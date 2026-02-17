Η λατρεία του σώματος – Η νέα σχεδιάστρια του Calvin Klein δε θέλει να γίνει μέλος της «αίρεσης» του οίκου

Η Veronica Leoni, για την τρίτη της συλλογή για τον Calvin Klein, εστίασε «στη λατρεία του σώματος» και την επιθυμία της να εξερευνήσει την «ηδονιστική κομψότητα» που ανακάλυψε κατά την έρευνά της για τη μόδα του Klein στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και στις αρχές της δεκαετίας του ’80, προσθέτοντας ότι ήθελε να ξεπεράσει το «στερεότυπο του Calvin».

Υπάρχουν τόσες πολλές εικόνες του brand, που έχουν διαμορφωθεί τόσο από τις ιδέες του ιδρυτή και τις πρωτοποριακές διαφημίσεις του, όσο και από το έργο του διαδόχου του, Raf Simons, και της δημιουργικής του ομάδας, στην οποία συμμετείχαν οι Pieter Mulier, Matthieu Blazy και ο καλλιτέχνης Sterling Ruby.

Και είναι δουλειά της Leoni να ταξινομήσει αυτές τις εικόνες και να βρει μια σαφή πορεία προς τα εμπρός –κάτι που σταμάτησε μετά την αποχώρηση του Simons.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Calvin Klein (@calvinklein)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Calvin Klein (@calvinklein)

«Έκανε τα πράγματα υπερβολικά περίπλοκα»

Αλλά η Leoni, σύμφωνα με τους διεθνείς συντάκτες μόδας δεν είναι έτοιμη για αυτό το έργο, κρίνοντας από την τελευταία της προσπάθεια στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, σε μια κυκλική πασαρέλα στον γυάλινο κύβο του Shed στο Hudson Yards.

«Έκανε τα πράγματα υπερβολικά περίπλοκα» σχολιάζει η Cathy Horyn στο The Cut και συνεχίζει: «Δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα look που να ενθουσιάσει, κυρίως επειδή παρουσιάζει πάρα πολλά looks. Έδειξε ένα αμάνικο κοστούμι για άνδρες και γυναίκες, με στενή γραμμή, αλλά είχε και μερικά μάλλον ογκώδη σχήματα, μεταξύ των οποίων ένα με μανίκια που έφταναν πολύ κάτω από τις παλάμες και άλλα που ήταν ανοιχτά και ελαφρώς δαντελωτά στην πλάτη».

«Έχω την αίσθηση ότι μεγάλο μέρος της κατανόησης της Leoni για τον Calvin Klein και την αμερικανική μόδα βασίζεται σε αφαιρέσεις. Δυστυχώς, αυτό είναι το σημείο στο οποίο τα αποτελέσματα παραμένουν στάσιμα» συνεχίζει η Cathy Horyn σε έναν σκληρό σχολιασμό στο The Cut

Χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσμα

«Η Leoni δεν μπορεί να αφήσει τα πράγματα όπως είναι» παρατηρεί η Cathy Horyn. «Ένα ωραίο, σκληρό μπουφάν εργασίας σε καφέ χρώμα, που φοριέται με τζιν, συνδυάζεται με ένα παχύ γιακά από κόκκινο δέρμα που σχηματίζει ένα V στην πλάτη, σαν ένα κειμήλιο από την ντουλάπα του Jon Snow.

»Ένα παρόμοιο πτερύγιο βαραίνει την εμφάνιση άλλων παλτών. Από την άλλη η Leoni δεν είναι πειστική όσον αφορά την ιδέα της για “τη λατρεία του σώματος”. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί που δεν θα ήθελαν να ενταχθούν σε αυτή την αίρεση.

»Ένα απλό δίδυμο από φουστάνια, το ένα πορτοκαλί και το άλλο ανοιχτό γκρι, φαίνονταν υπερβολικά επιμελημένα και τροποποιημένα, χωρίς ωστόσο ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Μοιάζανε επίσης με ένα στυλ που είχε παρουσιάσει η Prada πριν από ένα χρόνο.

»Έχω την αίσθηση ότι μεγάλο μέρος της κατανόησης της Leoni για τον Calvin Klein και την αμερικανική μόδα βασίζεται σε αφαιρέσεις. Δυστυχώς, αυτό είναι το σημείο στο οποίο τα αποτελέσματα παραμένουν στάσιμα» συνεχίζει η Cathy Horyn σε έναν σκληρό σχολιασμό.

Είναι περίεργο το πόσοι σχεδιαστές θέλουν όχι μόνο να καλύψουν το σώμα, αλλά και να το πνίξουν εντελώς. Αυτή η απόφαση φαίνεται πλέον ξεπερασμένη, ειδικά μετά την παρουσίαση των λιτών ρούχων του Marc Jacobs αυτή την εβδομάδα και της ανδρικής συλλογής της Prada τον Ιανουάριο, στην οποία η σιλουέτα ήταν γενικά μακρόστενη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Savoir Flair (@savoirflair)



*Με στοιχεία από thecut.com