Η μεγαλύτερη και φωτεινότερη πανσέληνος του έτους είναι έτοιμη να ανατείλει. Το λεγόμενο «φεγγάρι του κάστορα» θα κάνει την εμφάνισή του στις 5 Νοεμβρίου και θα είναι η μεγαλύτερη και φωτεινότερη πανσέληνος του έτους.

Υπερπανσέληνος στον ουρανό στις 5 Νοεμβρίου. Πλησιάζει τη Γη σε απόσταση ρεκόρ

Η υπερπανσέληνος θα βρίσκεται σε απόσταση περίπου 356.000 χιλιομέτρων από τη Γη, η πιο κοντινή από οποιαδήποτε φέτος (η μέση απόσταση είναι πάνω από 400.000 χιλιόμετρα), σύμφωνα με το AstroPixels. Αυτό την καθιστά την πιο κοντινή από τον Φεβρουάριο του 2019.

Η καθηγήτρια Sara Russell, ερευνήτρια στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, δήλωσε (Sky News) ότι αναμένεται να είναι η «μεγαλύτερη» πανσέληνος της χρονιάς.

Το ονόματα του φεγγαριού τον Νοέμβριο

«Beaver Moon» είναι το όνομα που δίνεται γενικά στην πανσέληνο του Νοεμβρίου στη Βόρεια Αμερική. Ονομάστηκε έτσι από την εποχή του χρόνου κατά την οποία οι κάστορες στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά είναι απασχολημένοι με την κατασκευή των χειμερινών φραγμάτων τους υπό το φως φεγγαριού, σύμφωνα με το Timeanddate.

Εκτός από το «φεγγάρι του κάστορα» και το «φεγγάρι της ομίχλης», η πανσέληνος του Νοεμβρίου είναι επίσης γνωστή στις παλιές παραδόσεις ως «φεγγάρι του παγετού», «φεγγάρι του ανέμου», «φεγγάρι του χιονιού».

Πώς να απολαύσετε τη θέα του φεγγαριού

Δεν θα χρειαστείτε τηλεσκόπιο ή άλλο εξειδικευμένο εξοπλισμό για να δείτε την υπερπανσέληνο. Τα μάτια σας αρκούν, ενώ αν θέλετε να το δείτε από πιο κοντά, τα κιάλια είναι περισσότερο από αρκετά.

Η Δρ Noelia Noel, λέκτορας αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο του Surrey, δήλωσε ότι ο καλύτερος τρόπος για να δει κανείς το «φεγγάρι του κάστορα» είναι να βγει έξω, λίγο μετά τη δύση του ηλίου, και να κοιτάξει προς τα ανατολικά.

Για όσους θέλουν να τραβήξουν φωτογραφία με το κινητό τους, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη νυχτερινή λειτουργία, απενεργοποιήστε το φλας και προσπαθήστε να κρατήσετε τη συσκευή σταθερή – ένα τρίποδο θα ήταν ιδανικό, αν έχετε.