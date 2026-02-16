«Στο στόχαστρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Βινίσιους – Η χρυσή πρόταση στον Βραζιλιάνο»

«Βόμβα» από μέσο του εξωτερικού, η οποία αναφέρει ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει καταθέσει πρόταση στον Βινίσιους για μεταγραφή το καλοκαίρι, σε μια κίνηση που ταράσσει τα νερά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η πρόταση αφορά αμοιβή της τάξεως των 375.000 λιρών τη βδομάδα, ενώ από τη πλευρά της η διοίκηση πιέζει για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου deal.

Ο Βίνισιους δεν έχει αποδεχτεί ακόμη την πρόταση, αλλά οι «Κόκκινοι Διάβολοι» έχουν μπει γερά στο κόλπο για την απόκτησή του.

Τι γράφουν στο εξωτερικό για τον Βινίσιους και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