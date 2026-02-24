Πώς η ανησυχία για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να τροφοδοτήσει ένα νέο εργατικό κίνημα

H επιδεινούμενη ακρίβεια με τον πληθωρισμό να πλήττει πολλές μεγάλες οικονομίες, η γεωπολιτική αστάθεια και το φάντασμα της τεχνητής νοημοσύνης που πλανάται πάνω από τους χώρους δουλειάς διαμορφώνουν ένα εντελώς νέο τοπίο στον χώρο της εργασίας που ίσως προκαλέσει τριγμούς και στους τρόπους με τους οποίους οργανώνονται και αντιδρούν οι εργαζόμενοι, όπως εκτιμά ανάλυση του Guardian για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή και την κοινωνική συνείδηση.

Μια έρευνα του Pew για το 2025 διαπίστωσε ότι «το 64% του κοινού πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε μείωση των θέσεων εργασίας τα επόμενα 20 χρόνια»

Για τους διευθύνοντες συμβούλους των τεχνολογικών εταιρειών που ηγούνται του αγώνα για την ΑΙ και πλουτίζουν καθώς ανταγωνίζονται για την κυριαρχία, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι καθόλου φάντασμα, αλλά ένας λαμπερός «μονόκερος». Όταν προβλέπουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη απέχει μόλις λίγους μήνες από το να μπορεί να κάνει όλα όσα κάνει ένας μηχανικός λογισμικού ή ότι μια μέρα θα αναλάβει τις δουλειές των CEO, ο ενθουσιασμός τους για το μέλλον είναι εμφανής.

Για τους απλούς εργαζόμενους φαίνεται πως είναι δύσκολο να αισθανθούν σιγουριά για τις επιπόλαιες παρατηρήσεις τους σχετικά με το ότι «ορισμένες θέσεις εργασίας θα καταστούν περιττές, αλλά θα δημιουργηθούν πολλές νέες». Μια έρευνα του Pew για το 2025 διαπίστωσε ότι «το 64% του κοινού πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε μείωση των θέσεων εργασίας τα επόμενα 20 χρόνια», γι’ αυτό πιθανώς μόνο το 17% των Αμερικανών δηλώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει θετική επίδραση στις ΗΠΑ κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Ποια εκδοχή του μέλλοντος της εργασίας μας περιμένει; Αυτό δεν έχει ακόμη αποφασιστεί, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ακόμα χρόνος για αλλαγή πορείας.

Διαλύοντας τις διακρίσεις

Οι εργάτες, που από καιρό αντιμετωπίζουν την αλγοριθμική παρακολούθηση και βελτιστοποίηση στην εργασία τους, ανησυχούν τώρα ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις θα κάνουν τις δουλειές τους ακόμα πιο απάνθρωπες. «[Για] τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους, υπάρχει ανησυχία ότι θα αντικατασταθούν από ρομπότ. Αλλά από την άλλη πλευρά, υπάρχει μεγάλη ανησυχία ότι θα μετατραπούν σε ρομπότ», δήλωσε στον Guardian η Λίζα Κρέσγκε, ανώτερη ερευνήτρια στο Κέντρο Εργασίας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ.

Και οι υπάλληλοι γραφείου αναρωτιούνται τώρα αν η δουλειά τους θα αρχίσει να μοιάζει με τη δουλειά των εργατών – είτε επειδή θα παρακολουθούνται και θα υπποκεινται σε ανάλογη διαχείριση, είτε επειδή θα χρειαστεί να στραφούν σε πιο χειρωνακτική εργασία που είναι ανθεκτική στην αντικατάσταση από την τεχνητή νοημοσύνη.

Μπορεί να φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι δεν ήταν τόσο ευάλωτοι εδώ και πολύ καιρό. Από ορισμένες απόψεις, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αυτή είναι επίσης μια κρίσιμη στιγμή, κατά την οποία συμβαίνει κάτι απροσδόκητο: η συλλογική ανησυχία της κοινωνίας για την τεχνητή νοημοσύνη ωθεί τους εργαζόμενους να αντιδράσουν.

«Δημιουργεί μια ευκαιρία», είπε στον Guardian η Sarita Gupta, αντιπρόεδρος των προγραμμάτων της Ford Foundation στις ΗΠΑ και συν-συγγραφέας του βιβλίου The Future We Need: Organizing for a Better Democracy in the Twenty-First Century (Το μέλλον που χρειαζόμαστε: Οργάνωση για μια καλύτερη δημοκρατία στον 21ο αιώνα). «Όταν ένας νεαρός μηχανικός λογισμικού της Silicon Valley συνειδητοποιεί ότι η απόδοσή του παρακολουθείται ή υπονομεύεται με την ίδια λογική όπως ενός εργάτη σε αποθήκη, οι ταξικές διακρίσεις εξαφανίζονται και γίνονται δυνατά μεγαλύτερα κινήματα της εργατικής τάξης για αξιοπρέπεια. Αυτό είναι που αρχίζουμε να βλέπουμε».

