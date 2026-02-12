newspaper
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
12.02.2026 | 09:47
Νεκρός ο 65χρονος που έπεσε στις γραμμές του Μετρό
Καναδάς: Ποια ήταν η 18χρονη δράστρια του μακελειού σε σχολείο
Κόσμος 12 Φεβρουαρίου 2026, 12:47

Καναδάς: Ποια ήταν η 18χρονη δράστρια του μακελειού σε σχολείο

Άγνωστο παραμένει το κίνητρο της 18χρονης, που αρχικά σκότωσε τη μητέρα και τον αδερφό της και στη συνέχεια μαθητές σε σχολείο στον Καναδά.

Μια ασύλληπτη τραγωδία ζει ο Καναδάς. Δράστης του μακελειού σε σχολείο ήταν μια 18χρονη γυναίκα με προβλήματα ψυχικής υγείας που σκότωσε τη μητέρα και τον ετεροθαλή αδελφό της προτού εξαπολύσει επίθεση στο παλιό σχολείο της, ανακοίνωσε χθες, η αστυνομία.  Όσον αφορά το κίνητρο της επίθεσης, δεν έχουν δοθεί ακόμη απαντήσεις.

Η 18χρονη Βαν Ρούτσελαρ, που γεννήθηκε άνδρας, αλλά άρχισε να αυτοπροσδιορίζεται γυναίκα πριν από έξι χρόνια, πρώτα σκότωσε την 39χρονη μητέρα της και τον 11χρονο ετεροθαλή αδελφό της στο σπίτι τους

Η δράστρια, η οποία σύμφωνα με την αστυνομία είναι η Τζέσι Βαν Ρούτσελαρ, αυτοκτόνησε μετά το μακελειό της Τρίτης σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης Τάμπλερ Ριτζ. Πρόκειται για μια μικρή πόλη 2.400 κατοίκων στη Βρετανική Κολομβία.

Η αστυνομία αναθεώρησε τον αριθμό των νεκρών σε εννέα, αφού αρχικά είχε ανακοινώσει ότι υπάρχουν δέκα νεκροί.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή επιθεωρητή της αστυνομίας της Βρετανικής Κολομβίας Ντουέιν ΜακΝτόναλντ, οι αρχές είχαν κληθεί περισσότερες από μία φορές να εκτιμήσουν την ψυχική υγεία της 18χρονης. “Η αστυνομία είχε μεταβεί σε αυτή την (οικογενειακή) οικία πολλές φορές τα τελευταία αρκετά χρόνια, για να εξετάσει ανησυχίες για την ψυχική υγεία της υπόπτου”, επεσήμανε.

“Θα το ξεπεράσουμε. Θα μάθουμε από αυτό”, δήλωσε ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, φανερά αναστατωμένος, απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους. Μάλιστα ακύρωσε επίσκεψή του στη Γερμανία και ζήτησε να κυματίζουν μεσίστιες οι σημαίες σε όλα τα κυβερνητικά κτίρια για επτά ημέρες.

Μερικές ώρες αργότερα βουλευτές στη Βουλή των Κοινοτήτων τήρησαν ενός λεπτού σιγή και άκουσαν τον Κάρνεϊ να λέει ότι το μακελειό έχει προκαλέσει σοκ και θρήνο στη χώρα.

Ο δήμαρχος του Τάμπλερ Ριτζ, ο Ντάριλ Κρακόφκα, δήλωσε αργά χθες, Τετάρτη, στους δημοσιογράφους ότι η μικρή κοινότητα της πόλης έχει στενές σχέσεις και είναι “σαν μια μεγάλη οικογένεια”.

Είχε εγκαταλείψει το σχολείο πριν 4 χρόνια

Ο ΜακΝτόναλντ επεσήμανε ότι η Βαν Ρούτσελαρ, που γεννήθηκε άνδρας, αλλά άρχισε να αυτοπροσδιορίζεται γυναίκα πριν από έξι χρόνια, πρώτα σκότωσε την 39χρονη μητέρα της και τον 11χρονο ετεροθαλή αδελφό της στο σπίτι τους.

