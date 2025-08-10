magazin
Κυριακή 10 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
10.08.2025 | 09:42
Φωτιά στη Ροδόπη – Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
«Super skinny» και «heroin chic»: Η επιστροφή της τάσης των 90’s έχει σπείρει πανικό στο Ηνωμένο Βασίλειο
Woman 10 Αυγούστου 2025 | 08:02

«Super skinny» και «heroin chic»: Η επιστροφή της τάσης των 90’s έχει σπείρει πανικό στο Ηνωμένο Βασίλειο

Τι συμβαίνει με τα πολύ αδύνατα μοντέλα; Η επιστροφή της αμφιλεγόμενης τάσης του «super skinny» των 1990s και αρχών 2000s ανησυχεί ειδικούς μόδας και ακαδημαϊκους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: Πρόσθεσε 6 χρόνια στη ζωή σου. Μάθε πώς!

Μακροζωία: Πρόσθεσε 6 χρόνια στη ζωή σου. Μάθε πώς!

Spotlight

Η απαγόρευση διαφημιστικών καμπανιών μεγάλων αλυσίδων μόδας που εμφάνιζαν μοντέλα με «ανθυγιεινά αδύνατη» εμφάνιση έχει πυροδοτήσει φόβους για επαναφορά της αμφιλεγόμενης τάσης του «super skinny» και της αισθητικής «heroin chic» των 1990s και αρχών 2000s.

Η Advertising Standards Authority (ASA) μπλόκαρε πρόσφατα διαφημίσεις των Zara, Next και Marks & Spencer, έπειτα από καταγγελίες καταναλωτών στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι οι εικόνες προωθούσαν ανθυγιεινά πρότυπα σώματος. Η ρυθμιστική αρχή ανέφερε αύξηση των παραπόνων, με περισσότερα από 20 μέσα σε δύο εβδομάδες μετά την απαγόρευση της καμπάνιας της M&S τον Ιούλιο, έναντι πέντε ή έξι εβδομαδιαίως προηγουμένως.

Η ASA διευκρίνισε ότι σε καμία από τις πρόσφατες περιπτώσεις δεν διαπιστώθηκε πως τα μοντέλα ήταν στην πραγματικότητα μη υγιή. Ωστόσο, στάσεις σώματος, γωνίες λήψης, φωτισμός και styling τις έκαναν να φαίνονται υπερβολικά αδύνατες. Οι εταιρείες υπερασπίστηκαν τις επιλογές τους, με τη M&S να υποστηρίζει ότι η πόζες έδειχναν αυτοπεποίθηση, με την Next να τονίζει ότι η σιλουέτα ήταν «υγιής και γυμνασμένη» και τη Zara να προσκομίζει ιατρικά πιστοποιητικά υγείας των μοντέλων, σύμφωνα με το BBC.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par ZARA (@zara)

«Ανησυχητικές» εικόνες

Η μοντέλο και ακτιβίστρια Τσάρλι Χάουαρντ, που στο παρελθόν είχε απολυθεί για το «μεγάλο» της σώμα παρότι φορούσε μικρό νούμερο, εκφράζει ανησυχία για την επιστροφή της «heroin chic» αισθητικής. Συνδέει τις εικόνες των high street brands με διαδικτυακές τάσεις όπως το «skinnytok» στο TikTok, που προωθούν την το ακραία αδύνατο σώμα ως ιδανικό. Η ίδια θεωρεί «βαθιά ανησυχητική» την εκούσια πρόσληψη μοντέλων που δείχνουν «άρρωστα».

Ανάλογες ανησυχίες διατυπώνει η μοντέλο και δασκάλα γιόγκα Σάρλοτ Χολμς, η οποία, παρά μια σύντομη περίοδο αυξημένης συμπερίληψης στη βιομηχανία, θεωρεί ότι το «ultra-thin» παρέμεινε σιωπηρό πρότυπο. Για την Χολμς, πρόκειται για «επανάληψη, όχι πρόοδο».

