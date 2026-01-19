Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
19.01.2026
Χαλάνδρι: Φωτιά σε διαμέρισμα - Απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας
Πριγκίπισσα Ειρήνη: Ποια ήταν η sui generis «αλλοπαρμένη θεία» των Ντε Γκρες – Η Ινδία, το πιάνο, η αγαμία και οι αγελάδες  
Πριγκίπισσα Ειρήνη: Ποια ήταν η sui generis «αλλοπαρμένη θεία» των Ντε Γκρες – Η Ινδία, το πιάνο, η αγαμία και οι αγελάδες  

Από το Κέιπ Τάουν στην Ισπανία με στάση στην Ινδία, η πριγκίπισσα Ειρήνη έγραψε τη δική της παρτιτιούρα ζωής γυρνώντας την πλάτη στα φώτα της δημοσιότητας

Manifesting: Το δοκιμασμένο κόλπο του Τζιμ Κάρεϊ

Όταν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιδίκασε στην πριγκίπισσα Ειρήνη αποζημίωση άνω των πεντακοσίων χιλιάδων λιρών για τη δήμευση της βασιλικής περιουσίας από το ελληνικό κράτος, εκείνη αντέδρασε με έναν τρόπο που δεν εξέπληξε κανέναν από τον κύκλο της.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη παραχώρησε αθόρυβα ολόκληρο το ποσό σε φιλανθρωπικούς σκοπούς και δεν αναφέρθηκε ποτέ ξανά σε αυτό. Η κίνηση συνοψίζει τη ζωή μιας γυναίκας που γεννήθηκε μέσα στα προνόμια, αλλά επέλεξε να ζήσει σύμφωνα με έναν αυστηρό κώδικα ηθικής, όπου η προσφορά ήταν καθήκον και η επίδειξη περιττό βάρος σημειώνουν οι The Times για την μικρότερη αδερφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας και του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.

Γεννημένη στην ίδια δυναστεία από την οποία προερχόταν ο πρίγκιπας Φίλιππος του Ηνωμένου Βασιλείου, η Ειρήνη έδειξε από νωρίς μια παροιμιώδη αδιαφορία για τα υλικά αγαθά.

Παρά τις ιστορικές σκιές που βάραιναν την οικογένειά της λόγω των περίπλοκων σχέσεων μελών της με το ναζιστικό κίνημα κατά τη διάρκεια του πολέμου, η ίδια, παιδί ακόμα τότε, κράτησε αποστάσεις από τις δυναστικές πολιτικές και τις ιδεολογικές συγκρούσεις.

Όταν η μοναρχία καταλύθηκε οριστικά στην Ελλάδα το 1967, η Ειρήνη δεν επέτρεψε στον εαυτό της να βυθιστεί στο παράπονο ή τη νοσταλγία. Αντιμετώπισε την εξορία όχι ως προσωπική αδικία, αλλά ως μια συνθήκη που έπρεπε να διαχειριστεί με αξιοπρέπεια και να τη θέσει στην υπηρεσία του κοινού καλού.

Σε μια εποχή που ο γάμος για τα μέλη των βασιλικών οίκων θεωρούνταν θεσμική υποχρέωση, η Ειρήνη επέλεξε τον δικό της δρόμο. Παρόλο που το όνομά της συνδέθηκε κατά καιρούς με άλλους γαλαζοαίματους, όπως ο πρίγκιπας Μιχαήλ της Ορλεάνης, ή ακόμη και με μέλη από το στέμμα της Νορβηγίας, η ίδια δεν παντρεύτηκε ποτέ, αρνούμενη πεισματικά να δώσει εξηγήσεις για τις προσωπικές της επιλογές -και γυρνώντας την πλάτη της στο εθιμοτυπικό των γαλαζοαίματων σχέσων/συμφωνιών.

«Βασιλείς και πρίγκιπες, δεν είναι απαραίτητο να παντρεύονται μόνο μεταξύ τους» είχε εξομολογηθεί. «Το αν αγαπάς ή δεν αγαπάς κάποιον δεν έχει να κάνει με το αν είναι γαλαζοαίματος ή όχι». Η Ειρήνη ήταν σίγουρη για τις αντισυμβατικές επιλογές της. «Η δική μου ζωή ήταν γεμάτη, παρά το ότι ποτέ δεν απέκτησα σύζυγο ή παιδιά. Άλλωστε ποιος άντρας θα με άντεχε; Εγώ είμαι επαναστάτρια, τα ενδιαφέροντά μου είναι πολλά και παράξενα. Πολλοί είναι τυχεροί και ευλογημένοι που έκαναν οικογένεια. Ας πούμε πως εγώ υπήρξα τυχερή που δεν έκανα οικογένεια» είχε δηλώσει.

