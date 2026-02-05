Τι είδε ο Νιλ Άρμστρονγκ κατά την προσελήνωσή του στο φεγγάρι το 1969; Η θεωρία συνωμοσίας που λάτρεψε το διαδίκτυο
Έχουν περάσει 57 χρόνια από τότε που ολοκληρώθηκε η αποστολή του Apollon 11 και ο Νιλ Άρμστρονγκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη σελήνη, ωστόσο οι θεωρίες για το τι πραγματικά συνέβη συνεχίζουν να ξεπετάγονται σαν τα μανιτάρια.
Το ημερολόγιο έγραφε 20 Ιουλίου 1969, όταν η σεληνάκατος Eagle προσγειωνόταν στη σελήνη και ο Νιλ Άρμστρονγκ γινόταν ο πρώτος άνθρωπος που πατούσε στον δορυφόρο της Γης. Μια ιστορική στιγμή για την ανθρωπότητα, που μετά από προσπάθειες δεκαετιών, κατάφερε να «κατακτήσει» το διάστημα – έστω κι ένα πολύ μικρό κομμάτι του.
Από τότε έχουν περάσει 57 χρόνια και με τη NASA να ετοιμάζεται να επιστρέψει στη σελήνη με το πρόγραμμα Artemis, έστω κι αν δείχνει ότι δυσκολεύεται αρκετά, οι θεωρίες συνωμοσίας κάνουν όλο και πιο συχνά την εμφάνισή τους.
Οι καθυστερήσεις στο Artemis II (η εκτόξευση είχε προγραμματιστεί για τις 8 Φεβρουαρίου, αλλά κάτι δεν πήγε σωστά) έχουν δώσει τροφή στους συνωμοσιολόγους, που υποστηρίζουν ότι η NASA ποτέ δεν κατάφερε να πάει στο φεγγάρι και όλα ήταν μια καλοσκηνοθετημένη ταινία, προκειμένου οι ΗΠΑ να κερδίσουν τους Σοβιετικούς στην κούρσα του διαστήματος.
Η σκέψη τους; Πως γίνεται να τα καταφέραμε το 1969 και να δυσκολευόμαστε τώρα, με την τεχνολογία να έχει κάνει άλματα σε αυτές τις δεκαετίες. Μεταξύ μας, αρκετά λογικό για συνωμοσιολόγους.
Ένας από τους πιο γνωστούς της… παρέας είναι ο Έι Τζέι Τζεντίλε, γνωστός για την εκπομπή The Why Files – ασχολείται με υποθέσεις εξωγήινων και κυβερνητικές συγκαλύψεις.
Με αφορμή την αποστολή Artemis, ο Τζεντίλε πήγε κόντρα στην αγαπημένη θεωρία των συνωμοσιολόγων, υποστηρίζοντας ότι το 1969 πραγματοποιήθηκε η προσελήνωση του Apollo 11. Ωστόσο το μεγάλο ερώτημα για εκείνον είναι άλλο: τι είδαν οι Νιλ Άρμστρονγκ και Μπαζ Όλντριν όταν έφτασαν στο φεγγάρι;
Σύμφωνα με τον Τζεντίλε έπεσαν μούρη με μούρη με εξωγήινους. Η θεωρία του βασίζεται στο γεγονός ότι οι δύο αστροναύτες διέκοψαν τη επικοινωνία με τη NASA και άλλαξαν τη συχνότητα.
«Η ιστορία είναι ότι επικοινώνησαν μέσω του κλειστού ιατρικού καναλιού και είπαν: ‘Είναι εδώ. Είναι στον κρατήρα και μας κοιτούν’» είπε ο Τζεντίλε στο The Tucker Carlson Show που ήταν καλεσμένος τη Δευτέρα.
Παρά το γεγονός ότι το Πεντάγωνο ποτέ δεν έχει παραδεχτεί επαφή με εξωγήινους, ο Έι Τζέι Τζεντίλε βασίζεται στα πειράματα της «απομακρυσμένης θέασης» (άνθρωποι που μπορούσαν να δουν τηλεπαθητικά κάποια πράγματα από μεγάλη απόσταση) που πραγματοποίησε η CIA τις δεκαετίες του ’70 και ’80.
Σύμφωνα με τον Ίνγκο Σουάν, ένα από τα… πειραματόζωα που πέθανε το 2013 αλλά πρόλαβε να κυκλοφορήσει το βιβλίο του Penetration: The Question of Extraterrestrial and Human Telepathy το 1998, είδε στην σκοτεινή πλευρά της σελήνης πύργους, κτίρια και ανθρωπόμορφους εξωγήινους να δουλεύουν.
Για την ιστορία η NASA έχει επαναπρογραμματίσει την εκτόξευση του Artemis II το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου.