Η δημοσιογράφος μόδας Βικτόρια Μος βλέπει το φαινόμενο συνδεδεμένο με την άνοδο των ενέσιμων θεραπειών απώλειας βάρους τύπου GLP-1, που έχουν οδηγήσει πολλές διασημότητες σε εμφανές αδυνάτισμα. Παρόλα αυτά, το θεωρεί κυρίως τάση της πασαρέλας και όχι των μαζικών καμπανιών.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par NEXT (@nextofficial)


Η ακαδημαϊκός Σιμόν Κόνου-Ράε από το Central Saint Martins υπογραμμίζει ότι η λεπτή σιλουέτα «ποτέ δεν έφυγε» από τη μόδα  και ότι οι αλυσίδες χρησιμοποιούν μοντέλα πασαρέλας για να δώσουν κύρος στις συλλογές τους. Το πρόβλημα, λέει, είναι πως η συγκεκριμένη εικόνα δεν αντιπροσωπεύει τον μέσο άνθρωπο, ενώ η προσπάθεια μίμησής της μπορεί να είναι επιβλαβής.

Η στυλίστρια Κέρεν Μπόμοντ συνδέει την αναβίωση του «ultra-thin» με την επιστροφή της μόδας των 1990s — χαμηλοκάβαλα τζιν, στενά τοπ και εμφανή κόκαλα — και καλεί τις εταιρείες να μην οπισθοδρομήσουν από την ποικιλομορφία που είχε αρχίσει να καθιερώνεται.

Ο Ματ Γουίλσον της ASA επισημαίνει ότι οι μάρκες έχουν ευθύνη να αποφεύγουν εικόνες που μπορεί να βλάψουν, υπενθυμίζοντας το κοινωνικό πρόβλημα των διατροφικών διαταραχών. «Πρέπει να συνεχίσουμε να απαγορεύουμε διαφημίσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη», τονίζει.

*Με πληροφορίες από: BBC 

\\ Κεντρική φωτογραφία: Face Magazine

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Προμήθειες: Όλες οι δια νόμου μειώσεις στις τράπεζες για φθηνότερες συναλλαγές 

Προμήθειες: Όλες οι δια νόμου μειώσεις στις τράπεζες για φθηνότερες συναλλαγές 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία: Πρόσθεσε 6 χρόνια στη ζωή σου. Μάθε πώς!

Μακροζωία: Πρόσθεσε 6 χρόνια στη ζωή σου. Μάθε πώς!

Economy
Πρωτογενές πλεόνασμα: Γιατί «φουσκώνει» και το 2025 – Ποια η πρόβλεψη της κυβέρνησης

Πρωτογενές πλεόνασμα: Γιατί «φουσκώνει» και το 2025 – Ποια η πρόβλεψη της κυβέρνησης

inWellness
Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;
Κάτι σαν σχέση 10.08.25

Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;

Situationship: όταν είστε οι δυο σας έχετε σχέση, αλλά μπροστά στους άλλους μοιάζετε με φίλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μας επηρεάζει.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Από το Οβάλ Γραφείο στην Σίντνεϊ Σουίνι – Βλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ «τον εαυτό του ως CEO των ΗΠΑ»;
Reuters 09.08.25

Από το Οβάλ Γραφείο στην Σίντνεϊ Σουίνι – Βλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ «τον εαυτό του ως CEO των ΗΠΑ»;

Από απολύσεις προσωπικού έως προώθηση τζιν ή έκκληση για ειρηνευτικές συμφωνίες, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλά στην περίφημη λίστα των εκκρεμοτήτων του. Πόσα από αυτά όμως έχουν σχέση με τη διακυβέρνηση των ΗΠΑ;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Alien: Earth – Η επιτομή του sci-fi horror επιστρέφει και υπόσχεται να μας τρομάξει πιο πολύ απο ποτέ
Hybrids 09.08.25

Alien: Earth – Η επιτομή του sci-fi horror επιστρέφει και υπόσχεται να μας τρομάξει πιο πολύ απο ποτέ

Ο Νόα Χόλεϊ συνεχίζει τη μακρά παράδοση του κινηματογραφικού έπους Alien του Ρίντλεϊ Σκοτ με μια νέα τηλεοπτική σειρά γεμάτη σπλάτερ και υπαρξιακά ερωτήματα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιταλία: «Basta» λένε οι γηγενείς στις ιδιωτικές παραλίες και «παίρνουν» τα βουνά
Planet Travel 09.08.25

Ιταλία: «Basta» λένε οι γηγενείς στις ιδιωτικές παραλίες και «παίρνουν» τα βουνά

«Ακόμη και με δύο μισθούς, πολλοί δεν μπορούν να καλύψουν τα βασικά, και η παραλία είναι το πρώτο που κόβεται από τον προϋπολογισμό», εξήγησε ο Φαμπρίτσιο Λικορντάρι, πρόεδρος του Assobalneari Italia