Η εσωτερική της καλλιέργεια βρήκε διέξοδο στη μουσική και τις γλώσσες. Το 1969, η εμφάνισή της ως πιανίστα κονσέρτων στο Royal Festival Hall του Λονδίνου αποκάλυψε ένα ταλέντο που θα μπορούσε να της εξασφαλίσει μια λαμπρή καριέρα, αν η ίδια δεν προτιμούσε τη διακριτικότητα και την ουσιαστική προσφορά μακριά από τα φώτα σημειώνει η Marta Suarez για το Vanity Fair.

Η Ειρήνη υπήρξε η ήρεμη δύναμη πίσω από τον αδελφό της, βασιλιά Κωνσταντίνο Β’, προσφέροντας συμβουλές αντί για απόψεις και διατηρώντας μια συναισθηματική σταθερότητα που έκανε τη διαφορά στις δύσκολες στιγμές.

Ενώ ο Κωνσταντίνος βρισκόταν συχνά στο επίκεντρο δικαστικών και πολιτικών αντιπαραθέσεων, η ίδια επέλεξε να αποσυρθεί αθόρυβα από τη δημόσια σφαίρα μοιράζοντας τον χρόνο της ανάμεσα στην Ισπανία, δίπλα στην αδελφή της βασίλισσα Σοφία, και την Ινδία, όπου μελέτησε φιλοσοφία κοντά στον διακεκριμένο λόγιο Τ.Μ.Π. Μαχαντεβάν.

Η αφοσίωσή της στα ανθρωπιστικά ζητήματα ξεκίνησε πολύ πριν η φιλανθρωπία γίνει «της μόδας» γράφουν οι Times. Η συνεργασία της με τον Ερυθρό Σταυρό και η ενασχόλησή της με το δράμα των προσφύγων και των εκτοπισμένων ήταν έμπρακτη και ουσιαστική.

Η Ειρήνη πίστευε ακράδαντα ότι η υπηρεσία προς τον συνάνθρωπο χάνει την αξία της όταν απαιτεί αναγνώριση και έτσι, σε έναν κόσμο που ανταμείβει την προβολή, εκείνη επέλεξε το περιθώριο· σε μια οικογένεια συνηθισμένη στις τελετουργίες, εκείνη προτίμησε την εργασία. Αυτή η συνειδητή επιλογή της μετριοπάθειας και της ηθικής συνέπειας είναι που την έκανε να ξεχωρίζει, αφήνοντας πίσω της μια μνήμη που δεν χρειάζεται στέμματα για να λάμψει.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη της Ελλάδας και της Δανίας, η αχώριστη νεότερη αδελφή της Σοφίας, απεβίωσε στο Παλάτι Θαρθουέλα της Μαδρίτης στα 83 της. Έμπιστη της μητέρας του βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄, για δεκαετίες, η Ειρήνη έγινε σιωπηλός μάρτυρας των εσωτερικών και εξωτερικών γεγονότων της ισπανικής μοναρχίας επιμένοντας να αποκηρύσσει την προβολή με μια πνευματικότητα που επηρεάστηκε από τα χρόνια που έζησε με τη μητέρα της στην Ινδία.

Εγκατεστημένη στη Θαρθουέλα από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, για περισσότερα από σαράντα χρόνια, η πριγκίπισσα Ειρήνη έγινε η κύρια υποστήριξη της μεγαλύτερης αδερφής της, αν και συνήθιζε να λέει ότι ο ρόλος της δεν ήταν «επίσημος». Με μια έντονη, απρόβλεπτη και λαμπερή προσωπικότητα, η Ειρήνη κέρδισε την αγάπη της μεγάλης οικογένειάς της, η οποία την αποκαλούσε στοργικά «θεία Πέκου» (Tia Pecu από το ισπανικό peculiar ξεχωρίζοντας την από άλλα μέλη των Ντε Γκρες ως ιδιότροπη, ιδιαίτερη, η ιδιόρρυθμη πριγκίπισσα της δυναστείας) γεννήθηκε στις 11 Απριλίου 1942 στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, εν μέσω του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ η οικογένειά της ζούσε εξόριστη λόγω της ναζιστικής κατοχής της Ελλάδας.

Τους πρώτους μήνες της ζωής της τους πέρασε σε ένα αγρόκτημα, περιτριγυρισμένη από οικόσιτα ζώα και άγρια ​​τοπία, σε ένα περιβάλλον μακριά από τα ευρωπαϊκά παλάτια που θα καθόριζαν την ενηλικίωσή της.

Σπούδασε αρχαιολογία στην Ελλάδα, ένα άλλο κοινό ενδιαφέρον με την αδερφή της, αλλά σύντομα διεύρυνε τους ορίζοντές της προς την Ανατολή. Πέρασε έξι χρόνια στην Ινδία, όπου ήρθε σε επαφή με την οικογένεια Γκάντι και εκπαιδεύτηκε σε συγκριτικές θρησκευτικές σπουδές στην αρχαία Μαντράς. «Η ζωή στο Μαντράς ήταν πολύ χαλαρή. Υπάρχει μια αντίληψη για το χρόνο, που δεν υφίσταται στη Δύση. Θυμάμαι όταν έφτασα, μου πήρε τρεις μέρες και τρεις νύχτες για να μάθω να φοράω το σάρι με τρόπο που να μη μου πέφτει. Τώρα αισθάνομαι καλύτερα φορώντας σάρι παρά ευρωπαϊκά ρούχα» θα πει στη βιογράφο της, Εύα Θελάδα.

Ο διαλογισμός έγινε κομμάτι της φιλοσοφίας ζωής της – «Εξακολουθώ, αλλά όχι συστηματικά. όταν προκύπτει το κάνω» είχε πει. «Δεν μπορείς να φτάσεις την τελειότητα ως άνθρωπος, το μόνο που μπορείς είναι να εγκαταλείψεις το εγώ σου για να μη σε εμποδίζει να είσαι αυτό που πραγματικά είσαι» – και η μουσική ήταν μια άλλη από τις μεγάλες σταθερές της.

Παθιασμένη για το πιάνο, έμαθε τα λυρικά ταξίδια της δίπλα από τη σπουδαία, διεθνούς φήμης, Ελληνίδα πιανίστρια Τζίνα Μπαχάουερ και, μετά τον γάμο της Σοφίας στην Αθήνα με τον βασιλιά Χουάν Κάρλος, συνέχισε τις σπουδές της με τη Νάντια Μπουλανζέ, μια από τις μεγάλες δασκάλες του 20ού αιώνα. Στην ηλικία των 19 ετών, έγινε μια διάσημη επαγγελματίας πιανίστα συναυλιών που περιόδευσε σε διεθνείς σκηνές για χρόνια.

Το 1986, η Ειρήνη ίδρυσε την ανθρωπιστική οργάνωση «World in Harmony / Mundo en Armonía», η οποία για τέσσερις δεκαετίες «στόχευε να βρει πρακτικούς τρόπους για να δείξει αλληλεγγύη σε όσους έχουν ανάγκη και συμπόνια για τα ζώα».

Στις πρώτες μέρες της οργάνωσης, η πριγκίπισσα Ειρήνη άσκησε την επιρροή της για να αποτρέψει τη μαζική σφαγή αγελάδων και μάλιστα πέταξε με 100 αγελάδες στην Ινδία σε ένα ταξίδι που παρακινήθηκε από την είδηση ​​ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σκόπευε να σφαγιάσει τέσσερα εκατομμύρια ζώα για να περιορίσει την παραγωγή γάλακτος.

Αυτή η απόφαση σόκαρε την πριγκίπισσα, η οποία αφού έζησε στην Ινδία με τη μητέρα της, τη βασίλισσα Φρειδερίκη της Ελλάδας, κατάλαβε τη σημασία αυτού του ζώου στη συμβολή του στην τροφική αλυσίδα και τη σημασία του για την Ινδία, όπου θεωρούνται ιερά. Τον Δεκέμβριο του 2013, ο οργανισμός αυτός έκλεισε οριστικά τη δραστηριότητά του, καθώς η Ειρήνη δεν ήταν πλέον σε θέση να επιβλέπει τις καθημερινές λειτουργίες.

