Θα κάνει τελικά η Μπιγιονσέ στροφή προς το ροκ εν ρολ;

Πριν από μια δεκαετία, η Μπιγιονσέ έγινε η πρώτη μαύρη σόλο καλλιτέχνιδα που εμφανίστηκε στο φεστιβάλ του Glastonbury. «Θέλω να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή είστε μάρτυρες του ονείρου μου. Πάντα ήθελα να γίνω ροκ σταρ», είπε, απευθυνόμενη στο κοινό.

Και, στα χρόνια που ακολούθησαν, υπήρξαν φήμες που την ήθελαν να κάνει μια στροφή προς το είδος της ροκ.

Tι συμβαίνει;

Το 2022, κυκλοφόρησε το πρώτο μέρος της τριλογίας του άλμπουμ της, Renaissance. Το 2023, πραγματοποίησε περιοδεία για την προώθηση του άλμπουμ. Το 2024, κυκλοφόρησε το δεύτερο μέρος: Cowboy Carter και ένα χρόνο αργότερα πραγματοποίησε περιοδεία για την προώθηση του. Αν συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό, το τρίτο και τελευταίο μέρος, αναμένεται να κυκλοφορήσει φέτος – και πιθανότατα να το συνοδεύσει μια περιοδεία το 2027.

Με κάθε άλμπουμ της τριλογίας, η Μπιγιονσέ αποτίει φόρο τιμής στις μαύρες ρίζες διαφορετικών μουσικών ειδών – αρκεί να θυμηθούμε το Renaissance και τη dance μουσική, ακολουθούμενο από το Cowboy Carter και τη country μουσική.

Όπως αναφέρει η δημοσιογράφος Isobel Van Dyke στο περιοδικό Dazed, «για το Act III, υπάρχουν εικασίες ότι η τραγουδίστρια θα στραφεί στο ροκ εν ρολ, το οποίο γεννήθηκε στις ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του 1950, με ρίζες στο R&B της δεκαετίας του 1940».

Η Τίνα Τέρνερ και ο Τζακ Γουάιτ

Η Μπιγιονσέ έχει από καιρό αναφερθεί στην Τίνα Τέρνερ, τη βασίλισσα του ροκ εν ρολ, ως έναν άνθρωπο που την ενέπνευσε μουσικά όσο κανείς άλλος. Οι δύο τραγουδίστριες ερμήνευσαν μαζί το «Proud Mary» στα Grammy το 2008, κάτι που η Μπιγιονσέ περιέγραψε ως «όνειρο».

Όταν η Τέρνερ πέθανε το 2023, η Μπιγιονσέ βρισκόταν στο Λονδίνο για την παγκόσμια περιοδεία Renaissance World Tour και τίμησε την καλλιτέχνιδα της επί σκηνής, λέγοντας στο κοινό: «Αν είστε θαυμαστές μου, είστε και θαυμαστές της Τίνα Τέρνερ, γιατί χωρίς εκείνη δεν θα βρισκόμουν σε αυτή τη σκηνή».

Τον Ιούλιο του 2025, ο Αρμενο-Αμερικάνος τραγουδιστής, παραγωγός και ποιητής Σέρτζ Τανκιάν των System of a Down βρέθηκε στην παγκόσμια περιοδεία του Cowboy Carter. Η Μπιγιονσέ έβαλε μάλιστα φωτογραφίες που απεικονίζουν τον μουσικό στην αρένα όπου έδινε συναυλία, στην ιστοσελίδα της.

Οπότε σε αυτό το σημείο αναρωτιόμαστε: είναι θαυμαστής της ή η παρουσία του προοικονομεί συνεργασία στο ACT III (και μπόλικη heavy metal);

Ένα χρόνο νωρίτερα από αυτό, το 2024, ο Τζακ Γουάιτ των The White Stripes δημοσίευσε στο Instagram ένα ευχαριστήριο μήνυμα προς την Μπιγιονσέ για ένα μπουκέτο λουλούδια που του έστειλε.

Το συνοδευτικό σημείωμα έγραφε: «Τζακ, ήθελα απλώς να ξέρεις πόσο με ενέπνευσες σε αυτό το άλμπουμ. Με αγάπη, Μπιγιονσέ».

Δεδομένης της χρονικής στιγμής, είναι πολύ πιθανό να αναφερόταν στο Cowboy Carter, αλλά μπορεί και όχι.

Όπως εύλογα αναφέρει η Isobel Van Dyke στο άρθρο της, η τελευταία φορά που συνεργάστηκαν ήταν στο «Don’t Hurt Yourself», ένα single από το Lemonade, που είναι αναμφισβήτητα το πιο ροκ κομμάτι της Μπιγιονσέ μέχρι σήμερα.

«Τι θα γινόταν αν ευχαριστούσε τον Γουάιτ για την έμπνευση ενός άλμπουμ που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα…;», αναρωτιέται η δημοσιογράφος.

Επίσης το 2024, ο κιθαρίστας των Rage Against The Machine, Τομ Μορέλο, δημοσίευσε μια φωτογραφία της μητέρας του, της ακτιβίστριας Μέρι Μορέλο, να κρατάει ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο του βινυλίου Renaissance.

Η Μπιγονσέ είχε στείλει το δίσκο στην Μέρι για να γιορτάσει τα 101α γενέθλιά της, αλλά ίσως αυτό να είναι ένα υπαινιγμό για μια μελλοντική συνεργασία με τους Rage Against The Machine.

Οπότε, αναμένουμε.

*Με πληροφορίες από: Dazed