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από πρόσφυγας στον πιο ακριβοπληρωμένο σεναριογράφο των 90’s: Ο Τζο Έστερχαζ ξαναγράφει το Βασικό Ένστικτο
Burn Hollywood Burn 09.08.25

Από πρόσφυγας στον πιο ακριβοπληρωμένο σεναριογράφο των 90’s: Ο Τζο Έστερχαζ ξαναγράφει το Βασικό Ένστικτο

Ο Τζο Έστερχαζ γεννήθηκε σε καταυλισμό προσφύγων, έκανε δουλειές του «ποδαριού», έγινε δημοσιογράφος για να καταλήξει να είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος σεναριογράφος του Χόλιγουντ. Τώρα επιστρέφει με ένα ακόμη «Βασικό Ένστικτο».

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Riefenstahl: Τα ψέματα της οραματίστριας σκηνοθέτριας που «έχτισε» την γοητευτική εικόνα του ναζισμού
Αποδόμηση 09.08.25

Riefenstahl: Τα ψέματα της οραματίστριας σκηνοθέτριας που «έχτισε» την γοητευτική εικόνα του ναζισμού

Το Riefenstahl ερευνά τα μέχρι τώρα αδημοσίευτα αρχεία της σκηνοθέτριας του προπαγανδιστικού «Triumph of the Will» και αποκρυπτογραφεί μια από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες του 20ού αιώνα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ήμουν ο μπάτλερ του Έπσταϊν για 18 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση να αυτοκτόνησε»
«Monsieur» ή «Patron» 09.08.25

«Ήμουν ο μπάτλερ του Έπσταϊν για 18 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση να αυτοκτόνησε»

Ο Βάλντσον Βιέιρα Κότριν, ο έμπιστος βοηθός του Τζέφρι Έπσταϊν, διηγείται στην Telegraph τη ζωή του στενού κύκλου του παιδόφιλου χρηματιστή, στην οποία συμμετείχαν ο Μπιλ Κλίντον, ο Μπιλ Γκέιτς και ο Γούντι Άλεν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανακοινώθηκε το line up της φιλανθρωπικής συναυλίας για την Παλαιστίνη στο Γουέμπλεϊ, με επικεφαλής τον Μπράιαν Ίνο
Σιωπή = συνενοχή 09.08.25

Ανακοινώθηκε το line up της φιλανθρωπικής συναυλίας για την Παλαιστίνη στο Γουέμπλεϊ, με επικεφαλής τον Μπράιαν Ίνο

Καλλιτέχνες όπως ο Damon Albarn, η Paloma Faith, ο Sampha και ο Jamie xx θα εμφανιστούν μαζί με Παλαιστίνιους καλλιτέχνες στο Together for Palestine, που οργανώνει ο Μπράιαν Ίνο, στις 17 Σεπτεμβρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ποπ κουλτούρα και πολιτική – Το American Prince «ξεσκεπάζει» την τραγική ζωή του Τζον Κένεντι Τζούνιορ
Culture Live 09.08.25

Ποπ κουλτούρα και πολιτική – Το American Prince «ξεσκεπάζει» την τραγική ζωή του Τζον Κένεντι Τζούνιορ

Η σειρά ντοκιμαντέρ προσφέρει ένα πορτρέτο του Τζον Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος τράβηξε την προσοχή των ταμπλόιντ για δεκαετίες πριν από το μοιραίο αεροπορικό δυστύχημα το 1999.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Με αυτές δεν μιλάς, αλλά ξέρουν ακριβώς πώς νιώθεις»: Πώς οι γάτες έγιναν οι πιο δημοφιλείς σταρ του Χόλιγουντ
Meow 09.08.25

«Με αυτές δεν μιλάς, αλλά ξέρουν ακριβώς πώς νιώθεις»: Πώς οι γάτες έγιναν οι πιο δημοφιλείς σταρ του Χόλιγουντ

Τα τελευταία χρόνια οι γάτες έχουν μετατραπεί από πρωταγωνιστές σε χαριτωμένα βίντεο στα social media σε ολοκληρωμένους κινηματογραφικούς χαρακτήρες. Τι έκανε το Χόλιγουντ να ρίξει τα φώτα του πάνω στα αγαπημένα αιλουροειδή;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι μαχαιριές, οι κραυγές και τα λάθη του Τύπου: Η δολοφονία της Κίτι Τζενοβέζε που «γέννησε» τη γραμμή έκτακτης ανάγκης
Stories 09.08.25

