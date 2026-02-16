«Στο στόχαστρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Βινίσιους – Η χρυσή πρόταση στον Βραζιλιάνο»
Σύμφωνα με δημοσίευμα μέσου του εξωτερικού, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει βάλει στο στόχαστρο τον Βινίσιους και κατέθεσε πρόταση - μαμούθ
«Βόμβα» από μέσο του εξωτερικού, η οποία αναφέρει ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει καταθέσει πρόταση στον Βινίσιους για μεταγραφή το καλοκαίρι, σε μια κίνηση που ταράσσει τα νερά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
Η πρόταση αφορά αμοιβή της τάξεως των 375.000 λιρών τη βδομάδα, ενώ από τη πλευρά της η διοίκηση πιέζει για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου deal.
Ο Βίνισιους δεν έχει αποδεχτεί ακόμη την πρόταση, αλλά οι «Κόκκινοι Διάβολοι» έχουν μπει γερά στο κόλπο για την απόκτησή του.
🚨🚨BREAKING : Manchester United F.C. have offered a huge contract to Vinícius Júnior ahead of a possible summer transfer.
The offer is worth £375,000 per week to try and bring the Brazilian star to Old Trafford.
Manchester City F.C. are also strongly interested and ready to… pic.twitter.com/F8s9x8fJQt
— MatchDay Central (@MatchDCentral) February 16, 2026
