Πριγκίπισσα Ειρήνη: Δίπλα από τον αδερφό της Κωνσταντίνο στο Τατόι η ταφή της
Ελλάδα 16 Ιανουαρίου 2026 | 09:49

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Δίπλα από τον αδερφό της Κωνσταντίνο στο Τατόι η ταφή της

Η πριγκίπισσα Ειρήνη ήταν η μικρότερη αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου Β’ και της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας, με την οποία τη συνέδεε ένας ιδιαίτερα στενός δεσμός σε όλη της τη ζωή.

Σύνταξη
Στην Αθήνα πρόκειται να πραγματοποιηθεί η κηδεία και η ταφή της πριγκίπισσας Ειρήνης, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 χρόνων στην Ισπανία. Η υγεία της πριγκίπισσας Ειρήνης επιδεινώθηκε ραγδαία πριν από λίγους μήνες. Μέχρι και τις αρχές του 2025, την πριγκίπισσα Ειρήνη, η οποία ήδη χρησιμοποιούσε αναπηρικό αμαξίδιο, συνόδευε η αδερφή της, βασίλισσα Σοφία, σε κάθε είδους εκδηλώσεις και υποχρεώσεις.

Πριγκίπισσα Σοφία: Η ταφή στο Τατόι

Σύμφωνα με το ισπανικό περιοδικό Hola!, η ταφή της πριγκίπισσας Ειρήνης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στο Τατόι, δίπλα στον αδελφό της Κωνσταντίνο και τους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη.

Σήμερα αναμένεται να τελεστεί ιδιωτική τελετή για τα μέλη της οικογένειας στο νεκρώσιμο παρεκκλήσι του Παλατιού της Ζαρζουέλα, στα περίχωρα της Μαδρίτης. Αύριο, Σάββατο, η σορός της θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου στη Μαδρίτη.

Η εξόδιος ακολουθία αναμένεται να τελεστεί στην Αθήνα, πιθανότατα στον Μητροπολιτικό Ναό, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στους οικογενειακούς τάφους στο Τατόι.

Η ανακοίνωση του θανάτου της

Η ισπανική βασιλική οικογένεια εξέδωσε ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας ότι η θεία του βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ απεβίωσε στις 11:40 το πρωί της Πέμπτης (15/01) στη Μαδρίτη.

«Οι Αυτού Μεγαλειότητες ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα και η Αυτής Μεγαλειότητα η Βασίλισσα Σοφία με λύπη ανακοινώνουν τον θάνατο της Αυτής Βασιλικής Υψηλότητας Πριγκίπισσας Ειρήνης της Ελλάδας στις 11:40 π.μ. σήμερα στο Παλάτι Θαρζουέλα στη Μαδρίτη», αναφέρεται σε αυτήν, ενώ προστίθεται πως «Το Τμήμα Επικοινωνίας του Οίκου του Βασιλιά θα ενημερώσει για τις τελετές που θα οργανωθούν για την κηδεία της στην Ισπανία και τη μεταφορά της σορού στην Ελλάδα για την ταφή της στο Τατόι».

