Αληθινές γυναίκες – Η ποικιλομορφία των σωμάτων επιμένει στην Eβδομάδα Mόδας του Λονδίνου εν μέσω «επιδημίας» ενέσεων αδυνατίσματος

Αναδυόμενες σχεδιάστριες, όπως οι Karoline Vitto, Phoebe English και Sinead Gorey, αγκάλιασαν με τις δημιουργίες τους μια μεγάλη ποικιλία σωματότυπων στις πασαρέλες κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου. Τα μεγέθη κυμαίνονταν από το βρετανικό μέγεθος 10-16, μια κατηγορία που αναφέρεται ως μεσαίου μεγέθους στη βιομηχανία, έως το plus size, επίσης γνωστό ως μοντέλα με καμπύλες, το οποίο μετρά από το βρετανικό μέγεθος 18 και πάνω. Το μέγεθος των δειγμάτων, που συχνά αναφέρεται ως μοντέλα straight, κυμαίνεται στο βρετανικό μέγεθος 4-8.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια εποχή που οι ειδικοί έχουν εκφράσει ανησυχίες για το γεγονός ότι οι προηγούμενες προσπάθειες για την ενσωμάτωση όλων των μεγεθών στον κλάδο έχουν περιοριστεί, με μια ανησυχητική επιστροφή στην προώθηση των λεπτών σωμάτων.

«Πού πήγαν όλα τα μοντέλα με καμπύλες;»

Πέρυσι, το Vogue Business ανέφερε ότι η εκπροσώπηση των plus size μοντέλων αποτελούσε μόλις το 0,9% των εμφανίσεων στις πασαρέλες των γυναικείων συλλογών που παρουσιάστηκαν στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Μιλάνο και το Παρίσι τον Σεπτέμβριο.

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, στην πρώτη της επίδειξη μόδας μετά από δύο χρόνια, η Karoline Vitto είπε: «Πού πήγαν όλα τα μοντέλα με καμπύλες;».

Μιλώντας στην εφημερίδα Guardian, η Βραζιλιάνα σχεδιάστρια που ζει στο Λονδίνο είπε ότι, αφού παρέλειψε τις μεγάλες επιδείξεις μόδας για μικρές εκδηλώσεις με επίκεντρο τον κύκλο πελατών, ήθελε να επιστρέψει σε ένα format επίδειξης για να αντιταχθεί στον λόγο που «φωνάζει ότι η λεπτότητα είναι και πάλι της μόδας».

«Κάποιες έχουν φαρδύτερους γοφούς»

Το brand της Vitto, που ιδρύθηκε το 2020 και περιλαμβάνει όλα τα μεγέθη, διαθέτει ρούχα από το βρετανικό μέγεθος 8 έως το 22 –από medium και πάνω, δηλαδή. Για την επίδειξη, είπε ότι επέλεξε μοντέλα που «αντικατοπτρίζουν τα σώματά μας, ώστε ο θεατής να μπορεί να καταλάβει πώς θα φαίνονται τα ρούχα πάνω τους».

Ως νεοσύστατη μάρκα, η Vitto δεν διαθέτει τον προϋπολογισμό για να πληρώσει τα έξοδα των καθιερωμένων μοντέλων. Αντ’ αυτού, πολλά από τα 23 μοντέλα που συμμετείχαν στην πασαρέλα κάλυψαν τα έξοδά τους για να την υποστηρίξουν, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιωτικών εξόδων από τη Βραζιλία και τις ΗΠΑ.

Μεταξύ των γνωστών προσώπων ήταν η Jocelyn Corona, που έχει πρωταγωνιστήσει σε καμπάνιες για τη Fenty, την εταιρία καλλυντικών της Rihanna και η Nyakier Buong, που έχει ποζάρει για τη Vogue και έχει περπατήσει για τον Maison Margiela.

«Έχουμε μοντέλα με διαφορετικές αναλογίες σώματος» είπε η Vitto. «Κάποιες έχουν πολύ προτεταμένο στήθος. Κάποιες έχουν φαρδύτερους γοφούς. Κάποιες έχουν μικρότερο στήθος και φαρδύτερους γοφούς. Κάποιες έχουν φαρδύτερους ώμους. Ακούγεται απλό, αλλά συνήθως δεν συμβαίνει στις πασαρέλες».

«Βλέπουμε ουσιαστική συμπερίληψη από τους σχεδιαστές της νέας γενιάς. Όλοι κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν μέσα στα πλαίσια των περιορισμών που έχουν, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμένων προϋπολογισμών»

Καθημερινοί άνθρωποι

Άλλες μάρκες χρησιμοποίησαν το street casting, μια μέθοδο που, όπως υποδηλώνει το όνομά της, στοχεύει να εκπροσωπήσει ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων, αναζητώντας μοντέλα στους δρόμους ή στα κοινωνικά μέσα.