Οι μαχαιριές, οι κραυγές και τα λάθη του Τύπου: Η δολοφονία της Κίτι Τζενοβέζε που «γέννησε» τη γραμμή έκτακτης ανάγκης

Το Μάρτιο του 1964, η 28χρονη Κίτι Τζενοβέζε βιάστηκε και δολοφονήθηκε με φρικτό τρόπο. Η ιστορία της ανάγκασε τις Αρχές να δημιουργήσουν την πρώτη τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης - σαν να λέμε το «100» στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τσιτσιπάς: «Μου είχε λείψει ο πατέρας μου, υπέροχο που τον έχω ξανά στην ομάδα μου» (vid)
Τένις 10.08.25

Τσιτσιπάς: «Μου είχε λείψει ο πατέρας μου, υπέροχο που τον έχω ξανά στην ομάδα μου» (vid)

O Στέφανος Τσιτσιπάς σε δηλώσεις που έκανε μίλησε με πολύ «θερμά» λόγια για τον πατέρα του, τονίζοντας πόσο πολύ του είχε λείψει, ενώ τον χαρακτήρισε «σπουδαίο άνθρωπο».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;
Κάτι σαν σχέση 10.08.25

Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;

Situationship: όταν είστε οι δυο σας έχετε σχέση, αλλά μπροστά στους άλλους μοιάζετε με φίλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μας επηρεάζει.

Σύνταξη
Φοιτητική στέγη: Ράλι τιμών όσο η προσφορά μειώνεται – Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές
Συστάσεις ΠΟΜΙΔΑ 10.08.25

Ράλι τιμών στη φοιτητική στέγη όσο η προσφορά μειώνεται - Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές

Η μεσοσταθμική αύξηση των μισθωμάτων για φοιτητική στέγη φθάνει το 7,3% σε σχέση με πέρυσι και το 110% σε βάθος δεκαετίας, δείχνουν τα στοιχεία της GEOAXIS - Συστάσεις ΠΟΜΙΔΑ προς μαθητές και γονείς

Σύνταξη
Γάζα: Πανελλαδικός ξεσηκωμός για την Παλαιστίνη – Ο χάρτης με τις συγκεντρώσεις
«Όχι στο όνομά μας» 10.08.25

Πανελλαδικός ξεσηκωμός για την Παλαιστίνη από την Κρήτη έως τον Έβρο - Ο χάρτης με τις συγκεντρώσεις

Σε κάθε νησί, σε κάθε τουριστικό προορισμό, σε χωριά λιγότερο και περισσότερο γνωστά και σε μια σειρά από πόλεις οργανώνονται σήμερα κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

Σύνταξη
Η σχέση Τραμπ – Ερντογάν είναι «εξαιρετική» – Αλλά δοκιμάζεται, λόγω Ισραήλ, F-35 και Ιράν
Financial Times 10.08.25

Η σχέση Τραμπ – Ερντογάν είναι «εξαιρετική» – Αλλά δοκιμάζεται, λόγω Ισραήλ, F-35 και Ιράν

Η σύνοδος του ΝΑΤΟ ήταν αποκαλυπτική της σχέσης Τραμπ-Ερντογάν, κυρίως μετά της συνάντησή τους. Αλλά η στάση της Τουρκίας σε θέματα που αφορούν τη Μέση Ανατολή μπορεί να την πλήξουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας έως 39°C την Κυριακή – Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο
Καιρός 10.08.25

Άνοδος της θερμοκρασίας έως 39°C την Κυριακή - Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο

Στο Αιγαίο, τη νότια Εύβοια και την Ανατολική Αττική αναμένονται θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι έως 8 μποφόρ - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη… κι έξω απ’ την πόρτα – Ωθεί σε απολύσεις και συρρικνώνει την αγορά εργασίας
AI 10.08.25

Τεχνητή Νοημοσύνη… κι έξω απ’ την πόρτα – Ωθεί σε απολύσεις και συρρικνώνει την αγορά εργασίας

Οι απολύσεις που έχει προκαλέσει η Τεχνητή Νοημοσύνη έχουν οδηγήσει σε συρρίκνωση της αγοράς εργασίας, φέρνοντας αντιμέτωπους με προκλήσεις τους νέους απόφοιτους πανεπιστημίων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ακρίβεια: Διακοπές με το κυάλι, διασκέδαση με το σταγονόμετρο – Δύσκολο καλοκαίρι για τoυς φορολογούμενους
Ακρίβεια 10.08.25

