Μια ανάσα βρισκόμαστε από ένα εντυπωσιακό θέαμα που θα γίνει ορατό σε δισεκατομμύρια ανθρώπους. Η σκιά της Γης θα καλύψει τον σεληνιακό δίσκο, προκαλώντας την έναρξη μιας εντυπωσιακής ολικής σεληνιακής έκλειψης, γνωστής ως «ματωμένο φεγγάρι» (Blood Moon), σε λιγότερο από μία εβδομάδα.

Όταν η Γη ευθυγραμμίζεται ακριβώς ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, η σκιά του πλανήτη μας καλύπτει το φεγγάρι

Το φαινόμενο, θα είναι ορατό στις 3 Μαρτίου (2026), σε Αμερική, Ασία και Ωκεανία και δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό για να το παρατηρήσει κανείς.

Απόκοσμο χρώμα

Η ολική έκλειψη συμβαίνει όταν η Γη παρεμβάλλεται μεταξύ του Ήλιου και της Σελήνης κατά τη φάση της πανσελήνου, ρίχνοντας τη σκιά της πάνω στη σεληνιακή επιφάνεια. Όταν η Γη ευθυγραμμίζεται ακριβώς ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, η σκιά του πλανήτη μας καλύπτει το φεγγάρι. Αντί όμως αυτό να εξαφανιστεί τελείως στο σκοτάδι, παίρνει μια βαθιά κεραμιδί ή κοκκινωπή απόχρωση.

Η ατμόσφαιρα της Γης φιλτράρει το ηλιακό φως. Τα μπλε και μωβ μήκη κύματος διαχέονται, ενώ τα κόκκινα και πορτοκαλί μήκη κύματος διαθλώνται γύρω από τις άκρες της Γης.

Αυτό το υπολειπόμενο φως πέφτει πάνω στη Σελήνη και τη φωτίζει με αυτό το απόκοσμο χρώμα.

Στο παρελθόν, το κόκκινο χρώμα θεωρούνταν συχνά κακός οιωνός ή σημάδι καταστροφής. Σήμερα, βέβαια, είναι κυρίως μια χρυσή ευκαιρία για τους φωτογράφους και τους λάτρεις της αστρονομίας.

Όσοι θέλουν να απολαύσουν την καλύτερη δυνατή θέα του φαινομένου, θα χρειαστούν καθαρό ουρανό και ίσως τη βοήθεια τηλεσκοπίου ή κιαλιών. Για τους φίλους της φωτογραφίας, η ολική έκλειψη Σελήνης αποτελεί ιδανική ευκαιρία για εντυπωσιακές λήψεις του νυχτερινού ουρανού.

Ώρες και περιοχές ορατότητας

Σύμφωνα με τη NASA: