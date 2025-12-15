Η Μπιγιονσέ επιστρέφει στο Met Gala μετά από 10 χρόνια απουσίας στο πλευρό της Άννα Γουίντουρ

Η Μπιγιονσέ επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος μετά από μια δεκαετία: η καλλιτέχνιδα επιβεβαίωσε ότι θα είναι συμπρόεδρος στην «μεγαλύτερη νύχτα της μόδας», δηλαδή, το Met Gala.

Η σούπερ σταρ θα είναι η κεντρική φιγούρα της εκδήλωσης, μαζί με την Άννα Γουίντουρ, την Νικόλ Κίντμαν και την Βένους Ουίλιαμς.

Η εκδήλωση θα σηματοδοτήσει την πρώτη εμφάνιση της Μπιγιονσέ στο Met Gala, δέκα χρόνια αφότου είχε παρευρεθεί στην εκδήλωση του 2016 φορώντας Givenchy Haute Couture για το θέμα «Manus x Machina».

Ρούχα, σώμα

Το Met Gala — μια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων για το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης που λειτουργεί επίσης ως εορτασμός της εαρινής έκθεσης του Costume Institute — αποκάλυψε επίσης ότι ο Anthony Vaccarello, creative director της Saint Laurent, και η Zoë Kravitz θα είναι οι συνπρόεδροι της επιτροπής διοργάνωσης του Met Gala 2026.

Άλλα ονόματα στην επιτροπή περιλαμβάνουν τους Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Doja Cat, Γκουέντολιν Κρίστι, Άλεξ Κονσάνι, Μίστι Κόπλαντ, Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, Λένα Ντάναμ, Παλόμα Έλσεσερ, Lisa, Chloe Malle, Σαμ Σμιθ, Τεγιάνα Τέιλορ και Λόρεν Γουάσερ, ενώ αναμένεται να προστεθούν και άλλοι τους επόμενους μήνες.

Η έκθεση «Costume Art» φέρει την υπογραφή του επιμελητή Άντριου Μπόλτον. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, θα «εξερευνήσει τη σχέση μεταξύ των ρούχων και του σώματος που κρύβεται από κάτω» και θα υμνήσει μια σειρά τύπων σώματος, όπως το το γυμνό σώμα, το σώμα μιας εγκύου και το σώμα που έχει αρχίσει να ωριμάζει με τον χρόνο.

Οι χορηγοί

Σύμφωνα με το CNN, χορηγός της εκδήλωσης είναι ο γαλλικός οίκος μόδας Saint Laurent, μαζί με την Condé Nast και, σε μια ακόμη αναπάντεχη κίνηση, ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος.

Η οικονομική υποστήριξη των Μπέζος σηματοδοτεί την τελευταία κίνηση του ζευγαριού στην προσπάθειά τους να εισχωρήσουν στους κόλπους της μόδας: εκτός από τη συμμετοχή τους στο γκαλά το 2024 και τη φωτογράφιση για το εξώφυλλο της Vogue US, το Earth Fund υπό την διεύθυνση της Σάντσεζ ανακοίνωσε πρόσφατα μια συνεργασία (εκατομμυρίων δολαρίων) με το Συμβούλιο Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής για την προώθηση της βιωσιμότητας στη μόδα.