνη τη νύχτα που τελείωσαν όλα. Ήμασταν στο κρεβάτι και βλέπαμε »M*A*S*H» όταν μου είπε: “Δεν έχω άλλη υπομονή για σένα. Θέλω να φύγεις”».

Παρότι είχε δικό του διαμέρισμα, ζούσε μαζί του για χρόνια. «Έφυγα. Χρειάστηκε να σταματήσω στην άκρη του δρόμου γιατί υπεραεριζόμουν. Ήμουν εκτός εαυτού, γεμάτος αυτομομφή και αυτολύπηση. Ήταν φρικτό», είπε.

Το σοκ έγινε μεγαλύτερο όταν έμαθε για την απιστία. «Μου είπε ότι κοιμόταν σχεδόν με οτιδήποτε περνούσε από μπροστά του, ενώ εγώ ήμουν πιστός», αποκάλυψε. Και πρόσθεσε: «Ήταν ο μόνος άνθρωπος με τον οποίο είχα υπάρξει ποτέ. Και μιλάμε για το 1982, στην αρχή του AIDS. Η αυτολύπηση μετατράπηκε σε ανεξέλεγκτο θυμό, γιατί πίστεψα ότι μπορεί να μου είχε δώσει θανατική καταδίκη».

Όπως ανέφερε, «έκανα εξετάσεις για HIV κάθε έξι μήνες για δέκα χρόνια και ευτυχώς ήμουν καθαρός».

«Όλα επέστρεφαν σαν καταρράκτης»

Η εμπειρία αυτή, όπως παραδέχθηκε, καθόρισε τις επόμενες δεκαετίες της ζωής του. «Κάθε φορά που ένιωθα έστω και τον πειρασμό να εμπλακώ σε κάτι που θα μπορούσε να γίνει σοβαρό, όλα αυτά επέστρεφαν σαν καταρράκτης και μου αφαιρούσαν κάθε επιθυμία», είπε χαρακτηριστικά.

Παραδέχθηκε ότι στην αρχή η επιλογή της αγαμίας και η ζωή μόνος του ήταν μια δύσκολη προσαρμογή, όμως σήμερα το βλέπει διαφορετικά: «Ήταν μια προσαρμογή, αλλά πλέον δεν θα το άλλαζα με τίποτα».

Στην ίδια συνέντευξη αναφέρθηκε και στο τηλεοπτικό του μέλλον στο Project Runway, την εκπομπή που τον έκανε ευρύτερα γνωστό δίπλα στη Χάιντι Κλουμ. «Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Δεν με κάλεσαν στο πάρτι», δήλωσε για τον νέο κύκλο.

Όπως αποκάλυψε, ο ατζέντης του επικοινώνησε με τους παραγωγούς όταν έμαθαν ότι η Χάιντι Κλουμ είχε συμφωνήσει να επιστρέψει. «Η απάντηση που πήραμε ήταν: “Δεν τον θέλουμε”», είπε.

Παρά την αρχική του απογοήτευση, κατέληξε: «Αισθάνομαι απίστευτα τυχερός που έκανα 19 σεζόν. Δεκαέξι με τη Χάιντι. Και έχω ένα όμορφο Emmy πάνω στον πάγκο της κουζίνας μου. Δεν έχω παράπονο».

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @timgunn