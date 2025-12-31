Πρώτη πανσέληνος 2026: Πότε έρχεται το «Φεγγάρι του Λύκου»
Το «Φεγγάρι του Λύκου» απέχει 405.000 χιλιόμετρα από τη Γη και για αυτό αυτή η πανσέληνος δεν είναι τόσο λαμπερή όσο οι υπόλοιπες του έτους.
«Φεγγάρι του Λύκου» (Wolf Moon) είναι το παραδοσιακό όνομα για την πρώτη πανσέληνο του έτους και πραγματοποιείται τον Ιανουάριο.
Από που προέρχεται το όνομα και τι συμβολίζει
Το όνομα προέρχεται από παραδόσεις των ιθαγενών της Αμερικής και των Ευρωπαίων αποίκων. Δόθηκε επειδή κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου, μέσα στο κρύο και το βαθύ χιόνι του χειμώνα, τα αλυχτίσματα των λύκων ακούγονταν πιο συχνά έξω από τα χωριά.
Σήμερα, οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι οι λύκοι αλυχτούν για να επικοινωνήσουν, να εντοπίσουν μέλη της αγέλης, να ενισχύσουν τους κοινωνικούς δεσμούς και να οριοθετήσουν την περιοχή τους, και όχι απαραίτητα λόγω πείνας ή για να «ουρλιάξουν στο φεγγάρι».
Η αποψινή πανσέληνος θεωρείται μικρο-σελήνη (micromoon) επειδή είναι ελαφρώς μικρότερη σε μέγεθος. Αυτό συμβαίνει γιατί θα βρίσκεται σχεδόν στο απόγειο της τροχιάς της, περίπου 405.789 χιλιόμετρα μακριά από τη Γη, σύμφωνα με το EarthSky.
Ωστόσο, θα εξακολουθεί να είναι πολύ φωτεινή. Μια δεύτερη μικρο-σελήνη αναμένεται τον Φεβρουάριο.
Άλλες ονομασίες της πανσελήνου του Ιανουαρίου
Φεγγάρι του Πάγου ή Κρύο Φεγγάρι
Φεγγάρι της Χήνας
Φεγγάρι του Καλωσορίσματος
Φεγγάρι των Πνευμάτων
«Φεγγάρι του Λύκου»: Πότε θα ξανακάνει την εμφάνιση του
Η επόμενη «Φεγγάρι του Λύκου» θα είναι μια υπερπανσέληνος και θα εμφανιστεί πλήρως φωτισμένη το Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026.
Μια υπερπανσέληνος συμβαίνει όταν η πανσέληνος συμπίπτει με το περίγειο, το κοντινότερο σημείο της τροχιάς της Σελήνης στη Γη, κάνοντάς την να φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερη και φωτεινότερη από το συνηθισμένο.
