«Έφυγε» από τη ζωή η πριγκίπισσα Ειρήνη σε ηλικία 83 ετών – Η σορός θα μεταφερθεί στο Τατόι

Η πριγκίπισσα Ειρήνη, η μικρότερη αδερφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας και του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.

Τον τελευταίο καιρό, η κατάσταση της υγείας της είχε επειδεινωθεί σημαντικά, με την βασίλισσα Σοφία να αναβάλει επ’ αόριστον τις προγραμματισμένες, δημόσιες εμφανίσεις της, προκειμένου να συμπαρασταθεί στην αδερφή της.

Την είδηση επιβεβαίωσε η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε ότι η πριγκίπισσα Ειρήνη απεβίωσε στις 11:40 το πρωί της Πέμπτης, 15 Ιανουαρίου, στη Μαδρίτη.

View this post on Instagram A post shared by Sarah (@nyc.royalwatcher)

Όπως έγινε επίσης γνωστό «Το Τμήμα Επικοινωνίας του Οίκου του Βασιλιά θα ενημερώσει για τις τελετές που θα οργανωθούν για την κηδεία της στην Ισπανία και τη μεταφορά της σορού στην Ελλάδα για την ταφή της στο Τατόι».

Η τελευταία της δημόσια εμφάνιση ήταν τον Φεβρουάριο του 2025, όταν ταξίδεψε στην Αθήνα για να παραστεί στον γάμο του ανιψιού της, Νικολάου Ντε Γκρες, με την Χρυσή Βαρδινογιάννη.

Από το Κέιπ Τάουν στην Ισπανία

Η πριγκίπισσα Ειρήνη γεννήθηκε στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής στις 11 Μαΐου 1944. Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια μετακόμισε στην Ινδία με τη μητέρα της.

Μετά το θάνατο της μητέρας της το 1981, ζούσε στην Ισπανία σε ένα διαμέρισμα στο Παλάτι Zarzuela στη Μαδρίτη, την κατοικία της αδελφής της και του κουνιάδου της, της Βασίλισσας Σοφίας και του Βασιλιά Χουάν Κάρλος.

Για κάποια χρόνια, διέμενε παράλληλα και στην Ελλάδα, ωστόσο το 2018, απέκτησε την ισπανική υπηκοότητα και αποκήρυξε την ελληνική και εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ισπανία.

H πριγκίπισσα Ειρήνη υπήρξε μαθήτρια της πιανίστριας Gina Bachauer και, για ένα διάστημα, ήταν και η ίδια επαγγελματίας πιανίστρια. Από το 1986 έως το 2023, διετέλεσε πρόεδρος της οργάνωσης World in Harmony (Mundo en Armonía).