«Super skinny» και «heroin chic»: Η επιστροφή της τάσης των 90’s έχει σπείρει πανικό στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η απαγόρευση διαφημιστικών καμπανιών μεγάλων αλυσίδων μόδας που εμφάνιζαν μοντέλα με «ανθυγιεινά αδύνατη» εμφάνιση έχει πυροδοτήσει φόβους για επαναφορά της αμφιλεγόμενης τάσης του «super skinny» και της αισθητικής «heroin chic» των 1990s και αρχών 2000s.

Η Advertising Standards Authority (ASA) μπλόκαρε πρόσφατα διαφημίσεις των Zara, Next και Marks & Spencer, έπειτα από καταγγελίες καταναλωτών στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι οι εικόνες προωθούσαν ανθυγιεινά πρότυπα σώματος. Η ρυθμιστική αρχή ανέφερε αύξηση των παραπόνων, με περισσότερα από 20 μέσα σε δύο εβδομάδες μετά την απαγόρευση της καμπάνιας της M&S τον Ιούλιο, έναντι πέντε ή έξι εβδομαδιαίως προηγουμένως.

Η ASA διευκρίνισε ότι σε καμία από τις πρόσφατες περιπτώσεις δεν διαπιστώθηκε πως τα μοντέλα ήταν στην πραγματικότητα μη υγιή. Ωστόσο, στάσεις σώματος, γωνίες λήψης, φωτισμός και styling τις έκαναν να φαίνονται υπερβολικά αδύνατες. Οι εταιρείες υπερασπίστηκαν τις επιλογές τους, με τη M&S να υποστηρίζει ότι η πόζες έδειχναν αυτοπεποίθηση, με την Next να τονίζει ότι η σιλουέτα ήταν «υγιής και γυμνασμένη» και τη Zara να προσκομίζει ιατρικά πιστοποιητικά υγείας των μοντέλων, σύμφωνα με το BBC.

«Ανησυχητικές» εικόνες

Η μοντέλο και ακτιβίστρια Τσάρλι Χάουαρντ, που στο παρελθόν είχε απολυθεί για το «μεγάλο» της σώμα παρότι φορούσε μικρό νούμερο, εκφράζει ανησυχία για την επιστροφή της «heroin chic» αισθητικής. Συνδέει τις εικόνες των high street brands με διαδικτυακές τάσεις όπως το «skinnytok» στο TikTok, που προωθούν την το ακραία αδύνατο σώμα ως ιδανικό. Η ίδια θεωρεί «βαθιά ανησυχητική» την εκούσια πρόσληψη μοντέλων που δείχνουν «άρρωστα».

Ανάλογες ανησυχίες διατυπώνει η μοντέλο και δασκάλα γιόγκα Σάρλοτ Χολμς, η οποία, παρά μια σύντομη περίοδο αυξημένης συμπερίληψης στη βιομηχανία, θεωρεί ότι το «ultra-thin» παρέμεινε σιωπηρό πρότυπο. Για την Χολμς, πρόκειται για «επανάληψη, όχι πρόοδο».

Η δημοσιογράφος μόδας Βικτόρια Μος βλέπει το φαινόμενο συνδεδεμένο με την άνοδο των ενέσιμων θεραπειών απώλειας βάρους τύπου GLP-1, που έχουν οδηγήσει πολλές διασημότητες σε εμφανές αδυνάτισμα. Παρόλα αυτά, το θεωρεί κυρίως τάση της πασαρέλας και όχι των μαζικών καμπανιών.

Η ακαδημαϊκός Σιμόν Κόνου-Ράε από το Central Saint Martins υπογραμμίζει ότι η λεπτή σιλουέτα «ποτέ δεν έφυγε» από τη μόδα και ότι οι αλυσίδες χρησιμοποιούν μοντέλα πασαρέλας για να δώσουν κύρος στις συλλογές τους. Το πρόβλημα, λέει, είναι πως η συγκεκριμένη εικόνα δεν αντιπροσωπεύει τον μέσο άνθρωπο, ενώ η προσπάθεια μίμησής της μπορεί να είναι επιβλαβής.

Η στυλίστρια Κέρεν Μπόμοντ συνδέει την αναβίωση του «ultra-thin» με την επιστροφή της μόδας των 1990s — χαμηλοκάβαλα τζιν, στενά τοπ και εμφανή κόκαλα — και καλεί τις εταιρείες να μην οπισθοδρομήσουν από την ποικιλομορφία που είχε αρχίσει να καθιερώνεται.

Ο Ματ Γουίλσον της ASA επισημαίνει ότι οι μάρκες έχουν ευθύνη να αποφεύγουν εικόνες που μπορεί να βλάψουν, υπενθυμίζοντας το κοινωνικό πρόβλημα των διατροφικών διαταραχών. «Πρέπει να συνεχίσουμε να απαγορεύουμε διαφημίσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη», τονίζει.

*Με πληροφορίες από: BBC

\\ Κεντρική φωτογραφία: Face Magazine