Είναι επίσης φθηνότερο από το παραδοσιακό casting, καθώς τα άγνωστα πρόσωπα πληρώνονται λιγότερο από τα επαγγελματικά μοντέλα και δεν υπάρχουν αμοιβές πρακτορείων.

Η Phoebe English, που παρουσίασε 12 λουκ, επέλεξε μοντέλα όπως η μητέρα της και η συγγραφέας Aja Barber. Ο Yaku Stapleton, που λάνσαρε την ομώνυμη μάρκα του το 2023, επέλεξε γυμναστές, krumpers και σύγχρονους χορευτές σε μια επίδειξη εμπνευσμένη από τα βιντεοπαιχνίδια, ενώ η Sinead Gorey γιόρτασε τις καμπύλες με τα χαρακτηριστικά κορσέ και τα ψηλά στρίφωματά της.

«Οι μεγάλοι οίκοι μόδας δεν έχουν καταβάλει καμία προσπάθεια και αυτό έχει αντίκτυπο. Δίνουν το παράδειγμα για το τι θεωρείται ασφαλές και εμπορικά βιώσιμο για τις νεότερες μάρκες. Λένε ότι αυτό είναι η πολυτελής μόδα και έτσι είναι ένα πολυτελές μοντέλο»

Κανονικοποίηση της λεπτής φιγούρας στο Χόλιγουντ

Η Emma Matell, διευθύντρια casting με πελάτες όπως ο Tom Ford και η Vivienne Westwood, αλλά και περισσότερους νέους σχεδιαστές, δήλωσε ότι, αν και είναι υπέροχο το γεγονός ότι οι ανερχόμενοι σχεδιαστές υποστηρίζουν τη διαφορετικότητα των σωμάτων, η αλλαγή πρέπει να προέλθει και από την κορυφή.

«Βλέπουμε ουσιαστική συμπερίληψη από τους σχεδιαστές της νέας γενιάς. Όλοι κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν μέσα στα πλαίσια των περιορισμών που έχουν, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμένων προϋπολογισμών», είπε.

Η Mattel πρόσθεσε ότι οι αναδυόμενοι σχεδιαστές αναζητούν κατεύθυνση από τους οίκους πολυτελούς μόδας. «Οι μεγάλοι οίκοι μόδας δεν έχουν καταβάλει καμία προσπάθεια και αυτό έχει αντίκτυπο. Δίνουν το παράδειγμα για το τι θεωρείται ασφαλές και εμπορικά βιώσιμο για τις νεότερες μάρκες. Λένε ότι αυτό είναι η πολυτελής μόδα και έτσι είναι ένα πολυτελές μοντέλο».

Η μείωση της χρήσης μοντέλων plus size αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη κανονικοποίηση της λεπτής φιγούρας στο Χόλιγουντ και στην κυρίαρχη κουλτούρα, λόγω παραγόντων όπως η χρήση ενέσιμων φαρμάκων GLP-1.

«Η συμπερίληψη δεν είναι μια τάση»

Η Mattel δήλωσε ότι η φθίνουσα δημοτικότητα των μοντέλων μεσαίου και plus size είχε αντίκτυπο και στα μοντέλα straight size. «Όλοι έχουν γίνει πιο μικροί αυτή τη σεζόν. Τα κορίτσια με καμπύλες βλέπουν ότι μπορούν να βρουν περισσότερη δουλειά αν είναι πιο αδύνατα. Το ίδιο και τα κορίτσια μεσαίου μεγέθους».

Παρά τη μείωση, η Vitto παραμένει αισιόδοξη. «Η συμπερίληψη δεν είναι μια τάση και δεν νομίζω ότι κανένας από τους σχεδιαστές που την αντιμετωπίζουν σοβαρά την θεωρεί τάση».

Η Karoline Vitto επισημαίνει άλλες μάρκες που προωθούν τη συμπερίληψη και διευθύνονται από γυναίκες, όπως οι Sinéad O’Dwyer και Ester Manas, ως πρωτοπόρες της αλλαγής. «Δεν είναι τυχαίο ότι αυτές οι μάρκες που προωθούν τη διαφορετικότητα του σώματος διευθύνονται από γυναίκες» τόνισε. «Γνωρίζουμε τα σώματά μας. Γνωρίζουμε τις πιέσεις που νιώθουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας».

Σε άλλες πασαρέλες, προωθήθηκε επίσης η διαφορετικότητα της ηλικίας, όπως στον οίκο Erdem την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου του 2026, όπου περπάτησε η τραγουδίστρια και μοντέλο Karen Elson, 47 ετών, και στην Emilia Wickstead, όπου πολλά μοντέλα ήταν άνω των 40 ετών.

*Με στοιχεία από theguardian.com