Διακοπές με το κυάλι, διασκέδαση με το σταγονόμετρο - Δύσκολο καλοκαίρι για τoυς φορολογούμενους

Νέες αυξήσεις στις τιμές εκτροχιάζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, με τους πολίτες να πιέζονται ολοένα και περισσότερο από την καλπάζουσα ακρίβεια, που εξαϋλώνει την αγοραστική τους δύναμη

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η Γάζα χρειάζεται πολύ περισσότερα από 8,5 τόνους τρόφιμα
Editorial 10.08.25

Η Γάζα χρειάζεται πολύ περισσότερα από 8,5 τόνους τρόφιμα

Το να γίνεται μια ρίψη βασικών ειδών διατροφής, δεν απαλλάσσει την ελληνική κυβέρνηση από την ευθύνη που έχει να πιέσει πραγματικά το Ισραήλ να σταματήσει την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Οι καταστροφικές πλημμύρες αυξάνονται σε όλο τον κόσμο – Τι μπορούμε να κάνουμε για να προσαρμοστούμε;
Κλιματική αλλαγή 10.08.25

Οι καταστροφικές πλημμύρες αυξάνονται σε όλο τον κόσμο – Τι μπορούμε να κάνουμε για να προσαρμοστούμε;

Χιλιάδες άνθρωποι σκοτώνονται κάθε χρόνο από πλημμύρες – και η κλιματική αλλαγή αυξάνει την πιθανότητα να συμβούν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Έλον Μασκ: Τριπλή πρόκληση απειλεί να φρενάρει τα σχέδια του μεγιστάνα για τα Robotaxi
Απειλή από Κίνα 10.08.25

Τριπλή πρόκληση απειλεί να φρενάρει τα σχέδια του Έλον Μασκ

Η αυτόνομη οδήγηση είναι το μεγάλο όνειρο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, αλλά ομάδα επενδυτών κινήθηκε νομικά για δοκιμές που κάνει η εταιρεία του Έλον Μασκ στα Robotaxi

Γιώργος Κανελλόπουλος
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και μια κυβέρνηση που φοβάται
Πολιτική 10.08.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και μια κυβέρνηση που φοβάται

Αν και Αύγουστος η έρευνα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Το δημοσίευμα του in προκάλεσε μια παραίτηση και πονοκέφαλο στο Μαξίμου. Ο ρόλος-κλειδί στη ΔΕΘ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αυτό είναι το σχέδιο που προτείνουν ως πλαίσιο Ευρωπαίοι και Κίεβο πριν από το τετ-α-τετ Τραμπ και Πούτιν
Οι «κόκκινες γραμμές» 10.08.25

Αυτό είναι το σχέδιο που προτείνουν ως πλαίσιο Ευρωπαίοι και Κίεβο πριν από το τετ-α-τετ Τραμπ και Πούτιν

Ποιες είναι οι «κόκκινες γραμμές» και οι όροι στο σχέδιο Ευρωπαίων και Ουκρανίας - Η σύγχυση γύρω από την πρόταση Πούτιν που μετέφερε ο απεσταλμένος του Τραμπ - Τα απανωτά τηλεφωνήματα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αντικειμενικές αξίες: Ανατροπές στον φορολογικό χάρτη των ακινήτων – Οι αλλαγές σε 2.167 περιοχές
Τιμές ζώνης 10.08.25

Ανατροπές στον φορολογικό χάρτη των ακινήτων - Οι αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες σε 2.167 περιοχές

Βίλες, παραθαλάσσια οικόπεδα και τουριστικά φιλέτα αποκτούν μεγαλύτερη φορολογητέα αξία με την αλλαγή στις αντικειμενικές - Η αύξηση της αξίας των ακινήτων θα ανεβάσει και τους φόρους όπως ο ΕΝΦΙΑ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Υδροπλάνα: Μία ιστορία 21 ετών με γραφειοκρατία και τρικλοποδιές
Η νέα πρόβλεψη 10.08.25

Υδροπλάνα, μία ιστορία 21 ετών με γραφειοκρατία και τρικλοποδιές

Το υπ. Υποδομών και Μεταφορών προωθεί σχέδιο νέου νόμου το οποίο προσθέτει «πρωτοφανείς διαδικασίες» που θα καθυστερούν - εάν δεν μπλοκάρουν - την αδειοδότηση, αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο»

Κώστας Ντελέζος
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 10 Αυγούστου 2025
Απόρρητο