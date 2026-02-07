sports betsson
Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
Η Φλαμένγκο ανοίγει την πόρτα στον Βινίσιους
Ποδόσφαιρο 07 Φεβρουαρίου 2026, 15:17

Η Φλαμένγκο ανοίγει την πόρτα στον Βινίσιους

Ο Ζοζέ Μπότο, διευθυντής ποδοσφαίρου της ομάδας του Ρίο ντε Τζανέιρο, εμφανίστηκε ανοιχτός στο ενδεχόμενο επιστροφής του Βινίσιους.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Vita.gr
Η Φλαμένγκο μόλις επανέφερε στο ρόστερ της τον Λούκας Πακετά, έναν από τους πολλούς σπουδαίους ποδοσφαιριστές που αναδείχθηκαν από τον σύλλογο του Ρίο, αλλά δεν σκοπεύει να σταματήσει εκεί. Τις τελευταίες ώρες, το όνειρο της απόκτησης του Βινίσιους Ζούνιορ είναι πιο ζωντανό από ποτέ. Στον σύλλογο γνωρίζουν ότι μια τέτοια κίνηση μπορεί να υλοποιηθεί μόνο εφόσον το θελήσει ο ίδιος ο παίκτης και γι’ αυτό του ανοίγουν διάπλατα την πόρτα, ώστε να επιστρέψει και να λάμψει ξανά στο Μαρακανά.

Ο Βινίσιους αποχώρησε από τη Φλαμένγκο το 2017 και, εννέα χρόνια αργότερα, περνά μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της καριέρας του – κι ας έχει ζήσει πολλές. Δέχεται αποδοκιμασίες από μερίδα του κοινού στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» και είχε να αντιμετωπίσει παρατεταμένη ανομβρία στο σκοράρισμα στο πρωτάθλημα, την οποία κατάφερε να διακόψει την Κυριακή. Στο Ρίο γνωρίζουν ότι, σε περίπτωση επιστροφής, θα του προσφέρουν όλη την αγάπη που του αξίζει και ότι θα μετατραπεί ξανά σε απόλυτο είδωλο.

Ο Ζοζέ Μπότο ήταν ξεκάθαρος στις δηλώσεις του κατά την παρουσίαση του Πακετά:

«Το συμβόλαιό του πλησιάζει στο τέλος, μου έστειλε ένα όμορφο δώρο, μια φανέλα με αφιέρωση. Μπορείς να παλέψεις για τέτοιου είδους παίκτες μόνο όταν πραγματικά θέλουν να έρθουν. Εξαρτάται περισσότερο από τον Βίνι παρά από εμάς. Η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή για τον Βίνι».

Ο Βινίσιους ολοκληρώνει το συμβόλαιό του τον Ιούνιο του 2027, όταν θα πλησιάζει τα 27 του χρόνια και θα έχει συμπληρώσει πάνω από μία δεκαετία στη «βασίλισσα». Είναι η στιγμή για αλλαγή περιβάλλοντος; Ο Μπότο γνωρίζει ότι τότε θα υπάρχει ανοιχτό παράθυρο:

«Το συμβόλαιο πλησιάζει στο τέλος του, δεν θα χρειαστεί να πληρώσουμε τίποτα στη Ρεάλ Μαδρίτης», υποστηρίζει το στέλεχος της Φλαμένγκο.

Ο Πακετά, από την πλευρά του, απέρριψε προτάσεις από σημαντικούς συλλόγους της Premier League, καθώς η επιθυμία του ήταν να φορέσει ξανά τη φανέλα της Φλαμένγκο, όπως τόνισαν τόσο ο ίδιος όσο και ο Μπότο στην παρουσίασή του:

«Χωρίς τον Πακετά, αυτή η μεταγραφή θα ήταν αδύνατη, όσο χρήμα κι αν είχαμε. Χωρίς τη δική του θέληση, χωρίς όσα έκανε για να βρίσκεται σήμερα εδώ, και χωρίς τη βοήθεια της ομάδας του, τίποτα δεν θα είχε γίνει. Αυτό δείχνει πόσο αγαπά τη Φλαμένγκο, πόσο πολύ ήθελε να επιστρέψει. Με αυτό το ποσό, υπήρχαν 10 έως 15 σύλλογοι στην Ευρώπη που θα μπορούσαν να τον αποκτήσουν».