Άνθρωποι από διάφορους κλάδους και εισοδηματικές κατηγορίες είναι ανήσυχοι και απογοητευμένοι, όπως ήταν και όταν η πανδημία Covid επέβαλε αυστηρές απαιτήσεις στους εργαζόμενους πρώτης γραμμής και έσβησε τα όρια μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής για όλους τους άλλους. Αυτές οι δυσκολίες προκάλεσαν αλλαγές στην ισορροπία δυνάμεων: την ίδια στιγμή που οι εργαζόμενοι ηγήθηκαν των προσπαθειών συνδικαλισμού στα αποθηκευτικά κέντρα της Amazon και στα καταστήματα της Starbucks σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, η «Μεγάλη Παραίτηση» (Great Resignation) οδήγησε σε ρεκόρ παραιτήσεων από θέσεις εργασίας, ενώ όσοι παρέμειναν στο εργατικό δυναμικό άρχισαν να διαπραγματεύονται και να κερδίζουν καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας.

«Δεν ήταν μια ευχάριστη περίοδος για πολλούς εργαζόμενους. Έτσι, μέρος της αναζωπύρωσης της συνδικαλιστικής οργάνωσης από εκείνη την περίοδο ήταν μια αντίδραση σε πολλούς φόβους», είπε η Kresge, η οποία θεωρεί επίσης την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης ως μια ευκαιρία για το εργατικό κίνημα να ανακτήσει μέρος της δύναμης που έχει χάσει μετά από δεκαετίες επιθέσεων από τους εργοδότες.

«Είμαι αισιόδοξη για την ευκαιρία που προσφέρει η τεχνολογία να αναδείξει ορισμένα από τα ζητήματα που υπάρχουν στην οικονομία μας εδώ και δεκαετίες… όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι εργαζόμενοι και τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται τα οφέλη της παραγωγικότητας», δήλωσε.

Τεχνητή νοημοσύνη και αντιλήψεις για την εξουσία

Οι συνθήκες για τους εργαζόμενους είναι δύσκολες εδώ και πολύ καιρό. «Με την πάροδο του χρόνου, τα συνδικάτα έχουν χάσει τη συλλογική διαπραγματευτική τους δύναμη, και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη των απαραίτητων νόμων και στην εφαρμογή τους», δήλωσε ο Gupta. «Για τέσσερις δεκαετίες, η παραγωγικότητα αυξήθηκε κατακόρυφα, ενώ οι μισθοί παρέμειναν σταθεροί και η συνδικαλιστική οργάνωση έφτασε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα». Το 2025, μόνο το 9,9% των εργαζομένων στις ΗΠΑ ήταν μέλη συνδικάτων – το ίδιο ποσοστό με το 2024, αλλά εξακολουθεί να είναι το χαμηλότερο ποσοστό σε σχεδόν 40 χρόνια.

Σήμερα, η έλευση της τεχνητής νοημοσύνης εφιστά την προσοχή του κόσμου στην ακραία ανισορροπία ισχύος μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων – και οι άνθρωποι αρχίζουν να ανησυχούν.

Ακόμα και αν τα αποτελέσματα είναι ακόμα αβέβαια, αυτό αποτελεί μια αχτίδα ελπίδας σε δύσκολους καιρούς.

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ακόμα μια τεχνολογία στα σπάργανα. Πολλές από τις προβλέψεις για το τι θα είναι ικανή να κάνει και πώς θα μεταμορφώσει την εργασία και την οικονομία είναι ακριβώς αυτό – προβλέψεις. Το ζήτημα της δύναμης των εργαζομένων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης δεν έχει ακόμα αποφασιστεί, ακόμα κι αν οι δισεκατομμυριούχοι διευθύνοντες σύμβουλοι με έννομο συμφέρον στην ανεξέλεγκτη κυριαρχία της τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζουν να υπονοούν ότι έχει αποφασιστεί.

«Υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια μεταξύ πολλών ηγετών της τεχνολογίας να δημιουργήσουν βασικά μια μυστικοποίηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη ως τακτική, σε μεγάλο βαθμό, για να αποδυναμώσουν τους εργαζόμενους, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και οποιονδήποτε μπορεί να είναι επικριτικός απέναντι στην αυξανόμενη συγκέντρωση χρηματοδότησης και πόρων στην κοινωνία μας προς αυτόν τον στόχο», μου είπε ο Kresge.

Με άλλα λόγια, πάρτε με επιφύλαξη όσα λένε αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι. Η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης ήδη μεταμορφώνει την κοινωνία, την οικονομία και τη σχέση μας με την εργασία, αλλά πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι προληπτικές, βασισμένες στην πίστη μας στο δυναμικό μιας τεχνολογίας που βρίσκεται ακόμα σε φάση ανάπτυξης.

«Πρέπει πάντα να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας ότι η κατεύθυνση της τεχνολογίας είναι μια επιλογή, σωστά; Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να χτίσουμε μια οικονομία επιτήρησης που αποσπά κάθε σταγόνα αξίας από έναν εργαζόμενο, ή μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να χτίσουμε μια εποχή κοινής ευημερίας», είπε ο Gupta. «Γνωρίζουμε ότι αν η τεχνολογία σχεδιάζονταν, αναπτύσσονταν και διοικούνταν από τους ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά, η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα αποτελούσε τέτοια απειλή».

Πηγή: ΟΤ