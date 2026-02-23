Οφθαλμαπάτη – Ο Daniel del Valle έντυσε τα μοντέλα με έπιπλα στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου

Tο απόγευμα της 21ης Φεβρουαρίου, ο Daniel del Valle παρουσίασε την πρώτη του επίδειξη μόδας κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου. Γνωστός από την πορεία του μέχρι τους ημιτελικούς του βραβείου LVMH 2026, ο Ανδαλουσιανός καλλιτέχνης κατάφερε να προσελκύσει ακόμη και τους μεγαλύτερους κριτικούς της βιομηχανίας στα άκρα του Ladbroke Hall, στο δυτικό Λονδίνο.

«Δεν είμαι σχεδιαστής μόδας»

Με όλα αυτά τα στοιχεία, αποτελεί έκληξη το γεγονός ότι ο del Valle δεν αποκαλεί τον εαυτό του σχεδιαστή μόδας, ούτε η μάρκα του, Thevxlley (προφέρεται «the valley» / Δε Βάλεϊ) επιθυμεί να συγκαταλέγεται στη βεντάλια του fashion.

Αυτό που παρουσίασε ήταν, ουσιαστικά, το πρώτο του ατομικό έργο, The Narcissist – μια συλλογή έργων τέχνης εμπνευσμένα από έπιπλα και αντικείμενα διακόσμησης, τα οποία φοριούνται και τα οποία δημιουργούσε τα τελευταία τρία χρόνια.

Τεράστια πορσελάνινα βάζα μετατράπηκαν σε κορσέδες, με μεταξωτές κορδέλες στο πίσω μέρος και στα πλάγια, παραμένοντας εξαιρετικά βαριά για να φορεθούν. Λουλούδια ξεφύτρωναν από τα τακούνια των μοντέλων, δεμένα στα πόδια τους

Τα βάζα-κορσέδες

Έχοντας μεγαλώσει σε ένα μικρό χωριό δυτικά της Σεβίλλης, ο del Valle μετακόμισε στο Λονδίνο σε ηλικία 19 ετών και τελικά βρήκε δουλειά ως ανθοπώλης, εργαζόμενος για την πολυτελή λονδρέζικη μάρκα λουλουδιών Paul Thomas Flowers.

Αργότερα συνεργάστηκε με την προκλητική, body-morphing σχεδιάστρια εσωρούχων Michaela Stark, πριν ξεκινήσει τη δική του καριέρα. Η συλλογή, όπως είδαμε χθες, έχει σαφή επιρροή από το παρελθόν του -τόσο ως ανθοπώλης όσο και από τη συνεργασία του με τη Stark.

Λίγο πριν την έναρξη της επίδειξης, ένα από τα κεραμικά έσπασε στα παρασκήνια, ακριβώς πριν την εμφάνισή του στην πασαρέλα. Εν τω μεταξύ, μια γυάλινη σφαίρα έπεσε στο έδαφος κατά τη διάρκεια της τελικής πασαρέλας, σπάζοντας

Δράμα και θέαμα

Ένας πιανίστας έπαιζε σε ένα πιάνο με ουρά, ενώ τα μοντέλα περπατούσαν ανάμεσα σε ανθοσυνθέσεις, αφήνοντας πίσω τους ένα μονοπάτι από πέταλα.

«Μπορεί να ήταν ατυχήματα, αλλά αυτό πρόσθεσε μόνο στο δράμα και το θέαμα, τονίζοντας ότι αυτή η συλλογή ήταν φορέσιμη τέχνη και όχι μια επίδειξη μόδας» γράφει η Isobel Van Dyke στο Dazed Magazine και καταλήγει: «Όσον αφορά το ντεμπούτο, ο Daniel del Valle δεν θα μπορούσε να έχει κάνει καλύτερη ή πιο εντυπωσιακή εντύπωση στη σκηνή της μόδας του Λονδίνου».

*Με στοιχεία από dazedmagazine.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Isabel Infantes