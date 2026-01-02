Έρχεται η πρώτη υπερπανσέληνος του 2026 – Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι του Λύκου»
Η πρώτη πανσέληνος του έτους και το συμβολικό της μήνυμα.
- Ιράν: Η Τεχεράνη απαντά στις απειλές Τραμπ – Τον προειδοποιεί να μην περάσει την «κόκκινη γραμμή»
- Οι δυο μεγάλοι ασθενείς της Ευρωζώνης και η Ελλάδα
- ΣΥΡΙΖΑ: Η κατάργηση των σχολικών επιτροπών βήμα υπονόμευσης των δημόσιων σχολείων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη
- Πεζοπόρος βρέθηκε νεκρή στο Κολοράντο με σημάδια πως της επιτέθηκε πούμα
Η πρώτη πανσέληνος κάθε νέου έτους είναι γνωστή ως «Φεγγάρι του Λύκου» (Wolf Moon) και κάνει την εμφάνισή της τον Ιανουάριο, σηματοδοτώντας την έναρξη του σεληνιακού κύκλου της χρονιάς.
Η φετινή εμφάνιση του «Φεγγαριού του Λύκου» είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή, καθώς πρόκειται για υπερπανσέληνο μιας και η σελήνη βρίσκεται στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς της γύρω από την Γη.
H υπερπανσέληνος θα εμφανιστεί πλήρως φωτισμένη το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026.
Από πού προέρχεται το όνομά του και τι συμβολίζει
Η ονομασία «Φεγγάρι του Λύκου» έχει τις ρίζες της στις παραδόσεις των ιθαγενών λαών της Βόρειας Αμερικής, αλλά και των πρώτων Ευρωπαίων αποίκων. Κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου, όταν το ψύχος είναι έντονο και το χιόνι καλύπτει το τοπίο, τα αλυχτίσματα των λύκων ακούγονταν πιο συχνά γύρω από τους οικισμούς, γεγονός που οδήγησε στη σύνδεση του φαινομένου με τη συγκεκριμένη πανσέληνο.
Σήμερα, η επιστημονική κοινότητα έχει αποσαφηνίσει ότι οι λύκοι δεν αλυχτούν λόγω πείνας ούτε «ουρλιάζουν στο φεγγάρι». Το αλύχτισμα αποτελεί μέσο επικοινωνίας, εντοπισμού μελών της αγέλης, ενίσχυσης κοινωνικών δεσμών και οριοθέτησης της επικράτειάς τους.
Μικρο-σελήνη, αλλά εξίσου εντυπωσιακή
Η φετινή πανσέληνος του Ιανουαρίου χαρακτηρίζεται ως μικρο-σελήνη (micromoon), καθώς η Σελήνη θα βρίσκεται σχεδόν στο απόγειο της τροχιάς της, σε απόσταση περίπου 405.789 χιλιομέτρων από τη Γη, σύμφωνα με το EarthSky. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να φαίνεται ελαφρώς μικρότερη σε μέγεθος σε σχέση με μια μέση πανσέληνο.
Παρά τη μικρότερη φαινομενική διάμετρό της, η φωτεινότητά της παραμένει εντυπωσιακή και ορατή με γυμνό μάτι. Μάλιστα, μια δεύτερη μικρο-σελήνη αναμένεται και τον Φεβρουάριο.
Άλλες ονομασίες της πανσελήνου του Ιανουαρίου
Το «Φεγγάρι του Λύκου» είναι γνωστό και με άλλες παραδοσιακές ονομασίες, όπως:
- Φεγγάρι του Πάγου ή Κρύο Φεγγάρι
- Φεγγάρι της Χήνας
- Φεγγάρι του Καλωσορίσματος
- Φεγγάρι των Πνευμάτων
Οι ονομασίες αυτές αντικατοπτρίζουν τις καιρικές συνθήκες και τις πνευματικές αντιλήψεις των λαών που τις καθιέρωσαν.
- ΗΠΑ: Το FBI λέει ότι απέτρεψε σχέδιο επίθεσης την Πρωτοχρονιά εμπνευσμένο από το ISIS
- Σοκ στη Ροδόπη: 9χρονο ακρωτηριάστηκε από κροτίδα
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ο Κέντρικ Ναν σε θεαματικ.ό φόλοου κάρφωμα με το αριστερό χέρι (vid)
- Συρρίκνωση παραγωγής στην ΕΕ, «λάμψη» στην Ασία το 2025
- Πέθανε η τελευταία «Βασίλισσα του Παρισιού» Ζακλίν ντε Ριμπ – Η κόμισσα της haute επανάστασης
- Χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες στα ορεινά της Ηπείρου – Επιχείρηση απεγκλωβισμού 5 οχημάτων στο Ζαγόρι
- Περιστέρι: Θρασύτατοι διαρρήκτες ρήμαξαν καταστήματα και οχήματα μέσα σε λίγη ώρα – Βίντεο ντοκουμέντο
- Ο Κώστας Παπανικολάου καρφώνει εντυπωσιακά μπροστά στον Όσμαν (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις