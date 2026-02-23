Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-1: Επιστροφή στις νίκες με «χρυσή» αλλαγή τον Σέσκο
Ο Σέσκο ήρθε από τον πάγκο και έδωσε μεγάλη νίκη τετράδας με 1-0 για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην έδρα της Έβερτον.
Σπουδαίο διπλό στο «Hill Dickinson» για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Με γκολ του Σέσκο, που είχε περάσει αλλαγή λίγο νωρίτερα, η ομάδα του Μάικλ Κάρικ επικράτησε με 1-0 της Έβερτον για την 27η αγωνιστική της Premier League και έπιασε ξανά τετράδα αφήνοντας Τσέλσι και Λίβερπουλ τρεις βαθμούς πίσω.
Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πολύ δυνατά στο ματς και μόλις στο 4′ έφτασαν κοντά στο γκολ, αλλά ο Πίκφορντ έσωσε στη γραμμή το σουτ του Κούνια. Στο 20′ και μετά από ωραία συνεργασία ο Μπρούνο έκανε κακή επιλογή στο τέλος ενώ Νταλότ και Εμπουεμό είχαν δύο καλές στιγμές στη συνέχεια.
Στο 46′ ουσιαστικά είδαμε την πρώτη καλή στιγμή για την Έβερτον, με τον Λάμενς να βγάζει εντυπωσιακά το σουτ του Άρμστρονγκ. Στο 51′ ο Εμπουεμό έχασε μεγάλη ευκαιρία και στο 58′ ο Κάρικ έριξε στο ματς τον Σέσκο. Στο 71′ ο υψηλόσωμος φορ ήταν αυτός που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κοντινό πλασέ από ωραία ενέργεια και ασίστ του Εμπουεμό.
Στα τελευταία λεπτά η Έβερτον πίεσε κυρίως με σέντρες και στημένες φάσεις, αλλά πέρα από το σουτ του Κιν που έβγαλε ο Λάμενς στο 83′, δεν είχε άλλη φάση. Αντίθετα, στις καθυστερήσεις ο Σέσκο είχε την ευκαιρία να τελειώσει το παιχνίδι, αλλά ο Πίκφορντ έσωσε.
Έβερτον: Πίκφορντ, Γκάρνερ, Ταρκόβσκι, Κιν, Μπράνθγουαϊτ, Γκέιγ, Αϊρογκμπέναμ (79’ Μπέτο), Εντιαγέ, Ντιούσμπερι Χολ, Άρμστρονγκ (73’ Τζορτζ), Μπαρί.
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Λάμενς, Μαγκουάιρ, Νταλότ, Γιορό, Σο, Μέινου, Κασεμίρο, Ντιαλό (58’ Σέσκο), Φερνάντες, Εμπουεμό (78’ Μαζραουί), Κούνια (90+5′ Χέβεν)
Τα αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής:
Σάββατο 21/02
Άστον Βίλα-Λιντς 1-1
Μπρέντφορντ-Μπράιτον 0-2
Τσέλσι-Μπέρνλι 1-1
Γουέστ Χαμ-Μπόρνμουθ 0-0
Μάντσεστερ Σίτι-Νιουκάστλ 2-1
Κυριακή 22/02
Κρίσταλ Πάλας-Γουλβς 1-0
Νότιγχαμ Φόρεστ-Λίβερπουλ 0-1
Σάντερλαντ-Φούλαμ 1-3
Τότεναμ-Άρσεναλ 1-4
Δευτέρα 23/02
Έβερτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-1
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της επόμενης (28ης) αγωνιστικής:
Παρασκευή 27/02
Γουλβς-Άστον Βίλα (22:00)
Σάββατο 28/02
Μπόρνμουθ-Σάντερλαντ (14:30)
Μπέρνλι-Μπρέντφορντ (17:00)
Λίβερπουλ-Γουέστ Χαμ (17:00)
Νιουκάστλ-Έβερτον (17:00)
Λιντς-Μάντσεστερ Σίτι (19:30)
Κυριακή 01/03
Μπράιτον-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)
Φούλαμ-Τότεναμ (16:00)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)
Άρσεναλ-Τσέλσι (18:30)