Οι φήμες δεν πρόκειται να κοπάσουν όσο ο Βινίσιους δεν ανανεώνει το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ οι επόμενες εβδομάδες ενδέχεται να αποδειχθούν καθοριστικές, ανάλογα με την πορεία της ομάδας του Αρμπελόα στο κρίσιμο κομμάτι της σεζόν.

Τράπεζες
Τράπεζες: Με «συμμαχίες» στη μάχη για νέα δάνεια

Τράπεζες: Με «συμμαχίες» στη μάχη για νέα δάνεια

Ποδόσφαιρο 07.02.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Μαγιόρκα

LIVE: Μπαρτσελόνα – Μαγιόρκα. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Μαγιόρκα για την 23η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Premier League 07.02.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Άστον Βίλα

LIVE: Μπόρνμουθ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Άστον Βίλα για την 25η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 07.02.26

LIVE: Άρσεναλ – Σάντερλαντ

LIVE: Άρσεναλ – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Σάντερλαντ για την 25η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 6-17: Κέρδισε άνετα και στρέφει την προσοχή του στο μεγάλο ματς με τη Ραντνίσκι
Πόλο Ανδρών 07.02.26

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 6-17: Κέρδισε άνετα και στρέφει την προσοχή του στο μεγάλο ματς με τη Ραντνίσκι

Άνετη νίκη πέτυχε ο Ολυμπιακός επί του ΠΑΟΚ με 17-6, με τους ερυθρόλευκους να κάνουν το 13/13 στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα πόλο.

Σύνταξη
Αλλαγή γραμμής στην Premier League για τα σύμβολα Pride μετά από εσωτερικές αντιδράσεις
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Αλλαγή γραμμής στην Premier League για τα σύμβολα Pride μετά από εσωτερικές αντιδράσεις

Η απόφαση να πάψει η υποχρεωτική χρήση περιβραχιονίων και εμφανίσεων με ουράνια τόξα ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τα όρια ανάμεσα στη συμπερίληψη, την ατομική ελευθερία και την εικόνα του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μπενίτεθ: «Να βελτιωθούμε γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ καλός αντίπαλος»
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Μπενίτεθ: «Να βελτιωθούμε γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ καλός αντίπαλος»

Στο προσεχές μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων» αναφέρθηκε ο Ράφα Μπενίτεθ, λέγοντας πως ο Παναθηναϊκός πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά αν θέλει να έχει τύχη απέναντι στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
«Αθάνατοι»: Η οικογένεια του Ολυμπιακού τίμησε τα θύματα της Θύρας 7 (vids, pics)
Αθλητισμός & Σπορ 07.02.26

«Αθάνατοι»: Η οικογένεια του Ολυμπιακού τίμησε τα θύματα της Θύρας 7 (vids, pics)

Την Κυριακή, συμπληρώνονται 45 χρόνια από την αποφράδα 8η Φεβρουαρίου 1981 και την τραγωδία της Θύρας 7, όπου έχασαν τη ζωή τους 21 φίλαθλοι και ο Ολυμπιακός τίμησε τη μνήμη τους στο ετήσιο μνημόσυνο.

Σύνταξη
Παπασταύρου: Συνεργασία μεταξύ ΥΠΕΝ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας
Πολιτική Γραμματεία 07.02.26

Παπασταύρου: Συνεργασία μεταξύ ΥΠΕΝ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας

Ο Σταύρος Παπασταύρου επισκέφθηκε μαζί με τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου την πρότυπη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων της Σκάλας Λακωνίας

Σύνταξη
UN Panel Approves Sanctions Exemptions for North Korea Aid
English edition 07.02.26

UN Panel Approves Sanctions Exemptions for North Korea Aid

A UN Security Council committee has agreed to exempt 17 humanitarian projects from sanctions on North Korea, clearing the way for delayed aid deliveries as Seoul and Washington seek renewed engagement with Pyongyang

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 6-17: Κέρδισε άνετα και στρέφει την προσοχή του στο μεγάλο ματς με τη Ραντνίσκι
Πόλο Ανδρών 07.02.26

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 6-17: Κέρδισε άνετα και στρέφει την προσοχή του στο μεγάλο ματς με τη Ραντνίσκι

Άνετη νίκη πέτυχε ο Ολυμπιακός επί του ΠΑΟΚ με 17-6, με τους ερυθρόλευκους να κάνουν το 13/13 στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα πόλο.

