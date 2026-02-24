Καναδάς: Η κυβέρνηση κάλεσε τους εκπροσώπους ασφαλείας της OpenAI, αναφορικά με ένοπλη επίθεση σε σχολείο

Εκπρόσωποι της OpenAI, εταιρείας κατασκευής του ChatGPT, κλήθηκαν στην Οτάβα, αφού η εταιρεία δήλωσε ότι εξέτασε, αλλά δεν ειδοποίησε την καναδική αστυνομία, για τις δραστηριότητες ενός ατόμου που μήνες αργότερα διέπραξε έναν από τους χειρότερους πυροβολισμούς σε σχολεία στην ιστορία της χώρας.

Ο υπουργός Τεχνητής Νοημοσύνης του Καναδά, Έβαν Σόλομον, δήλωσε ότι αναμένει από τους κορυφαίους εκπροσώπους ασφαλείας της εταιρείας να εξηγήσουν τα πρωτόκολλά της. Αλλά και πώς αποφασίζει να προωθήσει υποθέσεις στις αρχές επιβολής του νόμου.

Η OpenAI δήλωσε τον περασμένο Ιούνιο ότι η εταιρεία εντόπισε τον λογαριασμό της Τζέσι Βαν Ρούτσελαρ, στο πλαίσιο προσπαθειών ανίχνευσης περιστατικών κακοποίησης για «ενίσχυση βίαιων δραστηριοτήτων». Η Τζέσι Βαν Ρούτσελαρ, στις αρχές Φεβρουαρίου, σκότωσε τη μητέρα, τον αδελφό της και στη συνέχεια ακόμη έξι άτομα στο σχολείο της κοινότητά της στο Τάμπλερ Ριτζ στη Βρετανική Κολομβία, πριν αυτοκτονήσει.

«Δεν πληρούσε το όριο…»

Σύμφωνα με τη δήλωση της OpenAI, η εταιρεία εξέτασε το ενδεχόμενο να παραπέμψει τον λογαριασμό της Βαν Ρούτσελαρ στην Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία. Ωστόσο, διαπίστωσε εκείνη τη στιγμή ότι η δραστηριότητα του λογαριασμού δεν πληρούσε το όριο για παραπομπή στις αρχές επιβολής του νόμου.

Η OpenAI απαγόρευσε τον λογαριασμό τον Ιούνιο για παραβίαση της πολιτικής χρήσης. Η OpenAI δήλωσε ότι το όριο για την παραπομπή ενός χρήστη στις αρχές επιβολής του νόμου είναι το εάν η υπόθεση περιλαμβάνει άμεσο και αξιόπιστο κίνδυνο σοβαρής σωματικής βλάβης σε άλλους. Η εταιρεία δήλωσε ότι δεν εντόπισε αξιόπιστο ή άμεσο σχεδιασμό.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, περίπου δώδεκα υπάλληλοι συζήτησαν να ενημερώσουν την καναδική αστυνομία.

Η OpenAI δήλωσε ότι μόνο μετά την ενημέρωση για τους πυροβολισμούς στο σχολείο οι υπάλληλοι επικοινώνησαν με την Καναδική Έφιππη Αστυνομία με πληροφορίες για το άτομο και τη χρήση του ChatGPT.

Ο υπουργός Τεχνητής Νοημοσύνης, Έβαν Σόλομον, είπε ότι επικοινώνησε αμέσως με την OpenAI όταν διάβασε τις αναφορές ότι η εταιρεία δεν επικοινώνησε με τις αρχές επιβολής του νόμου εγκαίρως.

«Κάλεσα την ανώτερη ομάδα ασφαλείας της OpenAI να έρθει εδώ στην Οτάβα από τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Σόλομον. «Οι Καναδοί αναμένουν, πάνω απ’ όλα, ότι τα παιδιά τους ιδιαίτερα είναι ασφαλή και ότι αυτοί οι οργανισμοί ενεργούν με υπεύθυνο τρόπο».

Ο Έβαν Σόλομον είπε επίσης ότι ορισμένοι από τους εκπροσώπους του συναντήθηκαν ήδη με αξιωματούχους της OpenAI την Κυριακή. Σε ερώτηση αν η καναδική κυβέρνηση σκοπεύει να ορίσει κανόνες για να ρυθμίσει τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT, δεν απάντησε με σαφήνεια. Επέμεινε πάντως ότι όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι.

Ασαφές το κίνητρο

Η αστυνομία ανέφερε ότι η Τζέσι Βαν Ρούτσελαρ σκότωσε πρώτα τη μητέρα και τον θετό αδελφό της στο σπίτι τους. Μετά πήγε στο κοντινό σχολείο. Η Βαν Ρούτσελαρ είχε ιστορικό επαφών με την αστυνομία για θέματα ψυχικής υγείας. Το κίνητρο της ένοπλης επίθεσης παραμένει ασαφές.

Η πόλη Τάμπλερ Ριτζ στα Καναδικά Βραχώδη Όρη βρίσκεται πάνω από 1.000 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Βανκούβερ, κοντά στα επαρχιακά σύνορα με την Αλμπέρτα. Σύμφωνα με την αστυνομία, μεταξύ των θυμάτων είναι ένας 39χρονος βοηθός καθηγητή και πέντε μαθητές, ηλικίας 12 έως 13 ετών.

Η επίθεση ήταν η πιο αιματηρή επίθεση στον Καναδά από το 2020, όταν ένας ένοπλος στη Νέα Σκωτία σκότωσε 13 άτομα και έβαλε φωτιές που άφησαν πίσω τους άλλους εννέα νεκρούς.