Το 2002, η Ειρήνη πάλεψε με καρκίνο του μαστού, τον οποίο ξεπέρασε μετά από έξι μήνες χημειοθεραπείας και αρκετές επεμβάσεις στην κλινική Ruber στη Μαδρίτη. Είχε μειώσει σημαντικά τις δημόσιες εμφανίσεις της τελευταία φορά.

Τον Ιανουάριο του 2023, παρευρέθηκε στην κηδεία του αδελφού της Κωνσταντίνου, του τελευταίου βασιλιά της Ελλάδας. Το 2024, παρευρέθηκε στον γάμο της ανιψιάς της Θεοδώρας, και στις 20 Φεβρουαρίου του 2025 εμφανίστηκε για τελευταία φορά δημόσια στην Αθήνα, στον γάμο του ανιψιού της Νικολάου, ήδη σε αναπηρικό αμαξίδιο και εμφανώς εξασθενημένη.

Χορτοφάγος, υπέρμαχος των ζώων, θιασώτης του διαλογισμού και της ινδουιστικής φιλοσοφίας, η πριγκίπισσα Ειρήνη είχε εξομοληγηθεί ότι «την περίοδο της νόσησης [με καρκίνο], δίδαξα τον εαυτό μου το πώς να διώξει τον φόβο… Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Γνωρίζοντας πως η ζωή μας σε αυτό τον κόσμο δεν είναι το παν. Υπάρχει ζωή και πέρα από εδώ, από αυτά που γνωρίζουμε».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ώθηση από τις τράπεζες

Manifesting: Το δοκιμασμένο κόλπο του Τζιμ Κάρεϊ

Αγρότες: Με «τεχνικές διορθώσεις» έφυγαν από του Μαξίμου – Οι αποφάσεις στα μπλόκα

Αγρότες: Με «τεχνικές διορθώσεις» έφυγαν από του Μαξίμου – Οι αποφάσεις στα μπλόκα

Το σχέδιο του Σαμ Άλτμαν, CEO της OpenAI, να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στο μυαλό μας
Το σχέδιο του Σαμ Άλτμαν, CEO της OpenAI, να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στο μυαλό μας

Η νέα εταιρεία του επιχειρηματία της τεχνολογίας, Merge Labs, έχει συγκεντρώσει περίπου 252 εκατομμύρια δολάρια στην προσπάθειά της να ενσωματώσει την ανθρώπινη βιολογία στην τεχνητή νοημοσύνη – ο Σαμ Άλτμαν έχει ένα (κακό) όραμα.

Ημέρα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ: O απαγορευμένος διαφυλετικός έρωτας του για πρώτη φορά στο φως – Χαμένο home video
Ημέρα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ: O απαγορευμένος διαφυλετικός έρωτας του για πρώτη φορά στο φως – Χαμένο home video

Μια ξεχασμένη οικογενειακή ταινία σε ένα γκαράζ της Πενσυλβάνια έμελλε να φέρει στο φως μια άγνωστη ιστορία για τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ πριν γίνει θρύλος

«Η μέρα που παντρεύτηκα τον Σαλμάν Ρούσντι και πέθανε η καλύτερή μου φίλη» – Η τραγωδία της Ρέιτσελ Ελίζα Γκρίφιθς
«Η μέρα που παντρεύτηκα τον Σαλμάν Ρούσντι και πέθανε η καλύτερή μου φίλη» - Η τραγωδία της Ρέιτσελ Ελίζα Γκρίφιθς

Η τραγωδία χτύπησε την ημέρα του γάμου της μυθιστοριογράφου και ποιήτριας Ρέιτσελ Ελάιζα Γκρίφιθς. Στη συνέχεια, ήρθε η επίθεση με μαχαίρι που σχεδόν σκότωσε τον συγγραφέα και σύζυγό της, Σαλμάν Ρούσντι.

Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Σαββόπουλος, Ξαρχάκος: Ο τιτάνιος Βασίλης Τσιτσάνης με δικά τους λόγια
Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Σαββόπουλος, Ξαρχάκος: Ο τιτάνιος Βασίλης Τσιτσάνης με δικά τους λόγια

«Θα 'θελα να 'μαι ένας ταπεινός μαθητής του. Ο Τσιτσάνης είναι ο Θεόφιλος της λαϊκής μας μουσικής» είχε πει ο Μίκης Θεοδωράκης για τον άνδρα που γεννήθηκε και πέθανε σαν σήμερα ορίζοντας ρεμπέτισσες ψυχές

Μήπως ο σύγχρονος κόσμος φτιάχτηκε με αίμα δούλων και εργατών;
Μήπως ο σύγχρονος κόσμος φτιάχτηκε με αίμα δούλων και εργατών;

Ο σύγχρονος κόσμος αφηγείται την ιστορία του ως πορεία προόδου. Στο The Killing Age, ο ιστορικός Κλίφτον Κρέις υποστηρίζει ότι η νεωτερικότητα χτίστηκε πάνω στη βία: δουλεία, αποικιοκρατία και πόλεμος ως μηχανισμοί πλούτου

«Αυτή η ντροπή δεν ανήκει στις γυναίκες»: Η διττή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
«Αυτή η ντροπή δεν ανήκει στις γυναίκες»: Η διττή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Για δεκαετίες, η μητέρα της Μαρίσα Φοξ μιλούσε μόνο ως ηρωίδα. Στο ντοκιμαντέρ My Underground Mother, η κόρη της αποκαλύπτει τη διπλή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ανάμεσα στη βία, τη σιωπή και τον μύθο.

Βασίλισσα, μητέρα, σύμβολο – Η άλλη Σοφία Λόρεν αποκαλύπτεται σε 200 ανέκδοτα κλικ του Άλφρεντ Άιζενστατ
Βασίλισσα, μητέρα, σύμβολο – Η άλλη Σοφία Λόρεν αποκαλύπτεται σε 200 ανέκδοτα κλικ του Άλφρεντ Άιζενστατ

Μια νέα μονογραφία υπενθυμίζει τη φιλία και συμμαχία της Σοφία Λόρεν με τον σπουδαίο πατέρα του φωτορεπορτάζ Άλφρεντ «Άιζι» Άιζενστατ σε διακόσια πορτρέτα που έρχονται για πρώτη φορά στο φως

Η πιο τρομακτική επίθεση στην Ιστορία – 100 Ρωσικά «ζόμπι» πήραν στο κυνήγι 7.000 Γερμανούς
Η πιο τρομακτική επίθεση στην Ιστορία – 100 Ρωσικά «ζόμπι» πήραν στο κυνήγι 7.000 Γερμανούς

Τι κι αν ο εχθρός παραβίαζε διεθνείς συμφωνίες χρησιμοποιώντας θανατηφόρα χημικά όπλα, οι υπερασπιστές του οχυρού εκείνου, με αιμόπτυση και διαλυμένα κορμιά, ανέτρεψαν μια τεράστια επίθεση,

«Είχαμε μια διαφωνία που εξελίχθηκε σε προσωπικές προσβολές» – Πώς οι Thompson Twins έγραψαν στα 80s το τρυφερό Hold Me Now
«Είχαμε μια διαφωνία που εξελίχθηκε σε προσωπικές προσβολές» - Πώς οι Thompson Twins έγραψαν στα 80s το τρυφερό Hold Me Now

«Όταν μπήκα στους Τhomson Twins, είχαμε μόνο η μία την άλλη, οπότε το παλέψαμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ήμουν γυναίκα μουσικός σε μια εποχή που δεν υπήρχαν πολλές και ο Joe ήταν μαύρος, οπότε περάσαμε δύσκολες στιγμές» θυμάται η Alannah Currie.

Siegfried & Roy – Αγάπησαν τις λευκές τίγρεις, έκαναν σόου μαζί τους στο Λας Βέγκας, τους δάγκωσαν, άλλαξαν όλα
Siegfried & Roy – Αγάπησαν τις λευκές τίγρεις, έκαναν σόου μαζί τους στο Λας Βέγκας, τους δάγκωσαν, άλλαξαν όλα

Στην επερχόμενη σειρά του AppleTV ο Τζουντ Λο και ο Άντριου Γκάρφιλντ μεταμορφώνονται στο φαντεζί δίδυμο ταχυδακτυλουργών Siegfried & Roy, των οποίων η πραγματική ιστορία κουβαλάει στρας, κόμη με χαίτη, αιλουροειδή και πόνο.