Στη συνέχεια πήγε στο σχολείο όπου πυροβόλησε και σκότωσε μια 39χρονη δασκάλα καθώς και τρεις 12χρονες μαθήτριες, έναν 12χρονο και έναν 13χρονο μαθητή. Η αστυνομία εντόπισε στον τόπο του συμβάντος ένα μακρύκανο όπλο και ένα πιστόλι.

Δεκάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί από την επίθεση, εκ των οποίων δύο βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση και εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Ένα από τα δύο αυτά θύματα, η 12χρονη Μάγια, δίνει μάχη για τη ζωή της αφού έχει δεχθεί σφαίρες στον λαιμό και το κεφάλι, έγραψε η μητέρα της στο Facebook.

Η Βαν Ρούτσελαρ πήγαινε σε αυτό το σχολείο, προτού παρατήσει την εκπαίδευση πριν τέσσερα χρόνια, ανακοίνωσε η αστυνομία.

“Πιστεύουμε όντως ότι η δράστης έδρασε μόνη της (…) θα ήταν πολύ νωρίς για να κάνουμε εικασίες για το κίνητρο”, σημείωσε ο ΜακΝτόναλντ επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι η δράστης είχε συγκεκριμένο στόχο.

Ο ΜακΝτόνλαντ σημείωσε ότι η αστυνομία είχε κατασχέσει πυροβόλα όπλα από την οικία της Βαν Ρούτσελαρ πριν από περίπου δύο χρόνια, τα οποία επέστρεψε στον ιδιοκτήτη τους, χωρίς να διευκρινίσει ποιος είναι αυτός.

Ο Καναδάς έχει πιο αυστηρούς νόμους για την οπλοκατοχή από τις ΗΠΑ, αλλά οι Καναδοί μπορούν να έχουν στην κατοχή τους όπλα εφόσον εκδώσουν τη σχετική άδεια.

Η Βαν Ρούτσελαρ είχε άδεια οπλοκατοχής, η οποία έληξε το 2024. Οι Καναδοί ηλικίας 12 με 17 ετών μπορούν να εκδώσουν άδεια οπλοκατοχής αφού παρακολουθήσουν μαθήματα ασφαλούς χρήσης των όπλων και περάσουν τεστ.

Μεταξύ των πιο φονικών επιθέσεων στον Καναδά

Σιγά σιγά έχουν αρχίσει να γίνονται γνωστές από χθες λεπτομέρειες για τα θύματα. Σε ανάρτηση του στο Facebook, ο Έιμπελ Μουάνσα δήλωσε ότι ο 12χρονος γιος του, που επίσης ονομαζόταν Έιμπελ, σκοτώθηκε στην επίθεση.

Όπως εξήγησε ο Μουάνσα ανέθρεψε τον γιο του μαθαίνοντάς του να σέβεται τους μεγαλύτερους, “να είναι δυνατός, να δουλεύει σκληρά και να χαμογελά όπως κι εγώ, να επικεντρωθεί στις σπουδές του, ποτέ να μην χάνει σχολείο και να είναι καλό παιδί”.

Μια άλλη γυναίκα, η Σάνον Ντάικ, είπε ότι μεταξύ των θυμάτων ήταν η 12χρονη ανιψιά της Κάιλι Μέι Σμιθ. “Προσευχηθείτε για τις άλλες οικογένειες που έχουν χάσει ένα παιδί ή περιμένουν νέα”, έγραψε. “Απλώς προσευχηθείτε για το Τάμπλερ Ριτζ”.

Αυτή είναι μια από τις πιο πολύνεκρες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί ποτέ στον Καναδά.

Τον Απρίλιο του 2020 ένας 51χρονος άνδρας μεταμφιεσμένος σε αστυνομικό, ο οποίος οδηγούσε ένα όχημα στο οποίο είχε τοποθετήσει διακριτικά της αστυνομίας, πυροβόλησε και σκότωσε 22 ανθρώπους στη διάρκεια 13 ωρών στη Νέα Σκωτία του Καναδά, προτού πέσει νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας.

Το χειρότερο μακελειό σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του Καναδά σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 1989, όταν ένοπλος σκότωσε 14 φοιτήτριες και τραυμάτισε άλλες 13 στην Πολυτεχνική Σχολή του Μόντρεαλ στο Κεμπέκ, προτού αυτοκτονήσει.

Νέα κούρσα εξοπλισμών στον ορίζοντα – Με τι όπλα θα γίνει ο επόμενος μεγάλος πόλεμος
Ο ρόλος της AI 12.02.26

Νέα κούρσα εξοπλισμών στον ορίζοντα – Με τι όπλα θα γίνει ο επόμενος μεγάλος πόλεμος

Το μεγάλο στοίχημα για την παγκόσμια κοινότητα παραμένει το αν θα καταφέρει να θέσει ηθικούς και νομικούς φραγμούς σε αυτές τις τεχνολογίες.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γιατί οι δημοκρατικοί ηγέτες του κόσμου αποφεύγουν το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ… όπως ο διάολος το λιβάνι
«Ειρηνοποιός» 12.02.26

Γιατί οι δημοκρατικοί ηγέτες του κόσμου αποφεύγουν το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ… όπως ο διάολος το λιβάνι

Είτε λόγω του κόστους του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων είτε λόγω της υπερβολικής εξουσίας του Ντόναλντ Τραμπ, οι βασικοί σύμμαχοι αποφεύγουν το συμβούλιο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕΕ: Σήμερα η άτυπη Σύνοδος Κορυφής – Στο τραπέζι η ανταγωνιστικότητα και η στρατηγική αυτονομία της Ένωσης
Συγκλίσεις και αποκλίσεις 12.02.26

Σήμερα η άτυπη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ - Στο τραπέζι η ανταγωνιστικότητα και η στρατηγική αυτονομία της Ένωσης

Σε ένα χωριό του Βελγίου συναντώνται σήμερα οι ηγέτες της ΕΕ ώστε να συζητήσουν, σε απομονωμένο περιβάλλον, το οικονομικό μέλλον της Ένωσης -

Σύνταξη
Τραμπ: Καλεί σε δείπνο όλους τους κυβερνήτες των ΗΠΑ εκτός από δύο «ανάξιους» Δημοκρατικούς
Κόσμος 12.02.26

Ο Τραμπ καλεί σε δείπνο όλους τους κυβερνήτες των ΗΠΑ εκτός από δύο «ανάξιους» Δημοκρατικούς

Ο Τραμπ δήλωσε ότι κάλεσε όλους τους κυβερνήτες εκτός από τον Γουές Μουρ και τον Τζάρεντ Πόλις, τους Δημοκρατικούς κυβερνήτες του Μέριλαντ και του Κολοράντο

Σύνταξη
Κιρ Στάρμερ – O Σερ, το βρετανικό Game of Thrones και ο «πρίγκιπας του σκότους»
Πολιτικό ψυχόδραμα 12.02.26

Κιρ Στάρμερ – O Σερ, το βρετανικό Game of Thrones και ο «πρίγκιπας του σκότους»

Με την ηγεσία του ήδη υπό αμφισβήτηση, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ κινδυνεύει να γίνει η πρώτη πολιτική παράπλευρη απώλεια του σκανδάλου Έπσταϊν, τελώντας πια υπό προθεσμία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κόσοβο: Εξελέγη κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αλμπιν Κούρτι
Πρίστινα 12.02.26

Νέα κυβέρνηση στο Κόσοβο με επικεφαλής τον Αλμπιν Κούρτι

Την τρίτη κυβερνητική θητεία του αναλαμβάνει ο Αλμπιν Κούρτι, καθώς το κοινοβούλιο του Κοσόβου εξέλεξε τη νέα κυβέρνησή του, βάζοντας τέλος στην πολιτική κρίση που διήρκησε περίπου έναν χρόνο.

