Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
05.11.2025 | 15:01
Κανονικά αύριο τα ταξί από τις 6 το πρωί - Αναστολή της απεργίας
Υπερπανσέληνος Νοεμβρίου: Συγκλονιστικές εικόνες με το «φεγγάρι του κάστορα»
Διάστημα 05 Νοεμβρίου 2025 | 21:54

Υπερπανσέληνος Νοεμβρίου: Συγκλονιστικές εικόνες με το «φεγγάρι του κάστορα»

H «μεγαλύτερη» πανσέληνος της χρονιάς, το «φεγγάρι του κάστορα».

Σύνταξη
Η μεγαλύτερη και φωτεινότερη πανσέληνος του έτους χαρίσει μαγευτικές στιγμές. Σε απόσταση περίπου 356.000 χιλιομέτρων από τη Γη, η πιο κοντινή από οποιαδήποτε φέτος (η μέση απόσταση είναι πάνω από 400.000 χιλιόμετρα) το φεγγάρι προσφέρει ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα.

Το λεγόμενο «φεγγάρι του κάστορα» έρχεται ιδιαίτερα κοντά στη Γη και ως εκ τούτου εμφανίζεται μεγαλύτερο και φωτεινότερο από το συνηθισμένο

Όπως κάθε πανσέληνος, έτσι και η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου, έχει αποκτήσει ένα ιδιαίτερο όνομα το οποίο προέρχεται από τις παραδόσεις.

Ένα αεροσκάφος της εταιρείας Binter περνά μπροστά από το φεγγάρι, στο Aguimes της νήσου Γκραν Κανάρια.

Ένα υπερ-φεγγάρι ανατέλλει πίσω από ένα άγαλμα του καθεδρικού ναού Duomo στο Μιλάνο της Ιταλίας.

Στη Βιένη, στην Αυστρία, το φως του φεγγαριού λούζει την πόλη.

Η πανσέληνος του Νοεμβρίου

«Beaver Moon» («φεγγάρι του κάστορα) είναι το όνομα που δίνεται γενικά στο φεγγάρι του Νοεμβρίου στη Βόρεια Αμερική. Ονομάστηκε έτσι από την εποχή του χρόνου κατά την οποία οι κάστορες στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά είναι απασχολημένοι με την κατασκευή των χειμερινών φραγμάτων τους υπό το φως φεγγαριού, σύμφωνα με το Timeanddate.

Η πανσέληνος του Νοεμβρίου πίσω από τον καθεδρικό ναό Duomo στο Μιλάνο της Ιταλίας.

Το φεγγάρι ξεπροβάλει στην Αυστρία

Υψώνεται δίπλα στην Καγκελαρία της Σαξονίας, στη Δρέσδη της Γερμανίας.

Εκτός από το «φεγγάρι του κάστορα» και το «φεγγάρι της ομίχλης», είναι επίσης γνωστό στις παλιές παραδόσεις ως «φεγγάρι του παγετού», «φεγγάρι του ανέμου», «φεγγάρι του χιονιού».

Εικόνες από όλο τον κόσμο ταξιδεύουν από τα φωτογραφικά πρακτορεία με εκθαμβωτικής ομορφιάς φωτογραφίες με το φεγγάρι να μοιάζει να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής.