Τα φαντάσματα του Gracie Mansion, που πλέον ο Ζοχράν Μαμντάνι και η Ράμα Ντουβάτζι αποκαλούν σπίτι τους
Τα φαντάσματα του Gracie Mansion, που πλέον ο Ζοχράν Μαμντάνι και η Ράμα Ντουβάτζι αποκαλούν σπίτι τους

«Το σπίτι αυτό έχει φιλοξενήσει μερικούς από τους μεγαλύτερους δημάρχους στην ιστορία της πόλης μας» λέει ο Έρικ Άνταμς, ο προηγούμενος ένοικός του, στο Vanity Fair, «και πραγματικά εκπέμπει αυτή την ενέργεια — και όχι μόνο λόγω του φαντάσματος που στοιχειώνει τους διαδρόμους του».

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός 1-3: Σαρανταπέντε λεπτά (ποδοσφαιρικό) κήρυγμα και +9 απ’ τον Παναθηναϊκό
Παναιτωλικός – Λεβαδειακός 1-3: Σαρανταπέντε λεπτά (ποδοσφαιρικό) κήρυγμα και +9 απ’ τον Παναθηναϊκό

Ο Λεβαδειακός πέρασε σαν… σίφουνας από το Αγρίνιο και συνεχίζει την ξέφρενη κούρσα του στο πρωτάθλημα, ξεφεύγοντας εννιά βαθμούς από τον πέμπτο Παναθηναϊκό

LIVE: Βόλος – Ατρόμητος
LIVE: Βόλος – Ατρόμητος

LIVE: Βόλος – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Ατρόμητος για τη 17η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Ανακοίνωσε sold out και με τη Λεβερκούζεν Ολυμπιακός (pic)
Ανακοίνωσε sold out και με τη Λεβερκούζεν Ολυμπιακός (pic)

Τη μαζική συμπαράσταση των οπαδών του, σε ένα ακόμη παιχνίδι θα έχει ο Ολυμπιακός καθώς η ερυθρόλευκης ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια για το μεγάλο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν εξαντλήθηκαν.

Γαλλία: Ο Λεκορνί προσφεύγει στο άρθρο 49.3 – Θα περάσει τον προϋπολογισμό παρακάμπτοντας τη Βουλή
Γαλλία: Ο Λεκορνί προσφεύγει στο άρθρο 49.3 – Θα περάσει τον προϋπολογισμό παρακάμπτοντας τη Βουλή

Παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ανακοίνωσε ότι θα επικαλεστεί συνθήκες «έκτακτης ανάγκης» και θα περάσει τον προϋπολογισμό χωρίς την έγκριση του κοινοβουλίου.

Εντυπωσιακός ο Λεβαδειακός, προηγήθηκε στο ημίχρονο του Παναιτωλικού με 3-0 (vids)
Εντυπωσιακός ο Λεβαδειακός, προηγήθηκε στο ημίχρονο του Παναιτωλικού με 3-0 (vids)

Καταιγιστικός στο Αγρίνιο ο Λεβαδειακός. Το εξαιρετικό σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου προηγείται στο ημίχρονο με 3-0 με γκολ που πέτυχαν οι Κωστής στο 3′, Μπάλτσι στο 10′ και Λιάγκας στο 45′.

Live Streaming: Ελλάδα – Ιταλία
Live Streaming: Ελλάδα – Ιταλία

Live Streaming: Ελλάδα – Ιταλία. Παρακολουθήστε μέσω live streaming στις 19:00 από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ την αναμέτρηση Ελλάδα – Ιταλία για τη 2η αγωνιστική της Β’ φάσης του ΣΤ’ ομίλου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Τραμπ: «Η Ευρώπη να ασχοληθεί με την Ουκρανία – Όχι τη Γροιλανδία» – Δεν αποκλείει στρατιωτική δράση
Τραμπ: «Η Ευρώπη να ασχοληθεί με την Ουκρανία – Όχι τη Γροιλανδία» – Δεν αποκλείει στρατιωτική δράση

Επιμένει στην επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες ο Τραμπ, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία. Και ερωτηθείς αν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στρατιωτικά μέσα, απαντά: «Δεν σχολιάζω».

Το σχέδιο του Σαμ Άλτμαν, CEO της OpenAI, να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στο μυαλό μας
Το σχέδιο του Σαμ Άλτμαν, CEO της OpenAI, να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στο μυαλό μας

Η νέα εταιρεία του επιχειρηματία της τεχνολογίας, Merge Labs, έχει συγκεντρώσει περίπου 252 εκατομμύρια δολάρια στην προσπάθειά της να ενσωματώσει την ανθρώπινη βιολογία στην τεχνητή νοημοσύνη – ο Σαμ Άλτμαν έχει ένα (κακό) όραμα.

