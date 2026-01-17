Η ισπανική βασιλική οικογένεια αποχαιρετά την πριγκίπισσα Ειρήνη στη Μαδρίτη
Το «παρών» έδωσαν επίσης οι: Ινφάντα Έλενα και Ινφάντα Κριστίνα, μαζί με τα παιδιά τους, η Αλεξία Ντε Γκρες καθώς και πρόσωπα από τον επιχειρηματικό χώρο.
Σε κλίμα διακριτικής συγκίνησης, η ισπανική βασιλική οικογένεια βρέθηκε το Σάββατο στη Μαδρίτη για να αποχαιρετήσει την πριγκίπισσα Ειρήνη, αδελφή της Βασίλισσα Σοφία, με την τελετή μνήμης να συγκεντρώνει όλα τα μέλη της οικογένειας στο πλευρό της.
Στη συνέχεια του κειμένου μπορείς να αναφέρεις ότι η σορός μεταφέρθηκε στην Ελληνορθόδοξη Μητρόπολη Αγίου Ανδρέα και Αγίου Δημητρίου, ενώ παρόντες ήταν ο Φελίπε ΣΤ΄, η Λετίθια, καθώς και η πριγκίπισσα Λεονόρ με την Ινφάντα Σοφία.
Από το δημόσιο αυτό «αντίο» απουσίαζε ο πρώην βασιλιάς Χουάν Κάρλος, ο οποίος, σύμφωνα με ιατρικές συστάσεις, δεν θα μεταβεί ούτε στην Ελλάδα, καθώς κρίθηκε ότι δύο διαδοχικά ταξίδια σε σύντομο χρονικό διάστημα θα επιβάρυναν υπερβολικά την υγεία του.
Η κηδεία την πριγκίπισσας Ειρήνης θα γίνει στην Μητρόπολη Αθηνών τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι όπως επιβεβαίωσε η τέως βασιλική οικογένεια.
