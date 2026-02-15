«Μόνο ένας τρελός δεν θα κρατούσε τον Μαγκουάιρ» – Τι λένε στα αποδυτήρια της Γιουνάιτεντ για τον dirty Ηarry

Η αλήθεια είναι πως ο Χάρι Μαγκουάιρ έχει ακούσει πολλές φορές τα… σχολιανά του, τα εφτά χρόνια που φορά την φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και σε αρκετές περιπτώσεις υπήρξε «αποδιοπομπαίος τράγος» για τα όσα συμβαίνουν στο Ολντ Τράφορντ.

Είναι επίσης γεγονός πως δεν κατάφερε να δικαιώσει τις υψηλές προσδοκίες που υπήρχαν, καθώς κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι η μεταγραφή του από την Λέστερ, στοίχισε στην Γιουνάιτεντ σχεδόν 85 εκατ. λίρες.

Ήταν μια μεταγραφή που είχε προκαλέσει τεράστια αίσθηση σε όλη την Ευρώπη, αλλά είναι ξεκάθαρο πως το μεγάλο κόστος βάρυνε την πλάτη του διεθνούς Άγγλου αμυντικού.

Ένα από τα θέματα που απασχολούν την διοίκηση της αγγλικής ομάδας είναι το συμβόλαιο του Μαγκουάιρ, το οποίο λήγει στο φινάλε της φετινής και οι ιθύνοντες της Γιουνάιτεντ καλούνται ν’ αποφασίσουν τι μέλλει γενέσθαι.

Θα προσφέρουν στον 32χρονο στόπερ νέο συμβόλαιο ή θα τον αφήσουν ελεύθερο για να συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα της αρεσκείας του; Κανείς αυτή την στιγμή δεν μπορεί να προβλέψει την απόφαση που θα πάρει η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου, αλλά είναι αξιοσημείωτη η στάση που έχουν κρατήσει οι ποδοσφαιριστές της Γιουνάιτεντ.

Είναι πολύ σημαντικό για τον διεθνή άσο πως οι συμπαίκτες του ζητούν την παραμονή του στο «θέατρο των ονείρων», αναφέροντας πως ο Μαγκουάιρ είναι παίκτης που η παρουσία του μετράει πολύ.

«Έχει κάνει καλές εμφανίσεις την φετινή περίοδο και ο ρόλος του στα αποδυτήρια της ομάδας είναι σημαντικός. Τα νέα παιδιά της ομάδας μαθαίνουν πράγματα από τον Χάρι και θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι έχει σπουδαίο ρόλο και στα αποδυτήρια.

Μόνο ένας τρελός δεν θα έδινε νέο συμβόλαιο στον Μαγκουάιρ, γιατί είναι παίκτης που έχει προσφέρει πολλά.

Θέλουμε να μείνει στην ομάδα και θα είναι καλό νέο για την Γιουνάιτεντ αν υπογράψει νέο συμβόλαιο ο Χάρι», είναι η άποψη που έχουν οι παίκτες της Γιουνάιτεντ και όλα είναι ανοιχτά.

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι ο διεθνής Άγγλος κεντρικός αμυντικός είναι ιδιαίτερα αγαπητός στα αποδυτήρια του Ολντ Τράφορντ κι αυτό ίσως να παίξει ρόλο στο θέμα της ανανέωσης της συνεργασίας του με την αγγλική ομάδα.

Θα πρέπει πάντως να επισημανθεί πως ακόμα και αν η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Μαγκουάιρ, αυτό θα είναι με μειωμένες αποδοχές και ουδείς γνωρίζει αν ο διεθνής στόπερ θα θελήσει να επεκτείνει την συνεργασία του με την αγγλική ομάδα, παίρνοντας πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά που κερδίζει τώρα.

Χρήζει επίσης ιδιαίτερης μνείας ότι ο κεντρικός αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει δεχθεί προτάσεις από ευρωπαϊκές ομάδες και μάλιστα κάποιες εξ αυτών είναι με καλά χρήματα, γεγονός που κάνει τον Μαγκουάιρ να σκέφτεται το ενδεχόμενο αποχώρησης από το «θέατρο των ονείρων» μετά από εφτά χρόνια.

Όπως και να’ χουν τα πράγματα, οι εξελίξεις θα είναι άμεσες στο θέμα του συμβολαίου του Χάρι Μαγκουάιρ.