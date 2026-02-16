Η Ράμα Ντουβάτζι στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης – Πρώτη σειρά στην επίδειξη της Diotima

Φορούσε ένα κρεμ και καφέ καρό παλτό μέχρι το γόνατο με φαρδιά πέτα, ένα πουκάμισο με πουά και στρογγυλό γιακά και ένα μίνι, ασορτί καπαρτινάκι από κάτω. Η Ντουβάτζι συνδύασε το look με μια μαύρη τσάντα με καρφιά και μαύρες δερμάτινες μπότες μέχρι το γόνατο. Τα μαλλιά της ήταν, φυσικά, χτενισμένα στο στυλ «Ράμα», με μίνι φράντζα και ένα κοντό, ατίθασο κούρεμα που βρίσκεται μεταξύ bob και pixie.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ντουβάτζι παρευρίσκεται σε επίδειξη της Diotima. Καθόταν στην πρώτη σειρά στην επίδειξη της άνοιξης του 2026.

Η Diotima, μια χειροποίητη μάρκα της Νέας Υόρκης, γνωστή για τα γοητευτικά πλεκτά της και την αισθησιακή της προσέγγιση στην ραπτική, με επικεφαλής την ταλαντούχα Ρέιτσελ Σκοτ (Rachel Scott), μια περήφανη queer γυναίκα από την Τζαμάικα, ανταποκρίνεται στις αξίες της Ντουβάτζι

Αισθητική προσέγγιση

Είναι απολύτως λογικό ότι τώρα, ως πρώτη κυρία, συνεχίζει να υποστηρίζει ταλέντα της πόλης όπως η Σκοτ, που πραγματοποιεί τη δεύτερη επίδειξη μόδας για το brand της, ενώ είναι επίσης μια σημαντική εβδομάδα μόδας για τη σχεδιάστρια, η οποία έκανε επίσης το ντεμπούτο της με την πρώτη της ολοκληρωμένη συλλογή ως δημιουργική διευθύντρια της Proenza Schouler.

Η Ράμα Ντουβάτζι είναι η πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης, καλλιτέχνης, εικονογράφος και γνήσια fashionista. Για την τελετή ορκωμοσίας σε κλειστό κύκλο του συζύγου της Ζοχράν, που πραγματοποιήθηκε στο μετρό την 1η Ιανουαρίου, φόρεσε ένα παλτό με γυακά-κολάρο από τη συλλογή Renaissance Renaissance της Παλαιστινιο-Λιβανέζας σχεδιάστριας Cynthia Merhej και ένα ζευγάρι εντυπωσιακά μποτάκια με κορδόνια.

Η ιδεολογία της, το στυλ της

Για τη δημόσια εκδήλωση, η Ντουβάτζι επέλεξε να νοικιάσει ένα vintage παλτό Balenciaga με λαιμόκοψη από μαλλί από την Albright Fashion Library και γλυπτά vintage χρυσά σκουλαρίκια από το New York Vintage. Επίσης, δανείστηκε ένα ζευγάρι φαρδιά σορτς από το The Frankie Shop και μυτερά μποτάκια Shelley με κορδόνια από τη μάρκα Miista με έδρα το Λονδίνο.

Σε μια άλλη εμφάνισή της, η Ντουβάτζι φορούσε ένα κεντημένο τοπ από τον Παλαιστίνιο καλλιτέχνη Zeid Hijazi με έδρα το Λονδίνο.

Η πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης έχει συνεργαστεί με την Gabriella Karefa-Johnson, στιλίστρια και συντάκτρια μόδας (πρώην συνεργάτιδα της Vogue), η οποία καθόταν επίσης δίπλα της στην πρώτη σειρά της Diotima.

Από καρφίτσες μέχρι φορέματα, η ενδυματολογική αισθητική της Ντουβάτζι μπορεί να αποκαλύψει την πολιτική και τις προτεραιότητες του συζύγου της (ή τις δικές της) -για τη Ράμα είναι η indie σκηνή της Νέας Υόρκης που αναδεικνύει το κομψό, μοντέρνο στυλ της.

