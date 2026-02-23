Τα τελευταία χρόνια ο Ακίλε Πολονάρα έχει περάσει πολύ δύσκολα παλεύοντας με τη λευχαιμία, βγαίνοντας όμως πάντα νικητής και συνεχίζοντας να παίζει μπάσκετ.

Κάτι τέτοιο σκοπεύει να κάνει και τώρα, με τον Ιταλό φόργουορντ της Σάσαρι να τονίζει πως στόχος του είναι να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση σε περίπου έναν μήνα, και συγκεκριμένα στις 22 Μαρτίου, απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο. Όπως ακριβώς είχε υποσχεθεί πριν από λίγο καιρό!

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ακίλε Πολονάρα:

Για την επιστροφή του στα παρκέ και το πως νιώθει όταν μπαίνει στο γήπεδο: «Τι να πω όταν μπαίνω σε ένα γήπεδο πάντα νιώθω καλά. Είχα κάποιες επιπλοκές πρόσφατα, αλλά χάρη στη θεραπεία, τώρα νιώθω καλύτερα. Αύριο θα υποβληθώ σε καρδιοχειρουργική επέμβαση, η οποία θα μου επιτρέψει να επιστρέψω στο παιχνίδι. Στόχος μου είναι να επιστρέψω στο γήπεδο στις 22 Μαρτίου, όταν η ομάδα μου, η Σάσαρι, θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι Μιλάνο».

Για το βιβλίο που θέλει να γράψει: «Ήθελα να γράψω ένα βιβλίο πριν καν ολοκληρωθούν όλες αυτές οι περιπέτειες. Είμαι πολύ ευγνώμων στον Μάρκο Γκαραβάλια και την ομάδα Μονταντόρι με τον Ριτσόλι. Ήθελα να γράψω ένα βιβλίο μετά την καριέρα μου για να μοιραστώ ανέκδοτα».