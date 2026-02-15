sports betsson
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
«Μόνο ένας τρελός δεν θα κρατούσε τον Μαγκουάιρ» – Τι λένε στα αποδυτήρια της Γιουνάιτεντ για τον dirty Ηarry
On Field 15 Φεβρουαρίου 2026, 20:00

«Μόνο ένας τρελός δεν θα κρατούσε τον Μαγκουάιρ» – Τι λένε στα αποδυτήρια της Γιουνάιτεντ για τον dirty Ηarry

Το συμβόλαιο του Άγγλου στόπερ τελειώνει και οι συμπαίκτες του θέλουν την παραμονή του στο Ολντ Τράφορντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Spotlight

Η αλήθεια είναι πως ο Χάρι Μαγκουάιρ έχει ακούσει πολλές φορές τα… σχολιανά του, τα εφτά χρόνια που φορά την φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και σε αρκετές περιπτώσεις υπήρξε «αποδιοπομπαίος τράγος» για τα όσα συμβαίνουν στο Ολντ Τράφορντ.

Είναι επίσης γεγονός πως δεν κατάφερε να δικαιώσει τις υψηλές προσδοκίες που υπήρχαν, καθώς κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι η μεταγραφή του από την Λέστερ, στοίχισε στην Γιουνάιτεντ σχεδόν 85 εκατ. λίρες.

Ήταν μια μεταγραφή που είχε προκαλέσει τεράστια αίσθηση σε όλη την Ευρώπη, αλλά είναι ξεκάθαρο πως το μεγάλο κόστος βάρυνε την πλάτη του διεθνούς Άγγλου αμυντικού.

Ένα από τα θέματα που απασχολούν την διοίκηση της αγγλικής ομάδας είναι το συμβόλαιο του Μαγκουάιρ, το οποίο λήγει στο φινάλε της φετινής και οι ιθύνοντες της Γιουνάιτεντ καλούνται ν’ αποφασίσουν τι μέλλει γενέσθαι.

Θα προσφέρουν στον 32χρονο στόπερ νέο συμβόλαιο ή θα τον αφήσουν ελεύθερο για να συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα της αρεσκείας του; Κανείς αυτή την στιγμή δεν μπορεί να προβλέψει την απόφαση που θα πάρει η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου, αλλά είναι αξιοσημείωτη η στάση που έχουν κρατήσει οι ποδοσφαιριστές της Γιουνάιτεντ.

Είναι πολύ σημαντικό για τον διεθνή άσο πως οι συμπαίκτες του ζητούν την παραμονή του στο «θέατρο των ονείρων», αναφέροντας πως ο Μαγκουάιρ είναι παίκτης που η παρουσία του μετράει πολύ.

«Έχει κάνει καλές εμφανίσεις την φετινή περίοδο και ο ρόλος του στα αποδυτήρια της ομάδας είναι σημαντικός. Τα νέα παιδιά της ομάδας μαθαίνουν πράγματα από τον Χάρι και θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι έχει σπουδαίο ρόλο και στα αποδυτήρια.

Μόνο ένας τρελός δεν θα έδινε νέο συμβόλαιο στον Μαγκουάιρ, γιατί είναι παίκτης που έχει προσφέρει πολλά.

Θέλουμε να μείνει στην ομάδα και θα είναι καλό νέο για την Γιουνάιτεντ αν υπογράψει νέο συμβόλαιο ο Χάρι», είναι η άποψη που έχουν οι παίκτες της Γιουνάιτεντ και όλα είναι ανοιχτά.

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι ο διεθνής Άγγλος κεντρικός αμυντικός είναι ιδιαίτερα αγαπητός στα αποδυτήρια του Ολντ Τράφορντ κι αυτό ίσως να παίξει ρόλο στο θέμα της ανανέωσης της συνεργασίας του με την αγγλική ομάδα.

Θα πρέπει πάντως να επισημανθεί πως ακόμα και αν η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Μαγκουάιρ, αυτό θα είναι με μειωμένες αποδοχές και ουδείς γνωρίζει αν ο διεθνής στόπερ θα θελήσει να επεκτείνει την συνεργασία του με την αγγλική ομάδα, παίρνοντας πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά που κερδίζει τώρα.

Χρήζει επίσης ιδιαίτερης μνείας ότι ο κεντρικός αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει δεχθεί προτάσεις από ευρωπαϊκές ομάδες και μάλιστα κάποιες εξ αυτών είναι με καλά χρήματα, γεγονός που κάνει τον Μαγκουάιρ να σκέφτεται το ενδεχόμενο αποχώρησης από το «θέατρο των ονείρων» μετά από εφτά χρόνια.

Όπως και να’ χουν τα πράγματα, οι εξελίξεις θα είναι άμεσες στο θέμα του συμβολαίου του Χάρι Μαγκουάιρ.