Σύνταξη
Ο Κασσελάκης προτείνει να μετονομαστεί το Κίνημα Δημοκρατίας σε Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο
Συνέδριο 07.02.26

Ο Κασσελάκης προτείνει να μετονομαστεί το Κίνημα Δημοκρατίας σε Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο

Ο Στέφανος Κασσελάκης απέκλεισε κάθε σενάριο κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με το ΠΑΣΟΚ, όσο αυτό παραμένει συνδεδεμένο - όπως είπε - με πρακτικές που συνέβαλαν στη θεσμική και οικονομική αποδόμηση της χώρας

Σύνταξη
Βόλος: «Έχω χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μου» λέει ο αδερφός της μητέρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία
Βόλος 07.02.26

«Έχω χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μου» λέει ο αδερφός της μητέρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν πολίτης φέρεται να βρήκε το κινητό της. «Δεν μπορώ ούτε καν να διανοηθώ...», λέει ο αδερφός της μητέρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία.

Σύνταξη
Δυτική Ελλάδα: Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία – «Βούλιαξαν» δρόμοι, κινδύνεψαν σπίτια
Εκτεταμένες ζημιές 07.02.26

Σοβαρά προβλήματα από το πέρασμα της κακοκαιρίας στη Δυτική Ελλάδα - «Βούλιαξαν» δρόμοι, κινδύνεψαν σπίτια

Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε η κακοκαιρία που σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα - Πολλά τα κατολισθητικά φαινόμενα στην Ήπειρο και στην Πελοπόννησο

Σύνταξη
Αίγιο: Νέα βίντεο ντοκουμέντα του in από την κινηματογραφική διάρρηξη στο κοσμηματοπωλείο
«Τρομερό θράσος» 07.02.26

Νέα βίντεο ντοκουμέντα του in από την κινηματογραφική διάρρηξη στο κοσμηματοπωλείο στο Αίγιο

«Είχα χαλάσει πάρα πολλά χρήματα για την ασφάλεια του μαγαζιού μου. Φαίνονται ανενόχλητοι, ατάραχοι» λέει στο in ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου στο Αίγιο

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Λούβρο: Οι ζημιές στο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας μετά τη ληστεία – «Μάχη» Cartier και Van Cleef για την αποκατάσταση
Σύμβολο ισχύος 07.02.26

Λούβρο: Οι ζημιές στο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας μετά τη ληστεία – «Μάχη» Cartier και Van Cleef για την αποκατάσταση

Περισσότερες από 100 ημέρες μετά τη ληστεία στην Αίθουσα του Απόλλωνα, το Λούβρο έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες που αποκαλύπτουν τις σοβαρές ζημιές στο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, πριν ξεκινήσει η αποκατάστασή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αλλαγή γραμμής στην Premier League για τα σύμβολα Pride μετά από εσωτερικές αντιδράσεις
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Αλλαγή γραμμής στην Premier League για τα σύμβολα Pride μετά από εσωτερικές αντιδράσεις

Η απόφαση να πάψει η υποχρεωτική χρήση περιβραχιονίων και εμφανίσεων με ουράνια τόξα ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τα όρια ανάμεσα στη συμπερίληψη, την ατομική ελευθερία και την εικόνα του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι και οι 313 προσαχθέντες των επεισοδίων πέριξ του ΑΠΘ
Ελλάδα 07.02.26

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι και οι 313 προσαχθέντες των επεισοδίων πέριξ του ΑΠΘ

Σημειώνεται ότι από τα επεισόδια, τραυματίστηκε ένας αστυνομικός και μια 21χρονη διεκομίσθη με αναπνευστικά προβλήματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για να τις παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες

Σύνταξη
Συνέλαβαν 66χρονο στα Άνω Λιόσια με ναρκωτικά, όπλα και πυρομαχικά – Χτύπησε αστυνομικούς κατά τον έλεγχο
Όσα βρέθηκαν 07.02.26

Συνέλαβαν 66χρονο στα Άνω Λιόσια με ναρκωτικά, όπλα και πυρομαχικά – Χτύπησε αστυνομικούς κατά τον έλεγχο

Ο 66χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το πρωί της Παρασκευής

Σύνταξη
