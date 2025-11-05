Υπερπανσέληνος Νοεμβρίου: Συγκλονιστικές εικόνες με το «φεγγάρι του κάστορα»
H «μεγαλύτερη» πανσέληνος της χρονιάς, το «φεγγάρι του κάστορα».
Η μεγαλύτερη και φωτεινότερη πανσέληνος του έτους χαρίσει μαγευτικές στιγμές. Σε απόσταση περίπου 356.000 χιλιομέτρων από τη Γη, η πιο κοντινή από οποιαδήποτε φέτος (η μέση απόσταση είναι πάνω από 400.000 χιλιόμετρα) το φεγγάρι προσφέρει ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα.
Το λεγόμενο «φεγγάρι του κάστορα» έρχεται ιδιαίτερα κοντά στη Γη και ως εκ τούτου εμφανίζεται μεγαλύτερο και φωτεινότερο από το συνηθισμένο
Όπως κάθε πανσέληνος, έτσι και η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου, έχει αποκτήσει ένα ιδιαίτερο όνομα το οποίο προέρχεται από τις παραδόσεις.
Η πανσέληνος του Νοεμβρίου
«Beaver Moon» («φεγγάρι του κάστορα) είναι το όνομα που δίνεται γενικά στο φεγγάρι του Νοεμβρίου στη Βόρεια Αμερική. Ονομάστηκε έτσι από την εποχή του χρόνου κατά την οποία οι κάστορες στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά είναι απασχολημένοι με την κατασκευή των χειμερινών φραγμάτων τους υπό το φως φεγγαριού, σύμφωνα με το Timeanddate.
Εκτός από το «φεγγάρι του κάστορα» και το «φεγγάρι της ομίχλης», είναι επίσης γνωστό στις παλιές παραδόσεις ως «φεγγάρι του παγετού», «φεγγάρι του ανέμου», «φεγγάρι του χιονιού».
Εικόνες από όλο τον κόσμο ταξιδεύουν από τα φωτογραφικά πρακτορεία με εκθαμβωτικής ομορφιάς φωτογραφίες με το φεγγάρι να μοιάζει να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής.