Ακίνητα
Ακίνητα: Οδηγός επενδύσεων ακινήτων για το 2026

Ακίνητα: Οδηγός επενδύσεων ακινήτων για το 2026

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
ΑΑΔΕ: Πώς έφτασε στα χνάρια των κυκλωμάτων με «αχυράνθρωπους»

ΑΑΔΕ: Πώς έφτασε στα χνάρια των κυκλωμάτων με «αχυράνθρωπους»

Ο Φαν Ντάικ πήρε θέση για Σαλάχ
On Field 15.02.26

Ο Φαν Ντάικ πήρε θέση για Σαλάχ

Ο Ολλανδός αμυντικός της Λίβερπουλ αναφέρθηκε στο μέλλον του Αιγύπτιου στράικερ στο Άνφιλντ και δεν… μάσησε τα λόγια του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Λανουά (με ποιό δικαίωμα;) μίλησε για την επόμενη σεζόν…
On Field 13.02.26

Ο Λανουά (με ποιό δικαίωμα;) μίλησε για την επόμενη σεζόν…

Ενώ λήγει το συμβόλαιό του και τίποτα δεν είναι σίγουρο, ο Λανουά αποκάλυψε μελλοντικά σχέδια και τόνισε στους διαιτητές ότι από το καλοκαίρι και μετά θα γίνουν πολύ αυστηρά τα αγωνιστικά τεστ

Βάιος Μπαλάφας
Δεν ενοχλεί τόσο ο αποκλεισμός, όσο η αδυναμία
Παναθηναϊκός 12.02.26

Δεν ενοχλεί τόσο ο αποκλεισμός, όσο η αδυναμία

Η διαχείριση του Ράφα Μπενίτεθ στους δύο ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας, μοιραία τον φέρνει στο επίκεντρο της κριτικής για την εικόνα του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Πολυαθλητικός σημαίνει…
On Field 12.02.26

Πολυαθλητικός σημαίνει…

Μέσα Φλεβάρη και ο Ολυμπιακός έπιασε πρώτα τους 340 τίτλους και έπειτα εξασφάλισε μια ακόμη παρουσία σε οκτάδα κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με 6/8 ενεργά τμήματα στην Ευρώπη...

Άκης Στρατόπουλος
O Γκιννής σταματάει τον αθλητισμό – Χάθηκε η ελπίδα της Ελλάδας για μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς
Αδοξο τέλος 15.02.26

O Γκιννής σταματάει τον αθλητισμό – Χάθηκε η ελπίδα της Ελλάδας για μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς

Σοκ προκαλεί η απόφαση του Αλέξανδρου Γκιννή να σταματήσει τον αθλητισμό και να δώσει τον τελευταίο του αγώνα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, εκτός συναγωνισμού.

Δήμος Μπουλούκος
Αν μοιάζεις με την Carrie και δηλώνεις ερωτευμένη με έναν εκκεντρικό άνδρα σαν τον Mr. Big σου έχουμε άσχημα νέα
Ποιος θα το πίστευε 15.02.26

Αν μοιάζεις με την Carrie και δηλώνεις ερωτευμένη με έναν εκκεντρικό άνδρα σαν τον Mr. Big σου έχουμε άσχημα νέα

Η σχέση της Carrie και του Mr. Big από το «Sex and the City» είναι ο ορισμός της τοξικότητας - και στον πραγματικό κόσμο δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι πρώτες σκέψεις του ιστορικού Μενέλαου Χαραλαμπίδη για τις συγκλονιστικές φωτογραφίες από την Καισαριανή
Ελλάδα 15.02.26

Οι πρώτες σκέψεις του ιστορικού Μενέλαου Χαραλαμπίδη για τις συγκλονιστικές φωτογραφίες από την Καισαριανή

«Τα λόγια μοιάζουν φτωχά για να περιγράψουν τα συναισθήματα που μας δημιουργούν» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης σημειώνοντας πως οι φωτογραφίες πρέπει «να αποκτηθούν και να κατατεθούν σε επίσημο αρχειακό φορέα».

Σύνταξη
Αφρικανική σκόνη: «Πορτοκαλί εισβολέας» σκοτείνιασε τη χώρα – Πόσο σημαντικό ήταν το επεισόδιο μεταφοράς σκόνης
Αφρικανική σκόνη 15.02.26

«Πορτοκαλί εισβολέας» σκοτείνιασε τη χώρα - Πόσο σημαντικό ήταν το επεισόδιο μεταφοράς σκόνης

Υψηλές συγκεντρώσεις από την αφρικανική σκόνη. Σύμφωνα με τις μετρήσεις οι μέγιστες έφτασαν στα 520 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, τιμή που αξιολογείται ως ιδιαιτέρως υψηλή. Πόσο σημαντικό ήταν το επεισόδιο της 15ης Φεβρουαρίου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 15.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Μπερλινάλε 2026: Το Φεστιβάλ Βερολίνου υπερασπίζεται τον Βιμ Βέντερς όσο ο διχασμός συνεχίζεται
Υπάρχει τέχνη απολιτίκ; 15.02.26