Ποδοσφαιριστής έριξε… νοκ-άουτ αντίπαλο με αγκωνιά! Συνελήφθη και αποδεσμεύθηκε από την ομάδα του
Ποδοσφαιριστής έριξε… νοκ-άουτ αντίπαλο με αγκωνιά! Συνελήφθη και αποδεσμεύθηκε από την ομάδα του

Απίστευτο σκηνικό σε ερασιτεχνικό παιχνίδι στην Ουαλία όταν ένας ποδοσφαιριστής χτύπησε εν ψυχρώ αντίπαλό του με αγκωνιά, ρίχνοντάς τον σχεδόν αναίσθητο στο έδαφος!

«Αηδιαστικά μορφωμένοι» – Το νέο trend των social media θα μας κάνει πιο έξυπνους, ή απλά πιο ενοχλητικούς;
«Αηδιαστικά μορφωμένοι» – Το νέο trend των social media θα μας κάνει πιο έξυπνους, ή απλά πιο ενοχλητικούς;

Τα social media γεμίζουν με influencers που μας λένε πώς να γίνουμε πιο διανοούμενοι. Μια υπέροχη, διδακτική ιδέα – ή απλώς ένα ακόμα πρόσχημα για να κάνουμε επίδειξη;

Ιράν: Ο αρχηγός της αστυνομίας καλεί τους διαδηλωτές «να παραδοθούν» για να αντιμετωπιστούν με «επιείκεια»
Ιράν: Ο αρχηγός της αστυνομίας καλεί τους διαδηλωτές «να παραδοθούν» για να αντιμετωπιστούν με «επιείκεια»

Διορία τριών ημερών δίνει σε νέους που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις στο Ιράν να παραδοθούν στις αρχές. Ο αρχηγός της αστυνομίας λέει ότι όσοι ενεπλάκησαν «άθελά τους» θα δουν «περισσότερη επιείκεια».

LIVE: Παναιτωλικός – Λεβαδειακός
LIVE: Παναιτωλικός – Λεβαδειακός

LIVE: Παναιτωλικός – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Λεβαδειακός για τη 17η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Ημέρα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ: O απαγορευμένος διαφυλετικός έρωτας του για πρώτη φορά στο φως – Χαμένο home video
Ημέρα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ: O απαγορευμένος διαφυλετικός έρωτας του για πρώτη φορά στο φως – Χαμένο home video

Μια ξεχασμένη οικογενειακή ταινία σε ένα γκαράζ της Πενσυλβάνια έμελλε να φέρει στο φως μια άγνωστη ιστορία για τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ πριν γίνει θρύλος

Τυχεροπούλου: Ο πρώτος υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκάλυψε τις παράνομες επιδοτήσεις, τιμωρήθηκε και τον απειλούσαν
Τυχεροπούλου: Ο πρώτος υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκάλυψε τις παράνομες επιδοτήσεις, τιμωρήθηκε και τον απειλούσαν

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η μάρτυρας μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχαν «δύο τάσεις», αυτών που τα έβλεπαν όλα καλώς καμωμένα και των πολύ λιγότερων που έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου. 

Γροιλανδία: Στρατό στο νησί στέλνει η Δανία – Το Ευρωκοινοβούλιο εξετάζει να μην επικυρώσει τη συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ
Γροιλανδία: Στρατό στο νησί στέλνει η Δανία – Το Ευρωκοινοβούλιο εξετάζει να μην επικυρώσει τη συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ

Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποιούν τον Τραμπ για τις συνέπειες της επιβολής δασμών, ως μέσο πίεσης για να προσαρτήσει τη Γροιλανδία. Οι 27 θα πραγματοποιήσουν την Πέμπτη έκτακτη σύνοδο κορυφής.

Στη φυλακή δύο μέλη του κυκλώματος που λήστευαν βενζινάδικα και μίνι μάρκετ – Ελεύθερο με όρους το μοντέλο
Στη φυλακή δύο μέλη του κυκλώματος που λήστευαν βενζινάδικα και μίνι μάρκετ - Ελεύθερο με όρους το μοντέλο

Η 33χρονη κατηγορούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν συμμετείχε ποτέ ενεργά σε ληστεία, υποστηρίζοντας ότι απλώς οδηγούσε το όχημά της,