Σύνταξη
Ο Τραμπ συγκαλεί σύνοδο στο Μαϊάμι με αρχηγούς κρατών της Λατινικής Αμερικής
Μαϊάμι 12.02.26 Upd: 05:47

Σύνοδο με αρχηγούς κρατών της Λατινικής Αμερικής συγκαλεί ο Τραμπ

Ο Τραμπ συγκαλεί σύνοδο με αρχηγούς κρατών της Λατινικής Αμερικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι, και μέχρι στιγμής έχουν προσκληθεί πρόεδροι που διατηρούν καλές σχέσεις με τον ρεπουμπλικάνο.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Ισραηλινοί έποικοι καταστρέφουν 15 σπίτια Παλαιστινίων σε χωριό κοντά στην Ιεριχώ
Δυτική Οχθη 12.02.26

Ισραηλινοί έποικοι καταστρέφουν σπίτια Παλαιστινίων κοντά στην Ιεριχώ

Σπίτια Παλαιστινίων σε χωριό κοντά στην Ιεριχώ της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Οχθης κατέστρεψαν ή κατεδάφισαν ισραηλινοί έποικοι, και «κατόπιν τα άρπαξαν όλα, ακόμα και τις κότες».

Σύνταξη
Η Βενεζουέλα απωθεί αντάρτες προς την Κολομβία, λέει ο κολομβιανός υπουργός Αμυνας
Μπογοτά 12.02.26

Η Βενεζουέλα απωθεί αντάρτες προς την Κολομβία

Ο στρατός της Βενεζουέλας, έπειτα από την αλλαγή εξουσίας, «διεξάγει επιχειρήσεις στην περιοχή της μεθορίου», απωθώντας ομάδες ανταρτών προς την Κολομβία, δηλώνει ο κολομβιανός υπουργός Αμυνας.

Σύνταξη
Καναδάς: Η ένοπλη επίθεση έγινε ενώ είχε ξεκινήσει πρόγραμμα επαναγοράς όπλων από την κυβέρνηση
Οπλοκατοχή 11.02.26

Καναδάς: Η ένοπλη επίθεση έγινε ενώ είχε ξεκινήσει πρόγραμμα επαναγοράς όπλων από την κυβέρνηση

Ο Καναδάς, έπειτα από ένοπλη επίθεση με 22 θύματα το 2020, είχε ανακοινώσει ένα πρόγραμμα απόσυρσης όπλων που ανήκαν σε ιδιώτες. Το πρόγραμμα αυτό είχε αρχίσει να εφαρμόζεται τον Ιανουάριο.

Σύνταξη
Καναδάς: 18χρονος ο δράστης της επίθεσης – Εννέα οι νεκροί, οι πέντε μαθητές
Τζέσι Βανρούτσελαρ 11.02.26

Καναδάς: 18χρονος ο δράστης της επίθεσης – Εννέα οι νεκροί, οι πέντε μαθητές

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα την ταυτότητά του. Η αστυνομία έχει στα χέρια της δύο πυροβόλα όπλα, που πιθανόν χρησιμοποιήθηκαν στην ένοπλη επίθεση. Η μητέρα και ο θετός αδερφός του μεταξύ τους.

Σύνταξη
H ΔΟΕ απέκλεισε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες τον Ουκρανό με το κράνος με τις εικόνες νεκρών αθλητών
Αθλητισμός & Σπορ 12.02.26

H ΔΟΕ απέκλεισε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες τον Ουκρανό με το κράνος με τις εικόνες νεκρών αθλητών

Το τελευταίο επεισόδιο στη διαμάχη του Ουκρανού αθλητή με τη ΔΟΕ παίχθηκε το πρωϊ της Πέμπτης με τον αποκλεισμό του από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής ο Μητσοτάκης: Να βελτιώσει η Ευρώπη την ανταγωνιστικότητά της
Πολιτική 12.02.26

Στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής ο Μητσοτάκης: Να βελτιώσει η Ευρώπη την ανταγωνιστικότητά της

Η Ελλάδα, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση έχοντας καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να μειωθεί η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία

Σύνταξη
Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος – Οι φωτογραφίες του Τζιμ Κέρτις για τα 57α γενέθλια της Τζένιφερ Άνιστον δηλώνουν συναίσθημα
❤️ 12.02.26

Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος - Οι φωτογραφίες του Τζιμ Κέρτις για τα 57α γενέθλια της Τζένιφερ Άνιστον δηλώνουν συναίσθημα

Το ζευγάρι έκανε δημόσια τη σχέση του όταν η Τζένιφερ Άνιστον μοιράστηκε μια ανάρτηση στο Instagram για τα γενέθλια του Κέρτις τον Νοέμβριο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μητσοτάκης για θάνατο Παπαληγούρα – «Με θλίψη αποχαιρετώ έναν ευπατρίδη της πολιτικής»
Επικαιρότητα 12.02.26

Συλλυπητήριο μήνυμα Μητσοτάκη για Παπαληγούρα - «Με θλίψη αποχαιρετώ έναν ευπατρίδη της πολιτικής»

«Ο Αναστάσης Παπαληγούρας συνδύασε στη δράση του τη μαχητικότητα με το μέτρο και κέρδισε έτσι τον σεβασμό τόσο των συνεργατών όσο και των πολιτικών του αντιπάλων» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Μετρό: Ο μετροπόντικας «Αθηνά» έφτασε στον Ευαγγελισμό για την επέκταση της γραμμής 4
Δείτε βίντεο 12.02.26

Μετρό: Με το «Break on through» των Doors η άφιξη του μετροπόντικα στον Ευαγγελισμό

Ο μετροπόντικας «Αθηνά», ξεκίνησε από την Κατεχάκη και έχει ήδη ολοκληρώσει 5,1 χιλιόμετρα σήραγγας - Η κεφαλή έφτασε στον Ευαγγελισμό για την επέκταση της γραμμής 4 του Μετρό

Σύνταξη
Ανυπόστατες οι κατηγορίες υποστηρίζει ο Παναγόπουλος – «Δεν παραιτούμαι»
Ελλάδα 12.02.26 Upd: 12:42

Ανυπόστατες οι κατηγορίες υποστηρίζει ο Παναγόπουλος – «Δεν παραιτούμαι»

Ο Γιάννης Παναγόπουλος μετά τις αποκαλύψεις για το θέμα της υπεξαίρεσης κονδυλίων του ελληνικού Δημοσίου και της ΕΕ με ελεγχόμενους τον ίδιο, 5 φυσικά πρόσωπα και 6 εταιρείες, παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της ΓΣΕΕ

Σύνταξη
«Απαράδεκτη συμπεριφορά»: Ο Άντριου αποκάλυπτε στον Επτσάιν εμπιστευτικές πληροφορίες Βρετανών αξιωματούχων;
BBC 12.02.26

«Απαράδεκτη συμπεριφορά»: Ο Άντριου αποκάλυπτε στον Επτσάιν εμπιστευτικές πληροφορίες Βρετανών αξιωματούχων;

Σύμφωνα με το BBC, έγγραφο που είχε ετοιμαστεί για τον Άντριου ως εμπορικό απεσταλμένο και αφορούσε επενδύσεις σε χρυσό και ουράνιο στη Χελμάντ του Αφγανιστάν φέρεται να διαβιβάστηκε στον Τζέφρι Έπσταϊν, προκαλώντας πολιτικές και νομικές αντιδράσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σχεδόν μισό εκατομμύριο θανατώσεις προβάτων λόγω ευλογιάς – Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι
Γραφήματα 12.02.26

Σχεδόν μισό εκατομμύριο θανατώσεις προβάτων λόγω ευλογιάς - Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι

Περισσότερα από 1.100 ζώα οδηγήθηκαν στη σφαγή την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, αυξάνοντας σε 476.839 τις θανατώσεις από την ευλογιά προβάτων - Δείτε γραφήματα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία

Σύνταξη
Live: Ένταση με το καλημέρα στη Βουλή για τις ΣΣΕ στη σκιά των αποκαλύψεων για Παναγόπουλο
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26 Upd: 12:35

Ένταση με το καλημέρα στη Βουλή για τις ΣΣΕ στη σκιά των αποκαλύψεων για Παναγόπουλο - Δείτε live τις εξελίξεις

Το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας συζητείται και ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής εν μέσω αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης - Δείτε live

Σύνταξη
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
