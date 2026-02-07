Η Φλαμένγκο ανοίγει την πόρτα στον Βινίσιους

Η Φλαμένγκο μόλις επανέφερε στο ρόστερ της τον Λούκας Πακετά, έναν από τους πολλούς σπουδαίους ποδοσφαιριστές που αναδείχθηκαν από τον σύλλογο του Ρίο, αλλά δεν σκοπεύει να σταματήσει εκεί. Τις τελευταίες ώρες, το όνειρο της απόκτησης του Βινίσιους Ζούνιορ είναι πιο ζωντανό από ποτέ. Στον σύλλογο γνωρίζουν ότι μια τέτοια κίνηση μπορεί να υλοποιηθεί μόνο εφόσον το θελήσει ο ίδιος ο παίκτης και γι’ αυτό του ανοίγουν διάπλατα την πόρτα, ώστε να επιστρέψει και να λάμψει ξανά στο Μαρακανά.

Ο Βινίσιους αποχώρησε από τη Φλαμένγκο το 2017 και, εννέα χρόνια αργότερα, περνά μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της καριέρας του – κι ας έχει ζήσει πολλές. Δέχεται αποδοκιμασίες από μερίδα του κοινού στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» και είχε να αντιμετωπίσει παρατεταμένη ανομβρία στο σκοράρισμα στο πρωτάθλημα, την οποία κατάφερε να διακόψει την Κυριακή. Στο Ρίο γνωρίζουν ότι, σε περίπτωση επιστροφής, θα του προσφέρουν όλη την αγάπη που του αξίζει και ότι θα μετατραπεί ξανά σε απόλυτο είδωλο.

Ο Ζοζέ Μπότο ήταν ξεκάθαρος στις δηλώσεις του κατά την παρουσίαση του Πακετά:

«Το συμβόλαιό του πλησιάζει στο τέλος, μου έστειλε ένα όμορφο δώρο, μια φανέλα με αφιέρωση. Μπορείς να παλέψεις για τέτοιου είδους παίκτες μόνο όταν πραγματικά θέλουν να έρθουν. Εξαρτάται περισσότερο από τον Βίνι παρά από εμάς. Η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή για τον Βίνι».

Ο Βινίσιους ολοκληρώνει το συμβόλαιό του τον Ιούνιο του 2027, όταν θα πλησιάζει τα 27 του χρόνια και θα έχει συμπληρώσει πάνω από μία δεκαετία στη «βασίλισσα». Είναι η στιγμή για αλλαγή περιβάλλοντος; Ο Μπότο γνωρίζει ότι τότε θα υπάρχει ανοιχτό παράθυρο:

«Το συμβόλαιο πλησιάζει στο τέλος του, δεν θα χρειαστεί να πληρώσουμε τίποτα στη Ρεάλ Μαδρίτης», υποστηρίζει το στέλεχος της Φλαμένγκο.

Ο Πακετά, από την πλευρά του, απέρριψε προτάσεις από σημαντικούς συλλόγους της Premier League, καθώς η επιθυμία του ήταν να φορέσει ξανά τη φανέλα της Φλαμένγκο, όπως τόνισαν τόσο ο ίδιος όσο και ο Μπότο στην παρουσίασή του:

«Χωρίς τον Πακετά, αυτή η μεταγραφή θα ήταν αδύνατη, όσο χρήμα κι αν είχαμε. Χωρίς τη δική του θέληση, χωρίς όσα έκανε για να βρίσκεται σήμερα εδώ, και χωρίς τη βοήθεια της ομάδας του, τίποτα δεν θα είχε γίνει. Αυτό δείχνει πόσο αγαπά τη Φλαμένγκο, πόσο πολύ ήθελε να επιστρέψει. Με αυτό το ποσό, υπήρχαν 10 έως 15 σύλλογοι στην Ευρώπη που θα μπορούσαν να τον αποκτήσουν».

Οι φήμες δεν πρόκειται να κοπάσουν όσο ο Βινίσιους δεν ανανεώνει το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ οι επόμενες εβδομάδες ενδέχεται να αποδειχθούν καθοριστικές, ανάλογα με την πορεία της ομάδας του Αρμπελόα στο κρίσιμο κομμάτι της σεζόν.