Η Μπιγιονσέ ανήκει πλέον στην λίστα με τους δισεκατομμυριούχους, κάνοντας παρέα στον Jay-Z

Το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας βλέπει τον ευατό του να αγκομαχά για τα απαραίτητα, ωστόσο, οι πλούσιοι συνεχίζουν να γίνονται πλουσιότεροι. Και, η Μπιγιονσέ ανήκει στην δεύτερη κατηγορία.

Ναι, καλά ακούσατε, η ποπ σταρ είναι πλέον και επίσημα δισεκατομμυριούχος: ενώ έχει επεκτείνει το επιχειρηματικό της βασίλειο σε μια σειρά από κλάδους —συμπεριλαμβανομένης μιας μάρκας προϊόντων περιποίησης μαλλιών (Cécred), μιας μάρκας ουίσκι (SirDavis) και μιας σειράς ρούχων (Ivy Park, η οποία σταμάτησε να λειτουργεί το 2024)— το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας προέρχεται από τη μουσική της, καθώς ελέγχει τα δικαιώματα του εξαιρετικά πολύτιμου καταλόγου της και αποκομίζει τεράστια έσοδα από τις παγκόσμιες περιοδείες της.

Αξίζει να σημειωθεί δε, ότι η Queen Bey εντάσσεται στον κατάλογο των δισεκατομμυριούχων, μαζί με τον σύζυγό της, Jay-Z, την Τέιλορ Σουίφτ, τον Μπρους Σπρίνγκστιν και την Rihanna.

Πολλαπλές πηγές εισοδήματος

Τα τελευταία χρόνια, η Μπιγιονσέ έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Η παγκόσμια περιοδεία της Renaissance το 2023 απέφερε κέρδη σχεδόν 600 εκατομμυρίων δολαρίων. Το 2024, κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Cowboy Carter», το οποίο συνέβαλε στην πραγματοποίηση της περιοδείας με τα υψηλότερα κέρδη παγκοσμίως το 2025.

Και το καλύτερο; Τα έσοδα πηγαίνουν απευθείας στον τραπεζικό της λογαριασμό.

Η Μπιγιονσέ ίδρυσε τη δική της εταιρεία ψυχαγωγίας, την Parkwood Entertainment, το 2008. Σύμφωνα με το Forbes, η Parkwood βρίσκεται πίσω από την παραγωγή «της μουσική, των ντοκιμαντέρ και των συναυλίες της, αναλαμβάνοντας το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών παραγωγής, προκειμένου να αποκομίσει περισσότερα έσοδα».

«Σύμφωνα με το Pollstar, η περιοδεία Cowboy Carter Tour απέφερε συνολικά περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια από την πώληση εισιτηρίων και άλλα 50 εκατομμύρια δολάρια από την πώληση εμπορευμάτων στις συναυλίες, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Forbes. Και επειδή η Parkwood ήταν υπεύθυνη για την παραγωγή, η Μπιγιονσέ κατάφερε να εξασφαλίσει υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Συνδυάζοντας τα έσοδα από την περιοδεία με τα έσοδα από τον μουσικό της κατάλογο και τις χορηγικές συμφωνίες φέτος, το Forbes εκτιμά ότι κέρδισε 148 εκατομμύρια δολάρια το 2025 πριν από τους φόρους, καθιστώντας την την τρίτη πιο ακριβοπληρωμένη μουσικό στον κόσμο».

Το Forbes σημείωσε επίσης άλλες σημαντικές πηγές εισοδήματος που έχει κερδίσει η Beyoncé ως σόλο καλλτέχνιδα, συμπεριλαμβανομένων περίπου 60 εκατομμυρίων δολαρίων από το Netflix για το ντοκιμαντέρ του 2019 «Homecoming: A Film by Beyoncé».

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Variety, κέρδισε άλλα 50 εκατομμύρια δολάρια για την εμφάνισή της στο ημίχρονο του πρώτου αγώνα NFL της Netflix την ημέρα των Χριστουγέννων το 2024.

Τον προηγούμενο χρόνο, κυκλοφόρησε μια ταινία-συναυλία της παγκόσμιας περιοδείας της «Renaissance World Tour» και την διένειμε απευθείας μέσω της AMC, κερδίζοντας σχεδόν το ήμισυ των 44 εκατομμυρίων δολαρίων που απέφερε η ταινία στα ταμεία παγκοσμίως.

Και για να κλείσουμε κάπως διαφορετικά, ο Tupac, δεκαετίες πριν είχε αναφέρει σε συνέντευξή του: «Δεν είναι δυνατόν ο Μάικλ Τζάκσον ή οποιοσδήποτε άλλος Τζάκσον να έχει δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε. Δεν είναι δυνατόν! Δεν είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν αεροπλάνα, ενώ άλλοι δεν έχουν σπίτια[…]Καταλαβαίνω ότι είστε πλούσιοι. Ξέρω ότι έχεις 40 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά δεν μπορείς να έχεις μόνο ένα σπίτι; Χρειάζεσαι μόνο ένα σπίτι. Και αν έχεις μόνο δύο παιδιά, δεν μπορείς να έχεις μόνο δύο δωμάτια; Εννοώ, γιατί να έχεις 52 δωμάτια όταν ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν κανένα; Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω».