Μπερλινάλε 2026: Το Φεστιβάλ Βερολίνου υπερασπίζεται τον Βιμ Βέντερς όσο ο διχασμός συνεχίζεται

Οι ταινίες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά όχι με πολιτικό τρόπο, υποστήριξε ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στη Μπερλινάλε Βιμ Βέντερς, και μετά ο πόλεμος κηρύχθηκε ξανά

Λουκάς Καρνής
Δυτική Όχθη: Το Ισραήλ ενέκρινε την καταχώρηση εκτάσεων ως «κρατική περιουσία» για πρώτη φορά από το 1967
«Σοβαρή κλιμάκωση» 15.02.26

Το Ισραήλ ενέκρινε την καταχώρηση εκτάσεων στη Δυτική Όχθη ως «κρατική περιουσία» για πρώτη φορά από το 1967

«Ζούμε την προσάρτηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε», λέει αναλυτής για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη μετά την απόφαση της κυβέρνησης του Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Το box office του Αγίου Βαλεντίνου έφερε 40 εκατομμύρια δολάρια για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Στην κορυφή 15.02.26

Το box office του Αγίου Βαλεντίνου έφερε 40 εκατομμύρια δολάρια για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Η ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» ακολουθεί την απαγορευμένη αγάπη μεταξύ της Cathy, που υποδύεται η Μάργκο Ρόμπι, και του Heathcliff, τον οποίο ενσαρκώνει ο Τζέικομπ Ελόρντι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αταμάν: «Παίξαμε απαίσια κόντρα στον Κολοσσό- Μέσα για Final-8 ο Χέιζ-Ντέιβις, μετά και ο Λεσόρ»!
Μπάσκετ 15.02.26

Αταμάν: «Παίξαμε απαίσια κόντρα στον Κολοσσό- Μέσα για Final-8 ο Χέιζ-Ντέιβις, μετά και ο Λεσόρ»!

Μετά την ήττα από τον Κολοσσό στο ΟΑΚΑ, ο Εργκίν Αταμάν παραδέχθηκε πως ο Παναθηναϊκός έπαιξε χάλια, εξηγώντας πως στα παιχνίδια του πρωταθλήματος το κίνητρο δεν είναι μεγάλο για την ομάδα του.

Σύνταξη
Ο Ρούμπιο στην Κεντρική Ευρώπη για να ενισχύσει τους δεσμούς με τους ομοϊδεάτες του Τραμπ
Στηρίζει Όρμπαν 15.02.26

Ο Ρούμπιο στην Κεντρική Ευρώπη για να ενισχύσει τους δεσμούς με τους ομοϊδεάτες του Τραμπ

Τη Σλοβακία και την Ουγγαρία επισκέπτεται ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο διατυμπάνισε ότι η Κεντρική Ευρώπη είναι παράδειγμα του πώς οι ΗΠΑ θα ασχοληθούν με την Ευρώπη και τον κόσμο.

Σύνταξη
Επιβατιδίνη – Τι γνωρίζουμε για το «δηλητήριο βατράχου» που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι
Επιστήμες 15.02.26

Επιβατιδίνη – Τι γνωρίζουμε για το «δηλητήριο βατράχου» που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι

Η επιβατιδίνη προκαλεί θάνατο λόγω παράλυσης των αναπνευστικών μυών. Ανιχνεύθηκε σε δείγματα που φέρονται να συλλέχθηκαν από το πτώμα του Αλεξέι Ναβάλνι.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κηφισιά-ΟΦΗ 2-2: Οι γηπεδούχοι πήραν βαθμό με ανατροπή, έχασαν πολλές ευκαιρίες (vid)
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Κηφισιά-ΟΦΗ 2-2: Οι γηπεδούχοι πήραν βαθμό με ανατροπή, έχασαν πολλές ευκαιρίες (vid)

Ο ΟΦΗ προηγήθηκε 2-0 με γκολ στο 4’ και στο 8’, όμως οι γηπεδούχοι γύρισαν το ματς και πήραν βαθμό μετά από τρεις ήττες, σταματώντας σερί νικών του ΟΦΗ. Επεισόδια και διακοπή 8’ στο ματς.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 15.02.26

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – ΑΕΚ για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ράγιο Βαγιεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0: Ανώμαλη προσγείωση για τους (τυπικά) φιλοξενούμενους
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Ράγιο Βαγιεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0: Ανώμαλη προσγείωση για τους (τυπικά) φιλοξενούμενους

Η Ατλέτικο Μαδρίτης …έμεινε στο 4-0 της περασμένης Πέμπτης (12/2) με την Μπαρτσελόνα και η Ράγιο Βαγιεκάνο πήρε βαθμολογική ανάσα στη La Liga με δυο γκολ σε 5’ (40’ και 45’, αντίστοιχα)

Σύνταξη
